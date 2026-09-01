La Fundación Rafael del Pino impulsa la formación internacional de 24 jóvenes españoles

XXVI Promoción de Becarios de Excelencia Rafael del Pino - Fundación Rafael del Pino

(Información remitida por la empresa firmante)

La entidad destina 1,5 millones de euros a la XXVI promoción de becarios para cursar estudios de posgrado en instituciones de prestigio mundial

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- La Fundación Rafael del Pino ha concedido sus Becas de Excelencia a 24 jóvenes españoles ampliarán su formación en centros académicos de prestigio internacional, entre los que figuran Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, Stanford, Columbia, Yale y ETH de Zúrich. Estos estudiantes, seleccionados entre un total de 416 candidatos, inician este curso su etapa formativa como integrantes de la XXVI promoción de Becarios de Excelencia Rafael del Pino.



La entidad destina un presupuesto de 1,5 millones de euros para financiar los estudios de posgrado de estos jóvenes. El programa académico de la nueva promoción muestra un enfoque relevante en disciplinas científicas y tecnológicas, tales como matemáticas, física, tecnologías cuánticas, ciencia de datos, bioingeniería, ingeniería biomédica, ingeniería informática y neurociencia computacional. Asimismo, los becarios cursarán otras áreas de estudio como política social, arquitectura, educación, administración de empresas y gobernanza global.



La relación de los nuevos becarios incluye a Jesús Ait Idir Lahuerta, David Álvarez García, Álvaro Cameo Hernanz, Javier Chico Vázquez, Jon Diaz Criado, Alejandro Díaz de Argandoña Araujo, Inés Echevarría García, Julen Ferro Bañales, Bernat Frangi Mahiques, Malena Galit Royo Ródic, Mariona Giner Mascarell, Martina Lapera Sancho, Inés Llamas Delgado, Eva Martínez Luque, Álvaro Jesús Martínez Sánchez, Ruth Mora Soto, Laura Moreno Carbonell, Pablo Pérez López, Álvaro Ribot Barrado, Clara Romero Tejera, María Ruiz Izquierdo, Fernando Ruiz Mazo, Pau Sabater Nácher y Alejandro Trigueros Alonso.



El alcance geográfico de la formación se extiende por diversas instituciones de referencia global. Además de las universidades mencionadas, los becarios se desplazarán a centros como la Escuela Politécnica Federal de Lausanne (EPFL), el Imperial College de Londres, la Universidad de Pensilvania, Georgia Tech, la Universidad de Emory y la Northeastern University. Esta estancia permitirá a los seleccionados participar en ecosistemas internacionales de conocimiento, investigación e innovación.



El propósito de las Becas de Excelencia Rafael del Pino es fomentar la formación académica en el extranjero de jóvenes que cuentan con trayectorias académicas sobresalientes y capacidad de liderazgo. A través de la XXVI edición de este programa, la Fundación Rafael del Pino mantiene su compromiso con el mérito y la excelencia, promoviendo la formación de perfiles capacitados para aportar al progreso económico, científico y social de España.

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