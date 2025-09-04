Fujitsu se asocia con tres fundaciones de salud en Galicia para validar la IA en diagnóstico genético

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto de colaboración tecnológica en Galicia entre entidades públicas sanitarias y Fujitsu presenta resultados iniciales prometedores, fortaleciendo alianzas en el diagnóstico genómico y uso de Inteligencia Artificial en genómica clínica

Madrid, 4 de septiembre de 2025.- El 24 de junio, la Fundación Pública Gallega de Investigación Biomédica Galicia Sur (FPGBGS), la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (FPGMX) y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) celebraron la reunión del Comité de Dirección del acuerdo de colaboración firmado con Fujitsu Research of Europe (FRE), en noviembre de 2024. Este acuerdo tiene como eje central la colaboración para el avance en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial (IA) capaces de acelerar el diagnóstico genético y clínico.



La investigación realizada por Fujitsu está centrada en el desarrollo de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial en genómica, que es un componente clave del enfoque de Fujitsu en la aplicación del análisis de datos y las tecnologías de IA para avanzar en los desafíos globales del sector sanitario y realizar la transformación digital en salud. De forma complementaria, Galicia se ha consolidado como un ecosistema líder en genómica clínica y medicina personalizada, proporcionando el entorno ideal para que la colaboración entre ambas entidades pueda contribuir a afrontar los desafíos globales del sector sanitario e impulsar su transformación digital.



Hasta el momento, se han llevado a cabo ensayos de validación clínica en tres direcciones: diagnóstico precoz de cáncer hereditario y cardiopatías congénitas, y mejora de la identificación de características clínicas en enfermedades raras. Los resultados iniciales muestran que las herramientas de IA desarrolladas por Fujitsu tienen una precisión del 95% para predecir la relevancia de variantes genéticas asociadas a cáncer hereditario, lo cual representa un punto de partida muy prometedor. El próximo objetivo del equipo multidisciplinar de este consorcio es, por tanto, ampliar la colaboración en esta dirección e iniciar la validación de una herramienta de IA que acelere el diagnóstico genético de enfermedades raras.



Según el Prof. Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica: "Esta colaboración entre instituciones gallegas y Fujitsu Research of Europe es de gran importancia para desarrollar soluciones innovadoras que puedan tener un impacto a corto plazo en la calidad de vida de los pacientes, demostrando su valor para el diagnóstico clínico y genético. Además, esta colaboración crea un entorno ideal de trabajo conjunto que reúne la experiencia clínica y genética de Galicia con la experiencia de Fujitsu en tecnologías de la información".



Por su parte, Serban Georgescu, CEO de Fujitsu Research of Europe, aporta: "Esta colaboración nos permite evaluar el impacto de nuestras tecnologías de IA en diferentes etapas del diagnóstico genético, desde el genetista durante la creación de un informe genético inicial hasta los médicos que toman decisiones basadas en la información proporcionada por los genetistas. Nuestro objetivo es desarrollar herramientas de IA que promuevan un proceso operativo fluido y rápido entre la atención primaria, los especialistas sanitarios y los especialistas en genética. Los beneficios finales son contribuir a mejorar los resultados para los pacientes a través de un apoyo diagnóstico más preciso y fiable, así como ayudar a los médicos con herramientas que les ayuden a tomar decisiones y mejorar la eficiencia del sistema de salud pública".



Emisor: Fujitsu

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702

