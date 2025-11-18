La Fundación Vantage apoya el comedor social Kechara en Kuala Lumpur

(Información remitida por la empresa firmante)

- La Fundación Vantage apoya el comedor social Kechara en la iniciativa de ayuda alimentaria comunitaria en Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malasia, 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- La Fundación Vantage reafirmó su misión de generar un impacto comunitario significativo a través de una reciente colaboración con Kechara Soup Kitchen (KSK), una de las principales organizaciones no gubernamentales de Malasia dedicada a servir a las comunidades urbanas y rurales pobres, a los Orang Asli y a las personas sin hogar desde hace más de 17 años. KSK opera mediante un enfoque integral que comprende su Banco de Alimentos, programas de empoderamiento y su Comedor Social, guiado por el lema "El hambre no conoce fronteras". La actividad de voluntariado tuvo lugar en el Banco de Alimentos Kechara en Setapak, un centro clave donde se almacenan, organizan y distribuyen alimentos secos esenciales y artículos de primera necesidad a familias necesitadas.

Un total de diez voluntarios de la Fundación Vantage participaron en el programa de ayuda, colaborando con el personal de KSK para preparar y entregar paquetes de alimentos. El equipo visitó seis hogares registrados en Cheras y Jinjang, identificados por KSK como pertenecientes a grupos vulnerables afectados por la pobreza urbana. Entre los beneficiarios se encontraban familias que viven en condiciones de pobreza o inestabilidad, hogares con personas con discapacidad y personas mayores que viven solas sin apoyo familiar.

A través de esta experiencia directa, los voluntarios pudieron constatar la realidad de la inseguridad alimentaria en la Malasia urbana. Muchas familias dependen de la ayuda mensual para cubrir sus necesidades básicas, y las entregas contribuyeron a garantizar que tuvieran acceso a artículos esenciales como arroz, conservas, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

"Participar en esta iniciativa nos permitió comprender mejor los desafíos estructurales a los que se enfrentan las comunidades vulnerables de Kuala Lumpur", declaró Steven Xie, director ejecutivo de la Fundación Vantage. "Fue un recordatorio conmovedor de que los pequeños actos de servicio pueden generar un impacto significativo cuando se dirigen a quienes más lo necesitan".

Fundación Vantage

La Fundación Vantage es una organización benéfica independiente fundada en el Centro Tecnológico McLaren del Reino Unido en 2023. La fundación colabora con organizaciones de todo el mundo, como Grab Indonesia, la Fundación iREDE en Nigeria, Teach for Malaysia y el Instituto Claret en Brasil, para impulsar iniciativas sociales de gran impacto.

Para más información, visite: www.vantage.foundation

Banco de Alimentos de Kechara

El Banco de Alimentos de Kechara es un pilar fundamental de la misión del Comedor Social de Kechara, cuyo objetivo es prevenir que personas y familias en situación de riesgo caigan en la indigencia. A diferencia del comedor social tradicional de KSK, que ofrece comidas calientes, atención médica y asistencia social a personas sin hogar, el Banco de Alimentos proporciona alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad a familias marginadas para ayudarlas a estabilizar sus condiciones de vida.

Para más información, visite: https://kecharasoupkitchen.com/

