El fulfillment se presenta como una de las soluciones más solicitadas por los clientes ecommerce de MBE

Especialista de Mail Boxes Etc. en el almacén - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Mail Boxes Etc. identifica el fulfillment como una de las necesidades más recurrentes entre los ecommerce que empiezan a crecer. La falta de espacio, el aumento de pedidos y el tiempo dedicado a preparar, embalar y expedir mercancía llevan a más empresas a externalizar total o parcialmente su operativa logística

Barcelona, 12 de noviembre de 2026.- Muchos ecommerce comienzan almacenando sus productos, preparando los pedidos y coordinando directamente los envíos. Sin embargo, cuando aumentan las ventas, esta operativa absorbe una parte creciente del espacio, el tiempo y los recursos de la empresa.



Mail Boxes Etc. identifica el fulfillment como una de las soluciones más solicitadas por sus clientes ecommerce cuando la preparación de pedidos empieza a limitar su capacidad de crecimiento.



"Muchos clientes llegan a MBE porque han conseguido aumentar sus ventas, pero su estructura logística ya no puede crecer al mismo ritmo. Necesitan liberar recursos y contar con una operativa capaz de adaptarse a su volumen de pedidos", explica Carlos Rodríguez, Product Manager de MBE España y Portugal.



Cuándo externalizar el fulfillment

La falta de espacio de almacenamiento suele ser una de las primeras señales. También influyen el tiempo dedicado al picking y al packing, las dificultades para controlar el inventario, los errores en la preparación o la necesidad de responder a campañas y picos de demanda.



A través de MBE Fulfillment, las empresas pueden externalizar total o parcialmente la recepción de mercancía, el almacenamiento, la gestión del stock, la preparación, el embalaje, la expedición y las devoluciones.



"No todos los ecommerce necesitan delegar toda su logística. Algunos buscan principalmente espacio y preparación de pedidos; otros necesitan que gestionemos todo el proceso. Analizamos cada operativa para construir una solución adaptada a sus productos, canales de venta y necesidades reales", señala Rodríguez.



Una solución también para pymes

El fulfillment no es exclusivo de las grandes tiendas online. Puede resultar útil para pymes con volúmenes moderados, pero con muchas referencias, productos que requieren una preparación específica, diferentes canales de venta o una demanda estacional.



La operativa puede adaptarse a pedidos B2C, operaciones B2B y modelos omnicanal que combinan ecommerce, marketplaces, tiendas o distribuidores.



Fulfillment, transporte y tecnología

MBE Fulfillment forma parte de MBE eCommercePlus, la solución de Mail Boxes Etc. para tiendas online pequeñas, medianas y grandes. Dentro de este ecosistema, cada ecommerce puede combinar las soluciones que necesita en cada etapa: integración con sus canales de venta, desde un ecommerce o marketplace hasta con su propio ERP para así poder automatizar la creación de todos sus pedidos con MBE eShip, almacenamiento y preparación mediante fulfillment, envíos nacionales e internacionales con una operativa multicourier y gestión de devoluciones.



El fulfillment no se plantea, por tanto, como un servicio aislado. La mercancía almacenada y preparada puede incorporarse a una operativa conectada que continúa con la selección del transporte, la expedición, el seguimiento y, cuando sea necesario, la logística inversa. Todo ello se coordina a través de un especialista MBE que conoce el negocio del cliente y ofrece las soluciones más adecuadas para cada negocio.



"Un ecommerce puede empezar automatizando sus envíos y necesitar fulfillment más adelante, o externalizar toda la operativa desde el principio. MBE eCommercePlus permite incorporar y combinar soluciones a medida que evoluciona el negocio, manteniendo un único interlocutor en todo momento", concluye Carlos Rodríguez.

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