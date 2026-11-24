Fundación ARS entrega los Premios AIS de Accesibilidad - Fundación ARS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- El CC. Zenia Boulebard, Iberdrola EIMA, la Senda Alcoba de los Montes, el Intercambiador de Transportes Plaza de Castilla, el Proyecto de Ciudad de la Justicia de Madrid Lote 1, Facephi Biometría, el Congreso de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, Novasa, Globant, y Háblalo resultan los ganadores de las 10 categorías de los galardones.

Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, nombrado Embajador AIS de la Accesibilidad.

Las Menciones especiales recaen en CREA Madrid Nuevo Norte, en el Colegio Virgen del Carmen (Perú) de las Siervas de San José y en el Real Club Celta de Vigo.

El CC. Zenia Boulebard, Iberdrola EIMA, la Senda Alcoba de los Montes, el Intercambiador de Transportes Plaza de Castilla, el Proyecto de Ciudad de la Justicia de Madrid Lote 1, Facephi Biometría, el XII Congreso de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, la Entidad Autorizada Novasa, Globant y Háblalo han resultados los ganadores de los Premios AIS 2026, celebrados este 20 de noviembre en Madrid.

Los Premios AIS, organizados por Fundación ARS, reconocen el compromiso de empresas e instituciones con la accesibilidad, tanto a través del Certificado AIS como mediante su contribución a la creación de entornos más seguros, confortables, diversos y utilizables por todas las personas.

El certificado AIS verifica el grado de accesibilidad de edificios, servicios, proyectos, espacios urbanos, entornos digitales, productos y eventos con un enfoque integral de la accesibilidad, físico, cognitivo y sensorial. Hasta el momento, Fundación ARS, creadora y gestora del certificado, ha emitido más de 4.000 certificados en más de 30 países.

En concreto, estos galardones eligen a los mejores proyectos de entre los certificados AIS emitidos en los tres años anteriores, teniendo en cuenta su grado de accesibilidad, su dificultad técnica y su impacto social. Los premiados de esta tercera edición han sido:

Premio AIS al Retail: Centro comercial Zenia Boulevard, de Ceetrus y CBRE Investment Management

Premio AIS al Real Estate y grandes espacios corporativos: Sede de Iberdrola EIMA.

Premio AIS a los Servicios a la ciudadanía: Ruta Morada de la Senda Alcoba de los Montes de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Premio AIS a la Infraestructura, logística e industrial: Intercambiador de Transporte Plaza de Castilla.

Premio AIS al Proyecto de Ejecución accesible: Proyecto de Ciudad de la Justicia de Madrid Lote 1, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Premio AIS al Espacio Digital Accesible: Sistema de reconocimiento facial Facephi Biometría.

Premio AIS al Evento Accesible: XXII Congreso de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales.

Premio AIS GOLD: Globant sede de Madrid.

Premios AIS a la Entidad Autorizada AIS, en la que se reconoce la labor de las empresas acreditadas para asesorar sobre el certificado AIS de accesibilidad: Novasa.

Premio a la innovación en accesibilidad

Enmarcado en el trabajo de investigación continuo que realiza el equipo de Fundación ARS, se convoca una categoría abierta, el Premio AIS a I+D+i, a la que pueden concurrir todos los proyectos y productos físicos o digitales que supongan una innovación en el campo de la accesibilidad.

Este galardón conlleva una aportación económica de 1.500 euros dentro del compromiso de Fundación ARS con el avance en el desarrollo de productos accesibles. En esta edición, el galardón ha recaído en Háblalo, de Asteroid Technologies.

Menciones especiales

Además, el Patronato de Fundación ARS ha decidido dar tres menciones especiales a:

Al compromiso con la comunidad: CREA Madrid Nuevo Norte

Al compromiso con las personas: Colegio Virgen del Carmen (Perú) de las Siervas de San José

Al compromiso con el deporte inclusivo: Real Club Celta de Vigo.

Precisamente, el Patronato de Fundación ARS ha decidido realizar una donación de 1.000 euros al Colegio Virgen del Carmen (Perú) de las Siervas de San José, un espacio educativo de gran impacto humano que enfrenta grandes retos por su situación geográfica, sus condiciones de accesibilidad y las características de su alumnado.

Por último, el título de Embajador AIS de la Accesibilidad 2026 ha sido otorgado a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, por el gran compromiso, sostenido en el tiempo durante más de 10 años, de Merlin Properties con todas las personas que visitan, trabajan y gestionan las oficinas y centros comerciales del su amplio portfolio.

Jurado de los premios AIS

Estos premiados han sido seleccionados por un jurado formado por expertos en accesibilidad y en certificaciones:

Carmen Fernández Hernández, vocal de la junta directiva de ASEPAU, Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad Universal.

Lucas Hunter, Interim Country Director at B Lab Spain

Albert Campabadal Mas, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD)

Dolores Huerta Carrascosa, Directora General del Green Building Council España (GBCE)

Alejandro Garcíaía, Director general de IMQ Ibérica

Jesús Álvarez Frías, Director de desarrollo de negocio de Merco

Pepe Parés, Director de Next Services

João Penedo, SVP & GM, Iberia, Africa, Middle East de Otis

Gálata Llano, Directora Safe City

Esther Bienes Pinedo, Presidenta del jurado y Directora de Fundación ARS

José Luis Blázquez, Secretario del jurado y Patrono de Fundación ARS

Ignacio Lucini Carnicero, Patrono y director de relaciones institucionales de Fundación ARS

Los Premios AIS, que se han celebrado hoy 20 de noviembre en el Auditorio de Castellana 81, en Madrid, han contado con la colaboración de patrocinadores, como Implaser, Ingenia, NTT Data, Safecity y Relusa, este último la empresa que ha creado los trofeos de esta edición

Sobre los Premios AIS

Los Premios AIS reconocen la labor en accesibilidad de empresas, instituciones y personalidades públicas. Estos galardones, que tienen una periodicidad trianual, se celebran este año en su tercera edición.

Sobre Fundación ARS y AIS

Fundación ARS, entidad privada sin ánimo de lucro, es la creadora y gestora a nivel internacional del certificado internacional de accesibilidad AIS. AIS es un sistema de certificación que analiza tanto espacio construido y los servicios que en él se desarrollan (AIS 1), como digital (AIS 2), productos (AIS 3) y eventos (AIS 4).

El ecosistema AIS es el conjunto de empresas e instituciones que trabajan alrededor de la accesibilidad como propietarios o gestores de espacios certificados, consultores formados en los criterios AIS, fabricantes de producto accesible y de apoyo, prestadores de servicios de formación sobre accesibilidad o colaboradores.

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