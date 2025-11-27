La Fundación SM entrega sus premios internacionales de literatura e ilustración en la FIL 2025

Jorge Luján, ganador del XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil - FUNDACIÓN SM

El argentino Jorge Luján recibirá el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil el 2 de diciembre.

El mexicano Armando Fonseca gana el XVI Catálogo Iberoamérica Ilustra, presentará su obra en una exposición durante la FIL y recibirá el galardón el 29 de noviembre.

Ambos premios, convocados por la Fundación SM en colaboración con la FIL, son referentes en el ámbito iberoamericano.

En esta edición, el escritor argentino Jorge Luján ha sido distinguido con el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, en reconocimiento a la fuerza poética de su obra y a la profunda conexión que ha construido con sus lectores a lo largo de más de 40 años de trayectoria. El premio se convoca junto a cuatro instituciones culturales internacionales que conforman la Asociación del Premio —UNESCO, IBBY, OEI y CERLALC— y cuenta con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este galardón, único en su categoría, celebra el conjunto de la obra de un autor y promueve la lectura como herramienta para el desarrollo social.

Por su parte, el ilustrador mexicano Armando Fonseca ha resultado ganador del XVI Catálogo Iberoamérica Ilustra, un reconocimiento que destaca su talento gráfico por la calidad visual, el lenguaje singular y un universo simbólico que fusiona tradición y estética futurista. Este proyecto conjunto de la Fundación SM y la FIL Guadalajara se ha consolidado como una herramienta clave para editores y profesionales del sector editorial de todo el mundo, al reunir propuestas de gran calidad gráfica y narrativa.

XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

El escritor Jorge Luján, nacido en Argentina y radicado en México desde hace más de cuatro décadas, ha sido reconocido con el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el máximo reconocimiento en su categoría en lengua española y portuguesa.

El jurado ha valorado su obra por “la fuerza poética, el lenguaje musical y sensorial, y la profunda conexión con la infancia, la juventud y la comunidad”. Sus libros, señalan, invocan “al juego, al humor y a la fantasía para emocionar al lector y despertar su sentido crítico”.

La candidatura fue presentada por el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ) y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA). El jurado estuvo compuesto por Beatriz María Sanjuán de la Plata (CERLALC), Daniel González Maraver (IBBY México), Jorge Alejandro Von-Düben Padilla (OEI), Rodrigo Morlesin (UNESCO) y Jéssica Rodríguez López (Fundación SM México).

El galardón, dotado con 30.000 dólares, reconoce la trayectoria de un autor que ha contado historias desde múltiples facetas —escritor, músico, narrador— y cuya obra “trasciende fronteras geográficas y literarias con un profundo sentido ético y poético”.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 2 de diciembre a las 18:30 h en el Salón 3 de la Expo Guadalajara, dentro del programa oficial de la FIL.

Creado en 2005, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil reconoce anualmente la trayectoria de autores destacados en el ámbito del libro para niños y jóvenes de Iberoamérica. Se convoca en colaboración con cuatro instituciones culturales internacionales que conforman la Asociación del Premio: UNESCO, IBBY, OEI y CERLALC, y cuenta con la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

XVI Catálogo Iberoamérica Ilustra

El ilustrador mexicano Armando Fonseca ha sido seleccionado ganador del 16.º Catálogo Iberoamérica Ilustra entre los 682 trabajos recibidos de 19 países, en una iniciativa conjunta de la Fundación SM y la FIL Guadalajara que busca visibilizar el talento gráfico de Iberoamérica.

Fonseca recibirá un premio de 5.000 dólares, será el encargado de diseñar la portada del catálogo y contará con un espacio destacado en la exposición oficial que se presentará en la FIL Guadalajara del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

El jurado internacional, reunido en Ciudad de México, estuvo compuesto por Carolina Rey Gallego (Colombia) e Isabella Del Monte (Italia), por parte de la FIL Guadalajara; y por Andrea Fuentes Silva, Paulina Monserrat Márquez Rubio (ambas de México) y Pep Carrió (España), en representación de la Fundación SM.

En su fallo, el jurado destacó que la obra de Fonseca sobresale por "la enorme calidad de su trabajo gráfico y la original exploración visual de sus ilustraciones, así como la amplitud de un universo simbólico arraigado en lo popular, con referencias arquetípicas reinterpretadas de forma poética".

Con más de una década de trayectoria, el Catálogo Iberoamérica Ilustra se ha consolidado como una plataforma de referencia para ilustradores de la región. Año tras año, este proyecto conjunto se convierte en un escaparate esencial para el talento gráfico iberoamericano y un ejemplo del impacto del trabajo colaborativo en el ámbito cultural.

