Fujitsu España, entre las 50 Top Diversity Company 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2025.-

Fujitsu revalida su posición entre las empresas líderes en Diversidad, Equidad e Inclusión en España

Fujitsu España ha sido reconocida como una de las 50 Top Diversity Company 2025, un galardón que distingue a las organizaciones más comprometidas con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión en España. Este reconocimiento, otorgado por Intrama en el marco del FactorW Diversity Summit, consolida a la compañía como un referente en la implementación de políticas reales y medibles para promover entornos de trabajo inclusivos, diversos y equitativos.



"En nuestra empresa, la diversidad y la inclusión no son solo palabras de moda; son pilares fundamentales de nuestra cultura y de nuestra estrategia de negocio. Hemos comprobado que una fuerza laboral diversa e inclusiva es, sin duda, nuestro mayor activo", afirma Scherezade Miletich, directora de Desarrollo de RRHH y lead de RSC de Fujitsu España.



Con una plantilla de más de 2.600 empleados en España, Fujitsu mantiene un firme compromiso con la igualdad de oportunidades, la integración y la diversidad en todas sus dimensiones —género, generacional, cultural, LGTBIQ+ y discapacidad—. Su estrategia DEI es formal, transversal y está plenamente integrada en el ADN de la compañía, reflejándose tanto en sus valores corporativos como en sus políticas de gestión del talento.



Entre las iniciativas más destacadas, Fujitsu cuenta con:



• Comisión de Igualdad y Conciliación, formada por representantes de diferentes áreas y sindicatos, que impulsa medidas en materia de igualdad, conciliación y diversidad.



• Planes específicos para cada ámbito: el Plan de Igualdad garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; el Plan de Diversidad LGTBI promueve un entorno respetuoso e inclusivo; y el Plan de Discapacidad impulsa la accesibilidad y la plena integración de las personas con discapacidad.



• Acuerdo con la Fundación ONCE, a través del programa INSERTA, para promover la contratación de personas con discapacidad. El objetivo es alcanzar 50 contrataciones directas en siete años, además de realizar acciones formativas y de sensibilización sobre la discapacidad.



• Colaboración con REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI, reforzando el compromiso de la compañía con la inclusión del colectivo.



• Programas de formación y sensibilización, que incluyen talleres sobre sesgos inconscientes, liderazgo inclusivo o diversidad LGTBIQ+, dirigidos tanto a empleados como a managers. Estas formaciones están disponibles de forma continua en la plataforma interna FORO, donde todos los empleados pueden acceder a los contenidos en cualquier momento.



• Iniciativas de aprendizaje personalizadas, con Paths de Diversidad adaptados a distintos perfiles (empleados, managers y RRHH) y con el apoyo de expertos certificados en gestión de Diversidad e Inclusión (EDM).



• Política de flexibilidad laboral y teletrabajo, que permite a los empleados organizar su jornada y trabajar desde cualquier lugar, facilitando la conciliación y mejorando la atracción y retención del talento.



Con todo ello, Fujitsu España reafirma su compromiso con una cultura empresarial diversa, inclusiva y equitativa, en la que cada persona pueda desarrollarse plenamente y aportar su talento. Su objetivo es seguir construyendo una organización más innovadora, competitiva y socialmente responsable, que contribuya activamente a un futuro más justo y sostenible.







Emisor Fujitsu España

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702



