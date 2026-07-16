La Fundación La Salle, Incyte e Ifarcedis impulsan una Cátedra en Inmunodermatología y Dermatitis Atópica

La Fundación La Salle, Incyte e Ifarcedis impulsan una Cátedra de Investigación en Inmunodermatología y Dermatitis Atópica - Fundación La Salle, Incyte e Ifarcedis

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa impulsará la investigación, la generación y transferencia de conocimiento y la formación en inmunodermatología con foco en dermatitis atópica, bajo criterios de independencia científica y transparencia

Madrid, 16 de julio de 2026. La Fundación La Salle Campus Universitario, Incyte Biosciences Iberia e Ifarcedis han firmado un convenio de colaboración para la constitución de la Cátedra de Investigación Fundación La Salle Campus Universitario en Inmunodermatología y Dermatitis Atópica.

La nueva Cátedra nace con vocación científica, académica y formativa, y se configura como un marco de colaboración estable para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación de alto nivel en inmunodermatología, con especial atención a la dermatitis atópica. Su diseño se alinea con la lógica habitual de otras cátedras académicas en este ámbito, orientadas a fomentar e impulsar la docencia, la investigación, la generación de conocimiento y su difusión científica.

Durante el primer año, el plan de trabajo se centrará en la identificación de las necesidades no cubiertas en dermatitis atópica y avanzar hacia un abordaje más integral y eficiente de esta patología en España. Para ello se contará con expertos profesionales sanitarios, gestores sanitarios, académicos e investigadores, pacientes, industria, así como con otros profesionales con visiones complementarias al ámbito de estudio (economía de la salud, por ejemplo), bajo criterios de independencia científica y transparencia.

La Cátedra contará con una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes de las tres entidades, encargada de supervisar el desarrollo de las actividades, aprobar el plan anual de trabajo, la memoria y el presupuesto, y velar por el correcto cumplimiento de los objetivos definidos.

La Fundación La Salle Campus Universitario reforzará, a través de esta alianza, su compromiso con la investigación, la innovación y la mejora de la salud, promoviendo una visión multidisciplinar. En palabras de Maximiliano Nogales Morales, vicepresidente de la Fundación La Salle Campus Universitario: “esta Cátedra refuerza nuestro compromiso con la investigación y la formación al servicio de la sociedad, impulsando un espacio de conocimiento compartido que aspire a mejorar la vida de los pacientes y a generar impacto real en el sistema sanitario.”

Por su parte, Juan Díaz Redondo, director general de Incyte Biosciences Iberia, subraya que “esta colaboración representa una oportunidad para seguir apoyando la generación y transferencia de conocimiento en un área como la inmunodermatología y, en concreto, en el ámbito de la dermatitis atópica con, aun, importantes necesidades médicas no cubiertas.”

Ifarcedis asumirá la coordinación metodológica y operativa de los proyectos e iniciativas acordadas en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento. Justo Moreno Úbeda, director general de IFARCEDIS, objetiviza el alma de esta Cátedra: “queremos contribuir a que la evidencia, el consenso y la coordinación entre representantes del sistema sanitario se traduzcan en propuestas útiles, medibles y aplicables, siempre desde la independencia científica y la transparencia.”

Sobre la Cátedra

La Cátedra de Investigación Fundación La Salle Campus Universitario en Inmunodermatología y Dermatitis Atópica tendrá ámbito nacional y desarrollará actividades de investigación, difusión y transferencia de conocimiento, formación, jornadas científicas, seminarios, cursos y encuentros de expertos.

Contacto para medios

Fundación La Salle Campus Universitario

Mercedes García Álvarez Directora de Comunicación

comunicacion@lasallecampus.es

650829440

Incyte

Silvia Muñoz

Public Affairs Director

smunozmunoz@incyte.com

+34 647 262 373

Ifarcedis

Justo Moreno Úbeda Director General

justo.moreno@ifarcedis.com

+34 607302927