FUN88 presenta pagos en USDT para juegos más rápidos, seguros y gratificantes

FUN88 Launches USDT: Instant Transactions, Secure Payments, and Exclusive Rewards - FUN88/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- FUN88, plataforma líder en juegos de azar y entretenimiento deportivo, se enorgullece de anunciar el lanzamiento de USDT (Tether) como nueva opción de pago. Esta incorporación ofrece a los usuarios una forma más rápida y segura de gestionar sus fondos, garantizando transacciones fluidas desde depósitos hasta retiros. Con el respaldo de importantes plataformas de intercambio como Binance, USDT mejora la experiencia de FUN88 con rapidez, fiabilidad y comodidad.

Beneficios clave de usar USDT en FUN88:

• Protección fiable: Transacciones seguras que mantienen la información financiera privada y segura.• Transacciones rápidas: USDT permite depósitos y retiros instantáneos.• Valor estable: Tether está vinculado al dólar estadounidense, lo que ofrece un método de pago estable y predecible, libre de fluctuaciones de precio.• Uso global y disponibilidad 24/7: USDT se acepta en todo el mundo y está disponible para transacciones en cualquier momento, ofreciendo límites de depósito ilimitados.

El proceso KYC de FUN88 sigue estrictas políticas contra el blanqueo de dinero, garantizando un entorno seguro y justo para todos los jugadores.

Promociones exclusivas de USDT:

Para celebrar este lanzamiento, FUN88 ofrece recompensas especiales para los usuarios de USDT:

• Bono por vincular tu criptomonedero: Hasta 8.888 baht / 8.888 VND por vincular tu criptomonedero.• Bono por primer depósito: Bono del 100 % hasta 10.000 baht / 10.000 Kđ en tu primer depósito en USDT.• Recompensas diarias en USDT: Gana puntos y apuestas gratis todos los días al depositar USDT.

FUN88 ofrece una experiencia segura y atractiva con un registro sencillo, la app de FUN88 y una jugabilidad gratificante. Los nuevos jugadores pueden disfrutar de atractivos beneficios, incluyendo un bono de bienvenida. Con la integración de USDT como opción de pago, FUN88 garantiza una experiencia rápida, segura y emocionante para todos los jugadores, desde el registro y el primer depósito hasta los retiros.

Acerca de FUN88:

FUN88 es una plataforma en línea confiable que ofrece una experiencia segura y fácil de usar para deportes, esports, tragamonedas, lotería, pesca y juegos de casino, con pagos rápidos y excelentes promociones. Como líder innovador en la industria, FUN88 se ha asociado con grandes figuras del deporte como la leyenda del fútbol Iker Casillas, las estrellas de la NBA Tony Parker y Kobe Bryant, y ha sido el socio oficial asiático del Newcastle United FC.

Contacto:Sitio web global de FUN88: https://global.fun88.com/E-mail: cs.thai@fun88.com, cs.viet@fun88.com

Facebook: https://global.f88.uk/th-fun88officialfb, https://global.f88.uk/vn-fun88officialfbYouTube: https://global.f88.uk/th-fun88officialyt, https://global.f88.uk/vn-fun88officialyt

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2836146/FUN88_Launch_USDT.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2707566/5651207/FUN88_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fun88-presenta-pagos-en-usdt-para-juegos-mas-rapidos-seguros-y-gratificantes-302631099.html