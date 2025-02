La Fundación United Way prioriza cerrar la brecha de género en ciencia y tecnología en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Fundación quiere mostrar su programa Mujeres Tech

Madrid, 11 de febrero de 2025.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, United Way España refuerza su compromiso con la equidad en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de diferentes iniciativas que fomentan la participación de niñas y jóvenes en disciplinas científicas y tecnológicas.



Coincidiendo con este 11 de febrero, United Way quiere destacar la importancia de cerrar la brecha de género en el acceso a la educación y la falta de conexión entre las niñas y mujeres y el mundo de las ciencias por determinados estereotipos como la falta de modelos a seguir, falta de apoyo, expectativas culturales, etc.



En España realiza talleres en Madrid y Barcelona, como por ejemplo Tech4all y Mujeres Tech, cuyos beneficiarios en el 2024 alcanzaron los 300 jóvenes con más de 600 horas de impacto social.



A través de su programa Mujeres Tech, que incluye charlas en colegios orientadas a motivar a niñas estudiantes a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, United Way que cambiar de paradigma. "Nos esforzamos – afirma Marina Fuentes, CEO de United Way- por cambiar la mirada de las jóvenes sobre el mundo de la tecnología, haciéndoles una sencilla pregunta: ¿Qué te gustaría mejorar? Que les ayuda a identificar una necesidad cotidiana y a explorar los pasos que ofrece la tecnología para crear una solución. Estas experiencias de aprendizaje ayudan a las niñas a ver la tecnología desde otra perspectiva. No es solo algo que utilizan para comunicarse o jugar, sino que aprenden cómo se puede aplicar la tecnología para resolver problemas de la vida real en su entorno más cercano".



Desarrollado con la colaboración de CISCO, dentro de los ejes temáticos de estas charlas, se incluye temas como la Trayectoria vital, que analiza cuestiones relacionadas con el impacto de referentes familiares o círculo de amistades en el impulso de esta vocación la vocación; la Etapa Formativa con asignaturas preferidas, número de compañeras en clase, y experiencias; y la Trayectoria Profesional, donde las ponentes comparten su recorrido profesional, sus responsabilidades actuales y trabajo diario y la formación de sus compañeros.



El objetivo es compartir la experiencia profesional de Mujeres Tech, motivar a jóvenes estudiantes a seguir carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas y ser la inspiración que necesitan estas jóvenes para perseguir sus sueños en el campo de la tecnología.



En España el número de mujeres en carreras STEM ha disminuido un 24% desde los años 80. Para la Fundación United Way España ha sido una prioridad desde su nacimiento potenciar las competencias tecnológicas y combatir la brecha de género a través de la colaboración con entidades sociales especializadas y grandes empresas que comparten este propósito.



Fomentar vocaciones científicas

A través de programas educativos, mentorías y colaboraciones con empresas y centros de investigación, United Way trabaja para inspirar y capacitar a la próxima generación de científicas e innovadoras. La organización desarrolla proyectos educativos que impactan a miles de niñas en todo el mundo, brindándoles acceso a recursos, formación y referentes femeninos en ciencia y tecnología. Estas iniciativas buscan empoderarlas desde una edad temprana y romper con los estereotipos de género que limitan su acceso a carreras STEM.



Alianzas estratégicas para el cambio

La organización colabora con instituciones académicas, empresas tecnológicas y organizaciones gubernamentales para crear programas que faciliten el acceso de niñas y mujeres a formación en ciencia y tecnología. Estas alianzas permiten la implementación de becas, talleres y programas de mentoría con el fin de fortalecer la presencia femenina en estos sectores clave para el desarrollo y la innovación.



Compromiso con la equidad

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún existen en términos de igualdad de oportunidades. United Way reafirma su misión de promover una sociedad más equitativa, donde el talento femenino en ciencia y tecnología pueda desarrollarse plenamente y contribuir al progreso global.







