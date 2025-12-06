La Fundación Premio Yidan conecta los conocimientos globales y la experiencia local en su cumbre anual

Dr Charles CHEN Yidan, Founder of the Yidan Prize, shared his vision at the 2025 Yidan Prize Summit - YIDAN PRIZE FOUNDATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

500 creadores de cambios de más de 50 países se solidarizan con Hong Kong y crean caminos conjuntos a través de la educación

HONG KONG, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Premio Yidan, la fundación filantrópica global con sede en Hong Kong, convocó a más de 500 educadores, jóvenes y líderes de ONG de más de 50 países de seis continentes para su emblemática Cumbre anual del Premio Yidan. En memoria de quienes perdieron la vida en el incendio de Tai Po, la comunidad educativa internacional guardó un minuto de silencio antes de la inauguración de la Cumbre del Premio Yidan. Representantes locales e internacionales de los sectores público, privado y filantrópico también participaron en una semana de diálogos sobre educación. Se celebraron varios eventos paralelos en colaboración con socios como Hong Kong Foundation Exchange, Lirvana Labs, Our Hong Kong Foundation, la Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

En la Cumbre del Premio Yidan, el doctor Charles CHEN Yidan, fundador del Premio Yidan, destacó el compromiso de la fundación de unir a las personas como una comunidad que se escucha y aprende unas de otras. "Lo hacemos sabiendo que lo que podemos lograr juntos supera con creces cualquier logro individual. Y estamos creando caminos conjuntos hacia un futuro más prometedor como comunidad global de aprendizaje", comentó.

Cumbre del Premio Yidan 2025 y una serie de diálogos sobre educación

Bajo el tema "La educación en una encrucijada: creando caminos conjuntos para un futuro más brillante", la Cumbre del Premio Yidan 2025 reunió a más de 200 educadores, 100 jóvenes, así como a líderes de ONG y representantes de más de 40 fundaciones, 30 universidades y 100 escuelas y redes de educación primaria y secundaria, durante dos días. El primer día de la Cumbre se centró en temas cruciales, entre ellos: Mantenerse humano en la era de la IA, definir las oportunidades y los desafíos en torno a la tecnología educativa, cómo la sinergia y la colaboración impulsan y sostienen el cambio, y cultivar el liderazgo en todos los niveles. Entre los ponentes se encuentran el profesor Ju-Ho Lee, expresidente interino y ministro de Educación de la República de Corea; el doctor Fengchun Miao, responsable de la UNESCO en IA y el futuro de la educación; Andreas Schleicher, de la OCDE; Su Excelencia Serigne Mbaye Thiam, de la GPE, y exministro de Educación Nacional de Senegal; y el profesor Yongxin Zhu, fundador de la Iniciativa Nueva Educación.

El segundo día de la Cumbre inspiró a muchos con historias de transformación. Tres galardonadas con el Premio Yidan, la doctora Rukmini Banerji, la profesora Usha Goswami y Angeline Murimirwa, compartieron los momentos decisivos de su trayectoria para convertirse en impulsoras de la transformación educativa global con la atleta olímpica y ahora educadora Yvette Kong y la líder juvenil Anna Yao.

En el marco de la Cumbre, la Fundación Premio Yidan coorganizó una serie de eventos de intercambio de conocimientos. En colaboración con la Fundación Our Hong Kong, un foro de reflexión titulado "De las oportunidades globales a la acción local: Trazando el futuro de Hong Kong como centro educativo internacional" reunió a expertos internacionales de la comunidad del Premio Yidan para compartir sus perspectivas sobre el potencial de Hong Kong y las maneras de fomentar la colaboración intercultural y la innovación en la educación. La doctora Jane Lee, presidenta de la Fundación Our Hong Kong, pronunció el discurso inaugural junto con Bruce Au, secretario general de la Fundación Premio Yidan.

Promoviendo cambios en la educación

Los galardonados con el Premio Yidan 2025 recibieron oficialmente sus medallas el 6 de diciembre. Esto marcó el final de una serie de eventos educativos en Hong Kong, en los que se reconocieron los logros de los galardonados y de la comunidad educativa en general. El profesor Uri Wilensky, galardonado con el Premio Yidan 2025 de Investigación Educativa, compartió su visión de democratizar el pensamiento computacional, no como una habilidad especializada, sino como una alfabetización fundamental para todos los estudiantes del mundo. El galardonado con el Premio Yidan 2025 de Desarrollo Educativo, Mamadou Amadou Ly, compartió su trabajo en África Occidental, demostrando cómo la educación multilingüe libera el potencial, preserva la cultura y forja un futuro más equitativo.

Nota a los redactores

Descargue imágenes de la Cumbre del Premio Yidan 2025 y eventos paralelos aquí.

Acerca de la Fundación Premio Yidan:

La Fundación Premio Yidan es una fundación filantrópica global, cuya misión es crear un mundo mejor a través de la educación. A través de su premio y su red de innovadores, la Fundación Premio Yidan apoya ideas y prácticas educativas, en particular aquellas con el poder de transformar positivamente vidas y la sociedad.

El Premio Yidan es el máximo galardón educativo del mundo, que reconoce a personas o equipos que han contribuido significativamente a la teoría y la práctica de la educación. Consta de dos premios que funcionan en sintonía: el Premio Yidan de Investigación Educativa y el Premio Yidan de Desarrollo Educativo. Están diseñados para generar impacto: los galardonados de cada premio reciben un fondo de proyecto sin restricciones de 15 millones de dólares de Hong Kong durante tres años, lo que les ayuda a ampliar su trabajo, además de una medalla de oro y un premio en efectivo de 15 millones de dólares de Hong Kong. El fondo de proyecto y el premio en efectivo se reparten equitativamente entre los equipos.

Para más información, visite yidanprize.org o contacte con media@yidanprize.org.Encuéntrenos en @yidanprize en Facebook, Instagram, X y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839974/Picture1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2839980/Picture2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2839981/Picture3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/5657472/Yidan_Prize_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-fundacion-premio-yidan-conecta-los-conocimientos-globales-y-la-experiencia-local-en-su-cumbre-anual-302634637.html