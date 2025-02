La Fundación Comunicando Futuro realiza la entrega de los Premios Alejandro Echevarría

(Información remitida por la empresa firmante)

Líderes de la sociedad civil, profesionales, entidades públicas y privadas se unen a la Fundación Comunicando Futuro para poner en valor ejemplos a seguir en la lucha contra la desinformación durante la entrega de los Premios Alejandro Echevarría. La III edición de los Premios estrenan formato: reconocen a personas, profesionales y causas que, a nivel global, combaten la desinformación

Bilbao, 20 de febrero de 2025.- En esta III Edición de los Premios Alejandro Echevarría, la Fundación Comunicando Futuro ha contado con el apoyo de numerosas entidades y colaboradores públicos y privados, entre los que destaca, la Presidencia de Honor de S.A.R. la Reina Doña Letizia. Todas ellas comparten un punto en común, la desinformación es uno de los problemas más preocupantes que afectará a la ciudadanía en los próximos años según el último Foro de Davos y que la desinformación influye negativamente en todos los ámbitos de la sociedad, como lo son: ciencia, salud, educación, economía, e incluso a la propia democracia.



"La Fundación está decidida a abordar una nueva etapa con cambio generacional, y una revitalizada propuesta de valor. Por primera vez se reconocen personas, causas e instituciones a nivel global que luchan contra la desinformación a través de su rigurosa actividad diaria. El apoyo de S.A.R. la Reina Doña Letizia, al asumir la Presidencia de Honor de los Premios en esta edición 2025, supone un orgullo por lo que este apoyo significa para la Fundación que Alejandro Echevarría Busquet impulsó como proyecto personal en sus últimos años", destaca Aletxu Echevarría, Presidente de la Fundación.



Durante la Gala, se ha dado a conocer que Carles Francino, periodista y comunicador, ha sido galardonado con el Premio Especial Alejandro Echevarría, que representa los valores del Fundador. Además, la Fundación ha querido este año entregar un premio excepcional, a todos los medios y profesionales de la comunicación regionales y locales valencianos por su labor informativa en el contexto de la DANA, que se vieron inmersos en una voraz desinformación, que tuvieron que combatir con rigurosidad. Se hace entrega a la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y a la Unió de Periodistes Valencians.



Una selección del Jurado, en representación de los 19 miembros, explicaron durante la ceremonia por qué ha sido otorgado cada galardón entre las 78 candidaturas presentadas:



• Premio a la transparencia informativa y rigor: Newtral, recogido por Ana Pastor



• Premio a la Innovación en la lucha contra la desinformación: The New York Times, recogido por Amaia Goikoetxea, presidenta Kazetariak, que ha leído una carta enviada por TNYT.



• Premio a la Alfabetización mediática e informativa: Surfear en la Red de FAD Juventud, ha recogido el premio su presidente, José Ignacio Goirigolzarri.



• Premio al compromiso en la lucha contra la desinformación: Almudena Ariza, que ha estado presente en la entrega a través de un vídeo grabado y ha delegado en su marido, Luis Valdés, la recepción del galardón.



Durante la gala, se ha recordado la figura de Alejandro Echevarría Busquet, en el primer aniversario de su fallecimiento, y no han faltado palabras de elogio a su figura, de personalidades como: Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE, José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de FAD Juventud, Gonzalo Olabarría, Concejal de cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Jesús Suárez, director general de Bankoa Abanca, e incluso el propio Presidente del Jurado, Pedro Piqueras. La Fundación Comunicando Futuro seguirá trabajando para promover la alfabetización mediática y combatir la desinformación en todas sus formas.





