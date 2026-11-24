Fujitsu se alía con Google Cloud - Foto generada por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración se amplía más allá de la adopción segura de la inteligencia artificial y la nube para impulsar la creación de nuevo valor

Madrd, 24 de noviembre de 2026.- Fujitsu Limited ha anunciado la ampliación de su alianza estratégica [1] con Google Cloud para acelerar la adopción segura de la inteligencia artificial y las tecnologías en la nube, así como la transformación impulsada por la IA (AX), tanto en las empresas como en la sociedad.



Para ello, Fujitsu combinará su amplia experiencia sectorial y operativa, sus capacidades tecnológicas y su conocimiento en la implantación de soluciones con las tecnologías avanzadas de Google Cloud en IA, agentes de IA, ciberseguridad, análisis de datos y servicios en la nube. El objetivo es acompañar a sus clientes en sus procesos de transformación mediante IA e impulsar la creación y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.



En el marco de esta colaboración, Fujitsu también intensificará el uso de las tecnologías de IA y nube de Google Cloud dentro de su propia organización para transformar sus operaciones. Además, aprovechará los conocimientos y la experiencia adquiridos a través de esta iniciativa, denominada Customer Zero, en la que la compañía actúa como primer usuario de estas soluciones, para trasladar sus beneficios a un amplio abanico de clientes.



Fujitsu está impulsando distintas iniciativas en el marco de esta alianza, centradas en la ciberseguridad, el uso de la nube en entornos con elevados requisitos de seguridad, el refuerzo de los ingenieros especializados en la implantación de soluciones de IA (Forward Deployed Engineers, FDE) y la adopción de la inteligencia artificial en el sector retail.



Con esta colaboración reforzada, Fujitsu busca ayudar a sus clientes a avanzar de forma segura en su transformación mediante inteligencia artificial (AX), combinando las tecnologías avanzadas de Google Cloud con su experiencia sectorial, su IA generativa de nivel empresarial 'Takane', su plataforma de inteligencia artificial 'Fujitsu Kozuchi' y sus sólidas capacidades de implantación tecnológica.



Principales líneas de colaboración



Ciberseguridad reforzada con inteligencia artificial

Ante la creciente sofisticación y complejidad de los ciberataques, Fujitsu participa como socio de lanzamiento de Google AI Threat Defense (AITD), una solución que Google Cloud comenzó a ofrecer en Japón en julio de 2026.



La combinación de las tecnologías de seguridad de Google Cloud, entre ellas Wiz, Mandiant, Google Security Operations y CodeMender, con la amplia experiencia de Fujitsu en ciberseguridad y en los sistemas de sus clientes permitirá a ambas compañías ofrecer soluciones avanzadas para garantizar entornos de inteligencia artificial y nube más seguros.



Uso de la nube en entornos con elevados requisitos de seguridad

Fujitsu quiere acercar las ventajas de la nube y la inteligencia artificial a organizaciones que necesitan garantizar los máximos niveles de seguridad y protección de datos.



Para ello, ambas compañías estudiarán cómo combinar Google Distributed Cloud, una solución de nube de alta seguridad que puede utilizarse en instalaciones propias y entornos aislados, con la experiencia y las capacidades tecnológicas de Fujitsu en ámbitos críticos, como las infraestructuras públicas y los servicios esenciales.



El objetivo es facilitar el uso seguro de la nube y la IA en entornos que requieren una elevada confidencialidad y soberanía de los datos.



Impulso a la transformación empresarial mediante ingenieros especializados en IA

Fujitsu está promoviendo la implantación de IA a través de sus Forward Deployed Engineers (FDE), profesionales que trabajan directamente con los equipos de negocio de los clientes para resolver desafíos concretos y generar nuevas oportunidades de valor.



Para que estos especialistas puedan dedicar más tiempo a comprender las necesidades de los clientes y desarrollar soluciones de valor, Fujitsu está poniendo a su disposición una plataforma basada en Google Cloud que simplifica y acelera la implantación de la inteligencia artificial.



Gracias a las tecnologías de IA y agentes inteligentes de Google Cloud, incluido Gemini, los FDE podrán centrarse en la resolución de los problemas de negocio y maximizar el valor que aportan a los clientes.



Impulso de la IA en el sector Retail

Fujitsu está acelerando la transformación del sector retail mediante inteligencia artificial, combinando su amplia experiencia en el sector y sus operaciones con las tecnologías de IA de Google y su extensa presencia en los puntos de contacto con los consumidores.



Esta iniciativa busca mejorar las operaciones de los establecimientos comerciales y desarrollar nuevas experiencias de compra en las que la inteligencia artificial facilite la conexión entre consumidores, productos y servicios.



A través de Uvance for Retail, Fujitsu aspira a generar nuevas oportunidades de valor y preparar al sector para la llegada del comercio agéntico [2].



Takahito Tokita, consejero delegado y director representante de Fujitsu Limited: "La combinación de las tecnologías de inteligencia artificial y nube de Google Cloud, líderes a escala mundial, con nuestra amplia experiencia sectorial y nuestra capacidad demostrada para implantar soluciones en entornos críticos nos permitirá acelerar la transformación de nuestros clientes, incluso de aquellos que deben cumplir los requisitos más exigentes en materia de seguridad y protección de datos.



De cara al futuro, seguiremos aprovechando las tecnologías de Google Cloud para impulsar nuestra propia transformación y trasladaremos los conocimientos adquiridos a clientes de todos los sectores, contribuyendo así al crecimiento de ambas compañías".



Thomas Kurian, consejero delegado de Google Cloud: "Al combinar las avanzadas tecnologías de inteligencia artificial agéntica y seguridad de Google Cloud con la amplia experiencia de Fujitsu en entornos críticos, estamos ayudando a las organizaciones a abordar su transformación empresarial con confianza. Desde el refuerzo de la ciberdefensa mediante inteligencia artificial hasta el desarrollo de nuevas experiencias, como el comercio agéntico, la ampliación de nuestra alianza abre nuevas oportunidades de transformación y creación de valor para clientes de todo el mundo".



Notas

[1] Ampliación de la alianza estratégica

En julio de 2026, Fujitsu y Google Cloud Japan G.K. firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para establecer una colaboración estratégica destinada al desarrollo conjunto de soluciones y planes de comercialización (Go-to-Market, GTM). Ambas compañías han acordado ahora ampliar el alcance de esta alianza.



[2] Comercio agéntico

Iniciativa orientada al desarrollo de nuevas experiencias de compra y modelos de negocio en el sector retail, en un contexto en el que los agentes de inteligencia artificial que asisten a los consumidores interactúan con otros agentes de IA utilizados en diferentes sectores, como el comercio, la industria y la logística.



Este modelo busca transformar todo el proceso de compra, desde el descubrimiento y la selección de productos hasta su adquisición y la experiencia posterior a la compra.

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