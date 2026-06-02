La Fundación Vicente Ferrer presenta hoy Gala Esentia junto al actor Pablo Rivero y la cantante Marilia

Eduardo Pérez-Cabrero, Marilia Andrés, Luz Sanz, Pablo Rivero - Fundacion Vicente Ferrer

(Información remitida por la empresa firmante)

Gala Esentia celebrará su primera edición el 18 de junio en el Palacio de Cibeles para apoyar proyectos de protección de la infancia y conmemorar los 30 años de la Fundación Vicente Ferrer en España. La gala contará con Cayetana Guillén Cuervo, Leonor Watling, Pablo Rivero, Marilia, María José Llergo, el Coro Talía infantil y una propuesta gastronómica de Mario Sandoval. La velada reconocerá a Iñaki Gabilondo y Cristina García Rodero y reunirá cultura, solidaridad y compromiso social

Madrid, 2 de junio de 2026.- La Fundación Vicente Ferrer ha presentado la primera edición de Gala Esentia, la gran cita solidaria que reunirá el próximo 18 de junio en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a representantes del ámbito cultural, empresarial y social para defender los derechos de la infancia y generar oportunidades para niñas y niños en situación de vulnerabilidad.



Durante la presentación se dieron a conocer algunos de los contenidos y protagonistas de la velada. La actriz y cantante Leonor Watling y el actor y escritor Pablo Rivero serán los maestros de ceremonias de una gala articulada en tres actos - Origen, Acción y Emoción - que recorrerán la esencia y el legado humanista de la Fundación Vicente Ferrer. "Formar parte de Gala Esentia es una oportunidad para poner la cultura y la emoción al servicio de algo verdaderamente importante. Esta gala sitúa a la infancia en el centro de la construcción de una sociedad más justa y humana", destacó Pablo Rivero.



Dentro del acto "Origen", participará Cayetana Guillén Cuervo, embajadora de la Fundación Vicente Ferrer. La música tendrá también un papel destacado con las actuaciones de María José Llergo, el Coro Talía infantil y Marilia, cantante, autora y cofundadora de Ella Baila Sola y que, al igual que Fundación Vicente Ferrer celebra este año su 30 aniversario en la música."Hay proyectos que te recuerdan que lo importante sigue estando en las personas. Poder acompañar una noche como Gala Esentia, donde la música y la solidaridad se unen para apoyar a la infancia, es algo muy especial para mí", afirma Marilia.



La gala acogerá además la entrega de los Premios Esentia, que en esta primera edición reconocerán las trayectorias del periodista Iñaki Gabilondo y la fotógrafa Cristina García Rodero. La propuesta gastronómica correrá a cargo del chef Mario Sandoval, distinguido con dos estrellas Michelin.



"Después de 30 años de historia en España y más de 57 en la India, sentimos que era el momento de crear una gran cita capaz de reunir cultura, compromiso y esperanza para garantizar que todas las niñas y niños puedan crecer con oportunidades, protección y futuro", señaló Luz María Sanz, directora general de Fundación Vicente Ferrer España.



La recaudación de esta primera edición irá destinada íntegramente a proyectos de educación, salud, nutrición, inclusión y protección infantil impulsados por la Fundación Vicente Ferrer en India, Nepal, Mozambique, Sri Lanka, Filipinas, Palestina y España. Para ello, la gala contará con distintas vías de colaboración, además de los patrocinios, como la asistencia mediante cubierto solidario o una donación a través de la fila solidaria o fila cero, destinadas a todas aquellas personas que deseen apoyar la causa sin asistir al evento.



La recaudación se destinará íntegramente a proyectos de educación, salud, nutrición, inclusión y protección infantil impulsados por la Fundación Vicente Ferrer.



Para más información: https://esentia.fundacionvicenteferrer.org/

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