COMUNICADO: FT Specialist revela los beneficios del programa Ciudadanía por Inversión para Dominica

Publicado 08/11/2019 19:20:37 CET

- A través de un nuevo documental, FT Specialist revela los beneficios reales del programa Ciudadanía por Inversión para Dominica

LONDRES, 8 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Dominica está en camino de convertirse en la primera isla caribeña en ser totalmente verde, patrocinada por su programa Ciudadanía por Inversión [https://cbiu.gov.dm/faqs/] (CBI), según revela un nuevo documental de FT Specialist. La inversión directa extranjera a través del CBI está conduciendo directamente a la construcción de más de 6.000 hogares a prueba de huracanes. El gobierno está invirtiendo una importante cantidad de fondos CBI en construir resiliencia al clima y ha llevado a cabo proyectos de rehabilitación masivos en los últimos años.

Dominica ha modernizado su infraestructura, utiliza fuentes de energía verdes y está relanzando su sector turístico con complejos hoteleros ecológicos de lujo. La revista Professional Wealth Management (PWM) del Financial Times lanzó un nuevo documental [https://www.youtube.com/watch?v=anDQhj5xHCM&list=PLPsT4_J2d2...] de cinco partes hoy tras visitar Dominica en septiembre. La breve serie documental muestra como la 'Nature Isle of the Caribbean' ha logrado todo esto mediante la financiación de su Programa CBI líder ene l mundo y por qué es tan importante para el pueblo de Dominica.

El redacto jefe de PWM, Yuri Bender, alabó el fuerte carácter de los dominicos ante la adversidad del cambio climático y la determinación del gobierno de construir resilicencia. "Lo que hace que los dominicos estén más orgullosos aún es que están consiguiente el renacimiento económico de su país sin ir codo a codo con la comunidad internacional", comentó Bender en referencia al Programa CBI de la isla.

A través de CBI, los inversores extranjeros supervisados pueden obtener la segunda ciudadanía de Dominica [https://csglobalpartners.com/solutions/citizenship/dominica/] a cambio de una contribución mínima de 100.000 dólares estadounidenses al Economic Diversification Fund o invertir al menos 200.000 dólares estadounidenses en bienes inmuebles pre-aprobados. Esta última opción incluye hoteles de marcas mundiales como Marriot's Anichi, Kempinski's Cabrits y Hilton's Tranquility Beach, y resorts boutique de lujo como Jungle Bay, Secret Bay y Sanctuary Rainforest.

Tras hablar con los propietarios de estos resorts, FT señala que el éxito de Dominica al centrarse en la calidad, no cantidad, de turistas, y elogió a los desarrolladores del sector inmobiliario del CBI por "tallar su propio nicho". Ian Edwards, consejero delegado de Tranquility Beach Resort dentro de la colección Hilton's Curio, dijo que el CBI no era "solamente crucial", sino "la única manera de obtener los fondos necesarios" para desarrollar nuevos hoteles de lujo. El señor Edwards, un dominico nativo, cree que toda la isla se está beneficiando y que todo el mundo "debería apoyar [el CBI] y ayudar a mover este país hacia delante".

El desarrollador de Anichi, Alick Lawrence, dijo que el CBI era "muy importante para ayudarnos a pasar de la agricultura al turismo". Mientras el CBI constituye actualmente en torno a un cuarto del PIB de Dominica, la visión del gobierno es diversificar la economía hacia un modelo basado en los servicios.

En cuanto al turismo, la capacidad habitacional de Dominica ha aumentado significativamente este año tras la apertura de varios eco-hoteles aprobados CBI. El ministro de Turismo Robert Tonge explica que that Dominica insiste en centrarse en el ecoturismo: "No queremos que nuestras playas, lagos y cascadas estén masificadas". El gobierno hace que los desarrolladores de propiedades sean conscientes de la importancia de ser sensibles al medio ambiente y las comunidades locales. "El uso de productos locales, [...] café, nuestras confituras locales, nuestros ponches de ron- forma parte de lo que necesitamos impulsar para asegurar que cuando las personas llegan a Dominica viven una experiencia única, como en ningún otro lugar", dijo el señor Tonge.

Para alojar más turistas con conciencia ecológica, el primer ministro Roosevelt Skerrit concibe un sector agrícola más resistente y en expansión para complementar la industria del ecoturismo. Notablemente, la visión del gobierno para la eficiencia energética de Dominica parece prometedora con la construcción de una nueva planta geotérmica, financiada parcialmente por el programa CBI. El primer ministro dijo que "ayudará a reducir el coste de la electricidad y la energía para ciudadanos privados y para el sector privado". Cree que el proyecto de energía limpia "sería una revolución para la economía de Dominica".

El documental forma parte de PWM's Spotlight Series, y está disponible para ver aquí [https://www.youtube.com/watch?v=anDQhj5xHCM&list=PLPsT4_J2d2...].

pr@csglobalpartners.com[mailto:pr@csglobalpartners.com], www.csglobalpartners.com [http://www.csglobalpartners.com/]

CONTACTO: CONTACTO: +447867942505