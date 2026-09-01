Fujitsu nombra a Aditya Raj responsable de Data & AI para Iberia

Aditya Raj responsable de Data & AI para Iberia - Fujitsu

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde esta posición impulsará el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a mejorar la toma de decisiones, transformar sus modelos operativos y generar resultados de negocio medibles, reforzando las capacidades de Fujitsu en este ámbito y contribuyendo a la estrategia de crecimiento de la compañía en Europa Continental

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- Fujitsu ha nombrado a Aditya Raj nuevo Head of Data & AI para Iberia, cargo desde el que liderará la estrategia, el crecimiento y el desarrollo del negocio de Data & AI en España y Portugal. Desde esta posición impulsará el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a mejorar la toma de decisiones, transformar sus modelos operativos y generar resultados de negocio medibles, reforzando las capacidades de Fujitsu en este ámbito y contribuyendo a la estrategia de crecimiento de la compañía en Europa Continental.



Con una amplia trayectoria internacional en investigación, ingeniería, liderazgo tecnológico, estrategia de negocio y transformación digital, Raj ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en Fujitsu en áreas como inteligencia artificial, blockchain, estrategia tecnológica y transformación digital. A lo largo de su carrera ha ayudado a organizaciones de toda Europa a convertir tecnologías emergentes en resultados de negocio mediante proyectos de Data & AI, automatización inteligente, confianza digital y transformación empresarial. Además, es un reconocido divulgador tecnológico y ponente habitual en foros internacionales y ha sido distinguido como Global Fujitsu Distinguished Engineer (GFDE), una de las máximas distinciones técnicas de la compañía, desde la que contribuye a iniciativas globales de innovación y a la definición de la estrategia tecnológica de Fujitsu en inteligencia artificial, datos y transformación digital.



Es Máster en Embedded Systems y cuenta con un Executive MBA, una formación que combina una sólida base tecnológica con conocimientos en liderazgo empresarial, gestión estratégica y transformación organizativa. En su nueva responsabilidad liderará la estrategia, el crecimiento, la ejecución de proyectos, el desarrollo de capacidades y la relación con los clientes del área de Data & AI en Iberia, promoviendo una visión que va más allá de la implantación de herramientas de inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a rediseñar sus procesos, desarrollar nuevas capacidades e integrar la IA como parte de su forma de trabajar. Asimismo, continuará participando en las iniciativas globales de Fujitsu relacionadas con inteligencia artificial, transformación empresarial, soberanía digital, innovación responsable y el futuro de los negocios impulsados por la IA.

Contacto

Emisor: Fujitsu

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 622836702



