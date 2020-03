COMUNICADO: Fujifilm adquiere la Marca CE y lanza CAD EYE en Europa

- Fujifilm adquiere la Marca CE y lanza CAD EYE en Europa, una función para la detección de pólipos de colon utilizando tecnología de Inteligencia Artificial (IA).

DÜSSELDORF, Alemania, 13 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- FUJIFILM Europe GmbH lanzará una nueva función conocida como "CAD EYE", que se desarrolló por FUJIFILM Corporation para respaldar la detección en tiempo real de pólipos de colon durante la colonoscopia utilizando tecnología IA(*1). La funcionalidad de CAD EYE estará disponible con el software EW10-EC01 y la unidad de expansión compatible EX-1 en combinación con el sistema Fujifilm ELUXEO 7000. Fujifilm ya ha adquirido la marca CE para este nuevo software EW10-EC01 y se lanzará con EX-1 en marzo de 2020.

https://mma.prnewswire.com/media/1095015/CAD_EYE_AI.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1095015/CAD_EYE_AI.jpg]

Mejorar la tasa de detección de lesiones difíciles de descubrir ha sido uno de los grandes retos dentro del campo de la endoscopia en los últimos años. Fujifilm ha trabajado continuamente en el desarrollo de tecnologías de procesamiento de imagen como Linked Color Imaging (LCI) y Blue Light Imaging (BLI) utilizando longitudes de onda de luz específicas para apoyar la detección y caracterización del cáncer temprano.

"Me complace anunciar el lanzamiento de la función CAD EYE Detection. Estoy convencido de que con este nuevo desarrollo, alcanzaremos nuestra visión de reducir la incidencia de cánceres colorrectales y mortalidad de pacientes mientras se reduce la carga económica asociada con el tratamiento y cuidados posteriores que resultan de esta devastadora enfermedad", dijo Takakazu Sakashita, vicepresidente sénior de la FUJIFILM Europe GmbH Medical Systems Division. "CAD EYE utiliza la tecnología médica de inteligencia artificial de Fujifilm, REiLI. Fujifilm tiene una organización I+D de procesamiento de imagen de alta capacidad y mediante este potente legado tecnológico, hemos podido desarrollar rápidamente nuevas soluciones que cubren las necesidades reales de nuestros clientes globales".

"CAD EYE ha sido preparado con un potente súperordenador localizado en el centro de tecnología IA global de Fujifilm en Tokio, utilizando una inmensa cantidad de imágenes clínicas que utilizan sistemas de endoscopia Fujifilm", dijo Takemasa Kojima, vicepresidente de FUJIFILM Europe GmbH y director de Ventas de Marketing de Endoscopy System. "Esto asegura que CAD EYE es un soporte de detección personalizado compatible con el sistema ELUXEO. Es sencillo para el usuario, simple e intuitivo: una herramienta de soporte excelente y efectiva utilizada durante largas horas en la sala de exploración orientada a mejorar la detección de lesiones en el colon a nivel profesional".

CAD EYE Detection se activa automáticamente al observar con el modo White Light o LCI para apoyar la detección de lesiones en tiempo real (*2). Se ha buscado una interfaz sencilla para facilidad de uso y simplicidad, que no interfiere con la imagen endoscópica y minimiza el movimiento ocular de los operadores.

Cuando se detecta un pólipo sospechoso dentro de la imagen endoscópica, una Detection Box indica el área donde se ha detectado el pólipo sospechoso y un Visual Assist Circle ilumina la zona circundante. Además, se escucha un sonido cuando se detecta un pólipo sospechoso.

Para consultas de ventas, contacte con las filiales o centros autorizados de FUJIFILM en cada país o región.

Información adicional:

El cáncer colorectal es el tercer cáncer más común después del cáncer de pulmón y el cáncer de mama en cuanto a número de casos, y la segunda causa más común de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón (*3). Y para reducir la incidencia de cáncer, la colonoscopia está ampliamente considerada como el estándar gold para la detección de la neoplasia colónica. Sin embargo, los errores en detección colonoscópica de neoplasia, incluyendo pólipos y cánceres, están bien documentados y la mejora de la tasa de detección de dichas legiones ha sido uno de los grandes temas en el campo de la gastroenterología. (4*, 5*)

Fujifilm está trabajando para desarrollar una colección única de tecnologías de procesamiento de imágenes y continúa desarrollando la aplicación práctica de tecnología IA y seguirá desarrollando y suministrando un amplio rango de productos y servicios que cubren las necesidades de la medicina de primera línea en varios campos, contribuyendo a racionalizar el trabajo clínico, mejorando la calidad de los cuidados médicos y manteniendo y reforzando la salud de las personas.

(1*) Nombre de marca de Fujifilm de la función para ayudar en el diagnóstico asistido por ordenador (CAD) en endoscopia utilizando tecnologías IA.

(2*) La función de soporte de detección se desactiva automáticamente al observar con el modo BLI (Blue Light Imaging).

(3*) Base de datos de la OMS https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer]

(4*) DOUGLAS K. REX, et al. Colonoscopic Miss Rates of Adenomas Determined by Back-to-Back Colonoscopies, GASTROENTEROLOGY M1997;112:24-28

(5*) Ann G. Zauber, et al. Colonoscopic Polypectomy and Long-Term Prevention of Colorectal-Cancer Deaths, The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 2012 ; 366:687-696 DOI: 10.1056/NEJMoa1100370

Para más información, visite: www.fujifilm.eu [http://www.fujifilm.eu/]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1095015/CAD_EYE_AI.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1095015/CAD_EYE_AI.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1095014/CAD_EYE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1095014/CAD_EYE_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1095014/CAD_EYE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1095014/CAD_EYE_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Nina Strupeit, nina.strupeit@fujifilm.com,especialista en Marketing, Endoscopy System

Sitio Web: https://www.fujifilm.eu/