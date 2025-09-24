Fundación PRL accede al Sello EQS 2025 a Certificación Universitaria Internacional con Doctrina Qualitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- Doctrina Qualitas ha otorgado el Sello de calidad educativa a Fundación PRL y, suma, la incorporación de reconocimiento universitario para sus alumnos. Desde este momento, Fundación PRL da un salto cualitativo con respecto a la competencia y se posiciona como referente en su sector. Sus alumnos dispondrán de acceso a diplomas de diversas universidades y el mejor soporte académico para garantizar un perfil laboral de excelencia

Desde su creación, Fundación PRL ha apostado por un modelo formativo riguroso, transversal e innovador, concebido para dar respuesta a las necesidades reales del tejido productivo y la sociedad. Su filosofía se basa en una premisa clara: "la formación de calidad salva vidas". En esta línea, este septiembre se han alzado con el reconocido Sello de Calidad Educativa EQS que otorga DQ Certificaciones (del Grupo Doctrina Qualitas).



Fundación PRL estructura su actividad en seis áreas estratégicas, que cubren desde la prevención general hasta la capacitación técnica avanzada:



• Prevención de Riesgos Laborales: formación básica, intermedia y superior, con contenidos adaptados a cada sector productivo.

• Maquinaria: capacitación práctica para el manejo seguro de equipos como carretillas, grúas, PEMP o manipuladores telescópicos.

• Agroforestal: programas especializados en prevención agrícola y forestal, uso seguro de fitosanitarios y protección ambiental.

• Educación: iniciativas para incorporar la cultura preventiva en escuelas, universidades y programas de formación de formadores.

• Hostelería: cursos específicos en higiene, ergonomía y seguridad para profesionales de cocina, sala y dirección.

• Transversal: formación en primeros auxilios, igualdad, atención al cliente y otras competencias complementarias.



Este enfoque integral se apoya en docentes expertos, recursos didácticos innovadores y evaluaciones sistemáticas para asegurar una mejora constante. El Sello de Calidad Educativa EQS valida el esfuerzo sostenido de Fundación PRL por crear una cultura preventiva sólida, ética y sostenible. Este reconocimiento acredita la excelencia de su modelo formativo y refuerza su posición como referente en la capacitación en seguridad y salud laboral a nivel nacional e internacional.



Como un segundo paso para diferenciarse e implantar el concepto de "formación global" a sus programas, Fundación PRL incorpora el Certificado Universitario Internacional DQ a sus alumnos, que también acceden a diplomas universitarios dependientes de universidades de reconocido prestigio de diversos países; Sabal University de EE.UU., ISTE de Ecuador y Universidad de las Naciones de México. Una forma de demostrar que cuando se ofrece formación de calidad, se puede contar con reconocimiento multiuniversitario sobre un mismo programa. Con este escenario, los alumnos de Fundación PRL podrán disfrutar de un CV inmejorable para solicitar empleo, ya que, además de una formación de primer nivel, tendrán diploma de hasta tres universidades, además del Certificado Universitario Internacional DQ.



Calidad y reconocimiento académico son dos puntos básicos para posicionarse en el actual escenario de la educación. El trabajo conjunto que Fundación PRL desarrollará con Doctrina Qualitas es una garantía de éxito. Se ha de tener en cuenta que los alumnos de Fundación PRL tendrán el mismo Certificado Universitario Internacional que se ha otorgado los representantes de varias de las más prestigiosas universidades del mundo a través de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), como por ejemplo; Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Dr. Andrés Bello, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Metropolitana de Honduras, Universidad Americana, First Nations University of Canada, Humber Institute of Technology and Advanced Learning, Université des Antilles, Corporación Universitaria Remington, Corporación Universitaria Unitec, Universidad Gastón Dachary, Universidad Anáhuac Cancún, Universidad La Salle o Boston College.





