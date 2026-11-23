Fsas Technology Summit - Fsas Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

Fsas Technologies, compañía del Grupo Fujitsu centrada en impulsar la soberanía digital de las empresas europeas a través de tecnologías de Datacenter y con capacidades en HPC y tecnologías cuánticas, celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid el Fsas Technologies Summit Tour 2026

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- El encuentro tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales, junto al Palacio Real de Madrid, y se plantea como un espacio para conectar, intercambiar ideas, compartir experiencias y descubrir las últimas novedades junto a expertos del sector.



La llegada del Summit Tour a España busca, además, reforzar el conocimiento de Fsas Technologies y acercar al mercado español su oferta tecnológica, uno de los objetivos establecidos por la compañía para la celebración del encuentro.



Soberanía digital, Hybrid IT, IA y tecnologías cuánticas

El Summit Tour pondrá el foco en algunas de las tecnologías que están transformando las infraestructuras empresariales. Entre los principales ámbitos que estarán presentes se encuentran la soberanía digital, el Hybrid IT, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas.



A través de su propuesta, Fsas Technologies busca responder a los nuevos desafíos tecnológicos de las organizaciones con soluciones avanzadas en ámbitos como la soberanía de los datos, las infraestructuras híbridas, la computación cuántica y las infraestructuras sostenibles.



La jornada permitirá así conocer más de cerca la oferta de la compañía y compartir experiencias en torno a la evolución de las infraestructuras tecnológicas y las nuevas necesidades que plantea la transformación de las organizaciones.



Un encuentro con los principales actores del ecosistema tecnológico

La cita tendrá como escenario la Galería de las Colecciones Reales, situada en C. de Bailén, s/n, 28013 Madrid, un enclave junto al Palacio Real que reúne una selección de obras pertenecientes a las colecciones reales españolas.



Sobre Fsas Technologies

Fsas Technologies es un proveedor líder de soluciones de hardware. Su portfolio incluye servidores, almacenamiento, sistemas integrados, soluciones de IA generativa y nube híbrida, así como aplicaciones empresariales relacionadas con plataformas, servicios y consultoría, todo ello respaldado por modelos de pago escalables.



Como compañía de Fujitsu, Fsas Technologies está comprometida con impulsar el crecimiento de sus clientes y partners, y pone a su disposición sus soluciones y tecnologías avanzadas para contribuir activamente a la creación de una sociedad sostenible.

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicacion

Teléfono de contacto: 622836702