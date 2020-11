-La Fundación BE OPEN de Elena Baturina celebra el concurso estudiantil "Diseño para Ciudades Sostenibles" en apoyo del Programa ODS de las Naciones Unidas

El concurso internacional de estudiantes "Diseño para Ciudades Sostenibles" está abierto a solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2020

LONDRES, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- "Diseño para Ciudades Sostenibles" [http://citydesign2020.com/] es un concurso internacional de estudiantes celebrado por BE OPEN [http://beopenfuture.com/] y Cumulus [https://www.cumulusassociation.org/] Association en apoyo del ODS11 de las Naciones Unidas: Ciudades y Comunidades Sostenibles. El concurso está abierto a estudiantes y graduados de todas las disciplinas de arte, diseño, arquitectura y medios de comunicación de universidades y colegios de todo el mundo.

Según los datos del Programa de los ODS de las Naciones Unidas, desde 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se prevé que esa proporción aumente al 60% para 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son potencias de crecimiento económico. Sin embargo, causan y se enfrentan a problemas tales como el aumento de las emisiones de carbono y el uso de los recursos. La rápida urbanización está dando lugar a un número creciente de habitantes de tugurios, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados, empeoramiento de la contaminación atmosférica y una expansión urbana no planificada.

Se necesitan medidas creativas para abordar todos estos problemas. Todas las partes interesadas en este programa de concurso internacional son positivas de que la creatividad, o el pensamiento en el diseño, es parte integral en el cambio hacia una existencia sostenible.

El objetivo de "Diseño para Ciudades Sostenibles" es reconocer, mostrar y promover las mejores ideas y proyectos de diseño que encarnan los principios y objetivos del Programa de los ODS de las Naciones Unidas.

Las mejores ideas, ya sean de una sola persona o un equipo, pueden ganar los siguientes premios de BE OPEN:

-- Premio principal de 5.000 euros -- Premio Founder's Choice de 3.000 euros -- Premio Public Vote de 2.000 euros -- Premio Safe City de 2.000 euros

o entrar en la lista de 50 menciones honoríficas y ser presentados en la galería online del concurso.

La fundadora de BE OPEN Elena Baturina dijo: "Es un concepto erróneo común que las personas en los años estudiantiles no están interesadas en la política, la sostenibilidad y otras cosas decisivas para su futuro. BE OPEN siempre ha estado trabajando con estudiantes y graduados, en toda una serie de proyectos educativos y concursos, y estoy convencida de que las generaciones más jóvenes de hoy son más responsables y conscientes de lo que éramos a su edad. Veo un compromiso increíble, una capacidad de respuesta y una audacia en la forma en que abordan cualquier problema que les pidamos que aborden; y creer en su poder para transformar creativamente el mundo."

"Diseño para Ciudades Sostenibles" ya está abierto para presentaciones online.

