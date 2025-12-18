La fundadora y presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, ha intervenido este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reclamar la construcción de una soberanía digital ciudadana - Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios reivindica en la ONU la soberanía digital ciudadana, por una tecnología al servicio de las personas

“Reclamamos que la tecnología sea esa palanca que nos ayude a construir un mundo mejor”, ha defendido la presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.





La ONG española, pionera en el voluntariado tecnológico, participa como representante de la sociedad civil en la revisión 20 años después de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS).





Rueda ha subrayado la necesidad de una soberanía digital ciudadana para garantizar un ecosistema digital descentralizado, inclusivo y ético.

Jueves, 18 de diciembre de 2025.- La fundadora y presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, ha intervenido este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reclamar la construcción de una soberanía digital ciudadana que ponga a la tecnología al servicio de las personas.

“Reivindicamos la necesidad de ser agentes activos y protagonistas en la construcción de un ecosistema digital abierto, transparente, ético, sostenible e inclusivo”, ha defendido Rueda durante su intervención en la WSIS+20 High-Level Meeting, la revisión 20 años después de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS).

En esta WSIS+20 se reúnen gobiernos, organizaciones sociales, empresas, expertos y jóvenes de todo el mundo para debatir cómo debe ser el desarrollo digital global. Se trata de un momento clave para revisar qué se ha hecho bien, qué no tanto y cuál es la dirección a seguir.

Fundación Cibervoluntarios, que lleva desde 2001 ayudando a las personas a comprender y usar la tecnología para mejorar su día a día y ampliar sus oportunidades, ha subrayado en esta cumbre la importancia de que la sociedad civil sea parte activa en los procesos de decisión “para que la tecnología sea esa palanca que nos ayude a construir un mundo mejor”.

“Queremos y reclamamos un sitio en la mesa para la ciudadanía, espacios donde poder participar de forma activa y donde nuestra voz sea fundamental en la toma de decisiones clave que atañen al desarrollo, diseño y uso de la tecnología”, ha desarrollado Yolanda Rueda.

La presidenta de esta organización pionera en voluntariado tecnológico ha recordado que la red “nació abierta, descentralizada, pensada para compartir y ha posibilitado el mayor intercambio de conocimiento de la historia”.

“Pero somos conscientes de que estamos en un momento de cambio de paradigma”, ha advertido Rueda: “Si no actuamos, si no somos parte activa, estas mismas herramientas pueden convertirse en una nueva forma de control”.

Por ello, ha alertado de la creciente concentración del poder tecnológico en muy pocas manos y de los riesgos que supone para los derechos, la diversidad y la capacidad de las sociedades de imaginar alternativas. Frente a ello, ha defendido la apropiación tecnológica no como posesión, sino como capacidad: la capacidad de comprender y usar la tecnología de forma crítica, proteger la privacidad, exigir un uso ético de los datos y participar en el diseño del ecosistema digital.

“La tecnología puede generar desigualdades o convertirse en una palanca de justicia social. La diferencia la marcan los actores implicados. Por eso, desde Fundación Cibervoluntarios y desde la ciudadanía conectada, elegimos apropiarnos de la tecnología y ser protagonistas”, ha concluido.

Declaración Colectiva por la Soberanía Digital Ciudadana

Fundación Cibervoluntarios ha puesto así en valor la Declaración Colectiva por la Soberanía Digital Ciudadana, impulsada por la entidad como un marco común para situar a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo tecnológico. Se trata de un documento construido a través de un proceso participativo en el que han intervenido más de 500 personas de distintos países, perfiles y niveles de conocimiento digital. La Declaración identifica diez principios clave:

Todas las personas tienen derecho a educación digital gratuita para usar la tecnología de forma responsable y crítica.



Toda persona debe poder acceder, usar y controlar la tecnología necesaria para participar en la sociedad actual.



La tecnología debe diseñarse pensando en las necesidades humanas, respetando derechos y diversidad cultural.



Establecer mecanismos institucionales para la participación ciudadana en decisiones de política tecnológica pública.



La tecnología debe desarrollarse de forma abierta para que pueda ser adaptada, mejorada y reutilizada.



Desarrollar normativa que garantice acceso a información pública protegiendo datos personales y privacidad.



Crear legislación tecnológica flexible con mecanismos de actualización ágil que protejan derechos fundamentales.



La ciudadanía debe poder participar activamente en las decisiones sobre desarrollo y uso de la tecnología.



Actualizar marco jurídico para garantizar protección de los derechos de la ciudadanía en entornos físico-digitales.



El desarrollo tecnológico debe orientarse hacia el bien común y la generación de valor social compartido.

La Declaración Colectiva por la Soberanía Digital Ciudadana se ha elaborado a través de un proceso abierto y participativo, que ha combinado investigación cuantitativa y cualitativa, sesiones de cocreación y debate estructurado entre ciudadanía, personas expertas, administración pública, academia y sociedad civil. Este trabajo colectivo ha permitido transformar múltiples voces en una narrativa compartida y consensuar de forma pública los principios que la articulan.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional, pionera en el voluntariado tecnológico. Promueve el uso y conocimiento de la tecnología como medio para reducir brechas sociales, generar innovación social y fomentar el empoderamiento de la ciudadanía. Desde 2001, ayuda cada año a miles de personas a usar la tecnología, gracias al tiempo y la dedicación de más de 4.500 personas que ya hacen voluntariado tecnológico y la colaboración de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales.

