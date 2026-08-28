FUJIFILM Sonosite presenta PIV Assist, una función basada en IA para acceso intravenoso periférico - FUJIFILM

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva herramienta de ecografía vascular potenciada por inteligencia artificial que identifica vasos en tiempo real y ayuda a planificar los procedimientos de acceso intravenoso periférico.

Madrid, 28 de agosto de 2026.- Bothell, Washington (EE. UU.), FUJIFILM Sonosite, Inc., líder mundial en soluciones de ecografía en el punto de atención (POCUS), anuncia el lanzamiento de PIV Assist, una nueva función basada en inteligencia artificial diseñada para ayudar a los profesionales sanitarios a planificar procedimientos de acceso intravenoso periférico (PIV). La función está disponible en los ecógrafos Sonosite LX, Sonosite PX y Sonosite ST.

“Los procedimientos de acceso intravenoso periférico se encuentran entre los más habituales en los pacientes, y cada vez hay más evidencia que respalda la inserción ecoguiada como una técnica útil, especialmente en pacientes con acceso intravenoso difícil”, afirmó Richard Fabian, expresidente y director ejecutivo de FUJIFILM Sonosite, Inc. “En Sonosite contamos con una amplia trayectoria de innovación tanto en educación como en el desarrollo de productos. PIV Assist es una herramienta basada en inteligencia artificial que hemos desarrollado en estrecha colaboración con nuestros clientes. Está diseñada para reducir la carga cognitiva y aumentar la confianza de los profesionales sanitarios durante la planificación del acceso vascular, dos aspectos fundamentales para proporcionar una atención eficaz a los pacientes”.

PIV Assist ayuda a identificar las venas candidatas y a evaluar su tamaño para saber el calibre máximo del catéter, en función de la relación entre el catéter y la vena (CVR). Al diferenciar en tiempo real las venas de las arterias durante la evaluación ecográfica, PIV Assist facilita la planificación del acceso vascular.

Funciones principales de PIV Assist

Orientación mediante códigos de color: las venas se muestran con un código de color según el calibre máximo recomendado del catéter, mientras que las arterias aparecen en rojo para facilitar la planificación del procedimiento.

Visualización de la CVR: la función calcula y muestra en tiempo real la relación entre el catéter y la vena, además de indicar la profundidad hasta el centro de la vena.

Asistencia al flujo de trabajo: PIV Assist está diseñado para favorecer la eficiencia del procedimiento y aumentar la confianza de los profesionales sanitarios.

Disponibilidad en varias plataformas: PIV Assist está disponible mediante licencia para los ecógrafos Sonosite LX, Sonosite PX y Sonosite ST.

Respaldada por un riguroso entrenamiento del algoritmo: el modelo de inteligencia artificial se desarrolló utilizando decenas de miles de imágenes ecográficas y está diseñado para proporcionar un apoyo fiable en la identificación de vasos.

Con PIV Assist, FUJIFILM Sonosite da un paso más en la innovación en ecografía, al ofrecer a los profesionales sanitarios herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial que les ayudan en los procedimientos de acceso intravenoso periférico. Este avance reafirma el compromiso de la compañía con la mejora de la atención al paciente mediante tecnología de vanguardia y la colaboración con los profesionales sanitarios.

Para obtener más información sobre esta nueva función pulsar aquí.

Bruant A., Normand L. *Recent Advances in Ultrasound-Guided Peripheral Intravenous Catheter Insertion*. Nursing Reports, 8 de octubre de 2025; 15(10):359. doi: 10.3390/nursrep15100359. PMID: 41149674; PMCID: PMC12566756.

Acerca de Fujifilm

FUJIFILM Sonosite, Inc. es una empresa innovadora y líder mundial en ecografía a pie de cama y en el punto de atención, así como líder del sector en tecnología de microecografía de ultra-alta frecuencia. Con sede cerca de Seattle, la empresa cuenta con una red de distribución mundial en más de 100 países. Los ecógrafos portátiles y compactos de Sonosite están ampliando el uso de la ecografía en todo el espectro clínico al poner, de manera rentable, prestaciones ecográficas avanzadas al alcance del punto de atención al paciente. Para obtener más información, visitar www.sonosite.com/es.

FUJIFILM Holdings Corporation, con sede en Tokio, aprovecha sus amplios conocimientos y sus tecnologías esenciales patentadas para ofrecer productos y servicios innovadores en todo el mundo a través de sus cuatro segmentos empresariales principales: atención sanitaria, electrónica, innovación empresarial e imagen, con más de 70.000 empleados. Guiados y unidos por el propósito corporativo de “dar más sonrisas a nuestro mundo”, aborda los desafíos sociales y genera un impacto positivo en la sociedad mediante sus productos, servicios y operaciones empresariales. En el marco de su plan de gestión a medio plazo, VISION2030, que finaliza en el ejercicio fiscal 2030, la empresa aspira a seguir evolucionando hasta convertirse en una compañía que cree valor y sonrisas para las distintas partes interesadas, como conjunto de negocios líderes a escala mundial, y a alcanzar unos ingresos globales de 4 billones de yenes. Para obtener más información, visitar: holdings.fujifilm.com/en.

Contacto

Emisor: FUJIFILM

Contacto: FUJIFILM

Número de contacto: +1 9143434761