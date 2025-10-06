Fujitsu amplía su colaboración estratégica con NVIDIA para ofrecer una infraestructura de IA completa

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración es para ofrecer agentes de IA integrados e infraestructura de alto rendimiento con el fin de acelerar la adopción de la IA e impulsar la transformación industrial

Madrid, 6 de octubre de 2025.- Resumen de la nota de prensa enviada por Fujitsu Limited el 3 de octubre de 2025: https://global.fujitsu/en-global/pr/news/2025/10/03-01



Fujitsu ha anunciado una ampliación de su colaboración estratégica con NVIDIA para crear una infraestructura de IA completa que integre agentes de IA. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la ventaja competitiva de las empresas a través de la IA, al tiempo que se preserva su autonomía en la utilización de la IA.



La colaboración se centrará en el desarrollo conjunto y la entrega de una plataforma de agentes de IA adaptada a los agentes de IA específicos de sectores como la sanidad, la fabricación y la robótica, junto con una infraestructura informática de IA que integra a la perfección la serie de CPU FUJITSU-MONAKA y las GPU de NVIDIA a través de NVIDIA NVLink Fusion. La combinación de la plataforma de agentes de IA y la infraestructura informática acelerará la revolución industrial de la IA con agentes de IA que aprenden y mejoran continuamente. Esto permitirá una infraestructura de IA completa, autoevolutiva y transversal a todos los sectores, superando las limitaciones de los sistemas informáticos de uso general.



A través de esta iniciativa, Fujitsu pretende transformar las industrias, empezando por Japón, fomentando la adopción generalizada de la IA que se expanda a nivel mundial, mejorando así la competitividad en todos los sectores y contribuyendo a una sociedad sostenible.



Takahito Tokita, director representante y consejero delegado de Fujitsu, comenta: "La colaboración estratégica de Fujitsu con NVIDIA acelerará la transformación empresarial impulsada por la IA en los sectores empresarial y gubernamental. Combinando las tecnologías de vanguardia de ambas empresas, desarrollaremos y proporcionaremos una infraestructura de IA completa, comenzando por sectores como el manufacturero, en el que Japón es líder mundial. Para seguir respaldando las crecientes necesidades de infraestructura de IA, Fujitsu y NVIDIA ampliarán esta colaboración en las áreas de computación de alto rendimiento y cuántica".



Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, comenta: "La revolución industrial de la IA ha comenzado y debemos construir la infraestructura necesaria para impulsarla, tanto en Japón como en el resto del mundo. Fujitsu es una auténtica pionera en informática y líder de confianza en Japón en supercomputación, investigación cuántica y sistemas empresariales. Juntas, NVIDIA y Fujitsu están conectando y ampliando nuestros ecosistemas para forjar una poderosa alianza para la era de la IA".



Antecedentes

Aunque la IA generativa ya está ayudando a las personas a comunicarse y crear más rápidamente, los altos costes y los obstáculos técnicos pueden dificultar su implementación, lo que limita sus beneficios principalmente a las grandes empresas. Para acelerar la adopción de la IA e impulsar la transformación industrial, Fujitsu está colaborando con NVIDIA para reforzar la competitividad empresarial a través de la IA, al tiempo que se mantiene la autonomía corporativa en la utilización de la IA.



Visión de una infraestructura de IA completa

En colaboración con NVIDIA, Fujitsu pretende hacer realidad un ciclo de cocreación entre humanos e IA y una evolución continua del sistema mediante la integración de la computación de IA de alta velocidad con el juicio y la creatividad humanos. En concreto, acelerará la fabricación mediante gemelos digitales, aprovechará la IA física [1], incluida la robótica para la automatización operativa con el fin de hacer frente a la escasez de mano de obra, y estimulará la innovación humana. La infraestructura de IA completa e intersectorial resultante desplegará IA avanzada para lograr una automatización y una inteligencia transformadoras que antes eran inalcanzables.



Fujitsu se centra en tres iniciativas clave con NVIDIA como parte de la colaboración ampliada:



1.- Desarrollo conjunto de una plataforma de agentes de IA autoevolutiva para la industria



● Desarrollo de una plataforma de agentes de IA que equilibra la alta velocidad y la seguridad mediante el soporte multitenencia, basada en Fujitsu Kozuchi e integrando la tecnología de orquestación de cargas de trabajo de IA de Fujitsu (desarrollada con la tecnología de intermediación de computación de IA de Fujitsu) con la plataforma NVIDIA Dynamo.



● Creación de un mecanismo que permite a los agentes de IA y a los modelos de IA evolucionar de forma autónoma y personalizarse para sectores específicos, como la sanidad y la fabricación, y para las necesidades de los clientes, lo que se consigue aprovechando NVIDIA NeMo y mejorando las tecnologías de agentes multi-IA de Fujitsu, incluida la optimización del modelo de IA Takane de Fujitsu.



● Suministro de estos agentes de IA desarrollados como microservicios NVIDIA NIM que aceleran y agilizan la adopción de la IA para los clientes con inferencias optimizadas.



2- Desarrollo conjunto y promoción de una infraestructura informática de última generación



● Desarrollo conjunto de una infraestructura informática de última generación, sofisticada y de alta velocidad, que integra la serie de CPU FUJITSU-MONAKA de Fujitsu con las GPU de alto rendimiento de NVIDIA, junto con NVIDIA NVLink-Fusion.



● Creación conjunta de una plataforma informática de IA optimizada desde el nivel del silicio, diseñada para un rendimiento a escala zeta, que permite su adopción industrial generalizada.



● Suministro de un ecosistema HPC-IA completo a través de software integrado, que combina la tecnología de software de alta velocidad de Fujitsu para ARM con NVIDIA CUDA, ofreciendo soporte integral para la transformación de la IA.



3- Impulso de la participación de los clientes



● Establecimiento de un sólido ecosistema de socios para ampliar la utilización de agentes y modelos de IA, con la capacidad de desarrollar programas conjuntos con socios para acelerar el crecimiento del ecosistema.



● Desarrollo de casos de uso transformadores, comenzando en sectores industriales específicos, aprovechando la infraestructura de IA para apoyar a la sociedad.



● Promoción de la transformación social impulsada por la IA en sectores como la robótica mediante la implementación social de tecnologías avanzadas como la IA física, contribuyendo así al crecimiento de los clientes.



Planes de futuro

A través de esta colaboración con NVIDIA, Fujitsu pretende abrir nuevos mercados de IA en ámbitos que antes resultaban difíciles. Al establecer esta infraestructura de IA como una base social indispensable para la sociedad digital de Japón en 2030, la iniciativa acelerará el crecimiento del mercado de la IA empresarial, fomentando el desarrollo corporativo y creando un importante valor social.



Nota

[1] IA física: IA que percibe y juzga situaciones del mundo real a través de sensores y ejecuta tareas de forma autónoma mediante el funcionamiento de actuadores, es decir, en robots.



