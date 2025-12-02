Fundación Comunicando Futuro premia la lucha contra la desinformación

Trofeo Premios Alejandro Echevarría - Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría

La fundación otorga los Premios Alejandro Echevarría reconociendo a destacados profesionales, proyectos y organizaciones que son un ejemplo en la lucha contra la desinformación

Madrid, 2 de diciembre.- La Fundación Comunicando Futuro a través de un jurado externo otorga los Premios Alejandro Echevarría en su IV Edición reconociendo iniciativas y personas que destacan y son un referente en la lucha contra la desinformación.



En esta edición, un jurado compuesto por 16 expertos de diversas organizaciones educativas, tecnológicas, servicios de comunicación, sanitarias, empresariales, y medios de comunicación ha otorgado los siguientes galardones:



• Premio a la Transparencia y Rigor Informativo: Maldita. Reconocida por su labor en la verificación de datos y la promoción de la transparencia en la información.



• Premio a la Alfabetización Mediática e Informativa: Javier Santa Olalla. Demuestra como los nuevos medios pueden empoderar a los ciudadanos para que sean consumidores críticos de información.



• Premio a la Innovación en la Lucha contra la Desinformación: Think – Fluencer. Al ofrecer unas soluciones novedosas y original ayuda a ejercer desde los nuevos medios una influencia responsable con la ética necesaria.



• Premio al Compromiso en la Lucha contra la Desinformación: Prodigioso Volcán. Por su reconocida trayectoria y dedicación en la lucha contra la desinformación a nivel global desde su origen.



• Premio a la lucha contra la desinformación sectorial: PROVACUNO. Por su constante lucha contra la desinformación durante los últimos 5 años en el sector agroalimentario dirigida tanto a los profesionales del sector como al consumidor en base a un diálogo constructivo.



El Premio Especial Alejandro Echevarría, que reconoce una trayectoria profesional ejemplar, se dará a conocer en enero de 2026.



Aletxu Echevarría Estivariz, Presidente de la Fundación, ha destacado la importancia de estos premios "Fomentan una sociedad mejor informada siguiendo un criterio constructivo, basado en ejemplos reales que abordan de forma transversal esta problemática", afirmó.



La Fundación en esta IV Edición ha obtenido un aumento significativo en el número de candidaturas recibidas. "Indudablemente, podemos estar de enhorabuena, crecer un 40% más de candidaturas este año refleja claramente el interés de los distintos agentes de la sociedad por evitar el crecimiento actual de la desinformación", añadió Echevarría.



En esta edición se recibieron 109 candidaturas, de las que el jurado, presidido por el periodista Carles Francino, ha evaluado un total de 68, y han seleccionado a 5 ganadores de entre 16 finalistas.



Coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de Alejandro Echevarría Busquet, el próximo 19 de febrero de 2026 se celebrará la gala de entrega de la IV Edición de los Premios Alejandro Echevarría.



Sobre la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría:

En la Fundación Comunicando Futuro, nos dedicamos a luchar contra la desinformación, con un enfoque especial en su impacto en los jóvenes. Creemos firmemente que "Una sociedad bien informada es una sociedad mejor", y actualmente la desinformación está influyendo de forma negativa en diferentes ámbitos como pueden ser: salud, ciencia, economía, educación, y la propia democracia. "Por ello queremos proporcionar en especial a los jóvenes las herramientas necesarias para discernir la información, y de esta forma construir una base sólida para una sociedad más crítica y responsable".



"Nuestro objetivo es ambicioso pero alcanzable: que en especial los jóvenes se conviertan en críticos y responsables consumidores y difusores de información, contribuyendo así a una sociedad informada y resiliente frente a la desinformación. Para alcanzar esta meta, hemos identificado cuatro resultados clave":



1. Incrementar la alfabetización mediática entre los jóvenes.



2. Desarrollar su capacidad crítica y analítica para evaluar la información.



3. Reducir la propagación de noticias falsas.



4. Alcanzar un elevado número de colaboradores activos.







