FUN88 lanza una gran campaña de Black Friday: grandes descuentos y ahorros

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FUN88 se complace en anunciar la promoción más esperada del año: el [BLACK FRIDAY]: GRANDES DESCUENTOS Y MEGA OFERTAS. Todos los miembros tendrán acceso a grandes descuentos, bonificaciones exclusivas y recompensas sorpresa para una amplia gama de productos.

Detalles de la promoción del Black Friday de FUN88:

La promoción de Black Friday de FUN88 ofrece oportunidades únicas para que los miembros ganen recompensas y disfruten de ahorros inmejorables:

I) Misión especial: los miembros pueden realizar un depósito el Black Friday para desbloquear un bono sorpresa de entre 18 y 8.888 puntos. Para reclamarlo, pueden visitar el 'Centro de Recompensas' y consultar la sección 'Misión especial' para completar la misión (*Se aplican términos y condiciones).

II) Página de recompensas: los miembros pueden disfrutar de un 80 % de descuento en todas las Recompensas de Efectivo Gratis al canjear puntos. Los miembros tienen que dirigirse al 'Centro de Recompensas' y consultar la sección 'Premios' para canjear los Puntos del Black Friday (*Se aplican términos y condiciones).

Este evento especial ofrece a los miembros de FUN88 la oportunidad de ganar puntos de bonificación, ahorrar en productos y disfrutar de recompensas sorpresa. Ya sea para ganar bonificaciones o ahorrar a lo grande, hay algo para todos. Los nuevos miembros pueden unirse a FUN88 hoy mismo para participar y aprovechar estas fantásticas ofertas. Los interesados pueden visitar el Lobby de Recompensas para disfrutar de bonificaciones instantáneas y enormes descuentos del 80 %.

FUN88 ofrece una experiencia fluida con un inicio de sesión sencillo y un registro seguro a través del sitio web y la FUN88 app. Si tienen alguna pregunta o problema, el servicio de atención al cliente está disponible 24/7 para ayudar a los miembros. Los interesados pueden unirse hoy mismo y disfrutar de una experiencia de juego segura y gratificante.

Acerca de FUN88

FUN88 es una empresa líder en innovación de juegos en línea, estableciendo los más altos estándares de diversión y seguridad. La plataforma se asoció con estrellas mundiales del deporte como la leyenda del fútbol Iker Casillas y fue el socio oficial asiático del Newcastle United FC. FUN88 tiene un firme compromiso con la seguridad, la protección de los datos de los usuarios y la oferta de un servicio de primera calidad en un entorno seguro. Con una excelente combinación de juegos y promociones, FUN88 ofrece una experiencia confiable y gratificante para todos sus miembros.

