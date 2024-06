Fundación Legálitas premia a las mejores iniciativas en divulgación jurídica y legaltech

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta segunda edición de los premios galardonó a la fiscal Escarlata Gutiérrez como mejor proyecto emprendedor en divulgación jurídica y a la asociación Inkietos como mejor iniciativa empresarial relacionada con legaltech

Madrid, 5 de junio de 2024.- Fundación Legálitas celebró la entrega de la segunda edición de sus premios anuales que tienen como objetivo reconocer a aquellas personas y organizaciones que contribuyen a la divulgación del legaltech y la abogacía preventiva.



En esta ocasión, el premio al mejor proyecto emprendedor en divulgación jurídica fue para Escarlata Gutiérrez. Fiscal y experta en la investigación de delitos informáticos, destaca por acercar y explicar de forma sencilla y clara a través de hilos de conversaciones en X y de su canal de YouTube los pormenores del mundo jurídico, en especial, la labor de los fiscales. Además, es defensora del papel de la mujer en el mundo legal y colaboradora de Women in a legal world.



Escarlata Gutiérrez mostró su agradecimiento al recibir este premio y lo compartió con su familia, resaltando que "este proyecto nació para que los ciudadanos conocieran la labor de a pie de los fiscales y agradezco a mis compañeros por ser un ejemplo para mí y permitirme divulgar la profesión".



Por su parte, el galardón a la mejor iniciativa empresarial relacionada con legaltech fue para Inkietos. Una asociación sin ánimo de lucro formada por una treintena de profesionales relacionados con el management en el sector jurídico que nació en 2012 como un espacio de reflexión y debate sobre la evolución de los servicios jurídicos.



Mercedes Carmona, presidenta de Inkietos, fue la encargada de recoger el premio de la asociación que, como ellos mismos se definen, es el "mayor Think-tank de innovación y transformación del sector legal en Europa". Entre sus actividades destaca el Legal Management Forum, una cita anual de referencia para los profesionales de la abogacía de los negocios en despachos y empresas.



Al recoger su galardón, Mercedes Carmona agradeció a la Fundación Legálitas el premio, destacando "la labor que la fundación realiza poniendo el asesoramiento jurídico al servicio de los colectivos más necesitados que no tienen un acceso tan fácil a la justicia como el resto de los ciudadanos".



El acto congregó a representantes del ámbito público, empresarial y sector legal



El evento, que tuvo lugar en la sede de Legálitas en Madrid, contó con la presencia de Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas; Luis del Pozo, CEO de Legálitas; y destacadas personalidades del ámbito público como Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid; Àngels García Vidal, directora general para el servicio Público de la Justicia del Gobierno de España y David Pérez, concejal de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid.



Luis del Pozo dio la bienvenida a los presentes poniendo en valor unos premios que "ayudan a crear comunidad" en un entorno legaltech que se esfuerza por innovar cada día, como Legálitas, "una compañía que apuesta por la tecnología para acercar el asesoramiento jurídico a toda la sociedad". En concreto, Legálitas es uno de los primeros actores en el ámbito empresarial español que ya tiene varios casos de Inteligencia Artificial implementados y que aportan valor a los ciudadanos.



En esta línea, Rafael Catalá hizo hincapié en "fortalecer la colaboración institucional y sumar esfuerzos para fomentar la cultura de la sociedad en torno al derecho, la defensa, la tutela y el acceso a la justicia". Además, avanzó los proyectos que Fundación Legálitas pondrá en marcha este año con Fundación ONCE, Fundación Telefónica y Policía Nacional.



Presentado por Miguel Ángel Villanueva, director de Fundación Legálitas, el acto contó también con la presencia de Alejandro Halffter, secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid; representantes de Fundación ONCE, y María Ángeles Fernández Morán, inspectora jefe de la Policía Nacional.



Esta es la segunda edición de los premios Fundación Legálitas que el año pasado reconocieron la labor de la asociación internacional Global Legaltech Hub, que reúne a diferentes operadores con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica y cuyo CEO, Albert Ferré, estuvo en el acto para ceder el testigo al nuevo premiado; y de Lawtips, un proyecto dinámico y disruptivo que promueve el conocimiento legal entre los millones de seguidores de los videos protagonizados por su creador, Andrés Millán, que felicitó por video a la nueva ganadora de la categoría.







