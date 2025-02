La Fundación Virgil Abloh nombra a Dana Loatman como directora ejecutiva inaugural (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El líder de impacto social se centrará en impulsar la misión de Virgil Abloh de aumentar la exposición, el acceso y las oportunidades para los jóvenes creativos subrepresentados

CHICAGO, 26 de febrero, 2025 /PRNewswire/ -- La Fundación Virgil Abloh (VAF), creada por Shannon Abloh y su familia para continuar el legado de su difunto esposo, el diseñador, visionario y pionero cultural Virgil Abloh, se enorgullece de anunciar a la líder con sede en Chicago Dana Loatman como su primera directora ejecutiva. Loatman continuará con la misión de Virgil de derribar barreras y crear oportunidades equitativas para jóvenes subrepresentados en los campos creativos. Supervisará las operaciones, la planificación estratégica y el desarrollo de programas de la Fundación, asegurándose de que su legado siga inspirando y empoderando a las generaciones futuras. Su liderazgo marca un capítulo fundamental en el crecimiento de la VAF, con la Fundación preparada para expandir su compromiso de crear un mundo donde sea posible un futuro creativo ilimitado.

Como líder con más de una década de experiencia en los sectores sin ánimo de lucro, filantrópicos, creativos y de impacto social, Loatman aboga constantemente por las comunidades subrepresentadas y fomenta las asociaciones que impulsan el cambio sistémico. Más recientemente, se desempeñó como jefa de personal de asuntos externos de la Fundación Obama. En esta función, Loatman apoyó el legado del presidente y la señora Obama durante casi una década en sus esfuerzos por lanzar y hacer crecer My Brothers' Keeper Alliance y lo que ahora es la Fundación Obama. En este rol, Dana supervisó la estrategia y las operaciones para el compromiso comunitario, las relaciones con el talento, el trabajo de marketing y comunicaciones de la Fundación Obama. Antes de ese rol, Loatman se desempeñó como asesora de la consejera delegada de la Fundación Obama, Valerie Jarrett, construyendo el equipo de asociaciones corporativas y de fundaciones desde cero. Aquí, obtuvo más de 100 millones de dólares de marcas importantes y desarrolló colaboraciones con organizaciones como Apple, Nike, NBA, TNT, Google, ESPN/Disney, BET, Pepsi, Ford Foundation, MacArthur Foundation y Andrew Mellon Foundation. La experiencia de Loatman también incluye puestos de liderazgo internacional en World Vision International, Yunus & Youth, el Instituto de Prácticas Sin Fines de Lucro y la Iniciativa Filantrópica de la Fundación de Boston, entre otros.

"Virgil y yo comenzamos a invertir en comunidades y jóvenes hace más de dos décadas, por lo que encontrar a la persona que asumiera la inmensa responsabilidad de dirigir la Fundación fue algo que me tomé muy en serio", dijo Shannon Abloh, fundadora y presidenta de la junta directiva de la Fundación Virgil Abloh. "Nos embarcamos en una búsqueda reflexiva para encontrar un líder que personifique el enfoque de Virgil de reinventar lo posible. Sé que se sentiría entusiasmado al ver a alguien con el carácter, la creatividad y el empuje de Dana al mando. La capacidad de Dana para repensar las ideas tradicionales de filantropía mientras crea enfoques con visión de futuro garantiza que sigamos honrando el legado de Virgil de una manera que se mantenga fiel a su espíritu".

Como asistente a la Cumbre 000 (una reunión de definición de estrategias organizada por Shannon Abloh en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago en el verano de 2023), Loatman, en representación de la Fundación Obama, estuvo entre un grupo notable de invitados que se reunieron en el evento de un día de duración. El objetivo de la Cumbre era generar la misión, la visión y los valores audaces de la Fundación y conceptualizar nuevas ideas de programación piloto. Fue en esta reunión hipercolaborativa donde Abloh conoció a Loatman. Loatman tuvo la oportunidad de participar en conversaciones con miembros del círculo íntimo y la comunidad creativa de Virgil, como Don "Don C" Crawley, Theaster Gates, Fraser Cooke, Arthur Jafa, Marc Eckō, Tom Sachs, Samir Bantal y muchos otros, junto con ejecutivos de marca de los socios corporativos de Virgil Abloh, filántropos y líderes de fundaciones, educadores y jóvenes creativos.

"La Cumbre fue una de las experiencias más transformadoras y provocadoras a las que he tenido el privilegio de asistir en mis más de 30 años de carrera", dijo Corey Smith, vicepresidente y director de Diversidad, Equidad e Inclusión en LVMH Norteamérica. "Me encantó conocer a Dana allí y me impresionó su apertura y su capacidad para adoptar nuevas formas de pensar. Su dedicación de larga data a la equidad y la inclusión creó una energía dinámica en la sala que permitió que surgieran conversaciones significativas e ideas audaces. Para todos los asistentes quedó claro que ella encarna el espíritu innovador que Virgil defendió: traspasar los límites y al mismo tiempo aportar una comprensión matizada del potencial de la filantropía. Estoy seguro de que llevará adelante el trabajo vital de la Fundación con visión e impacto".

Virgil Abloh, una figura que rompió barreras en el mundo de la moda, el arte y la música, fue una fuerza de la naturaleza. Hizo historia como el primer director artístico negro de la línea de ropa masculina de Louis Vuitton y como fundador de la marca de influencia mundial Off-White. Sus colaboraciones con importantes iconos culturales y corporativos, como Nike, IKEA y Mercedes-Benz, redefinieron lo que era posible en la intersección del diseño, la cultura y el impacto social. Virgil se comprometió a enaltecer las voces negras y las perspectivas diversas en todos los espacios en los que se movió, y se aseguró de realizar movimientos sistémicos para mantener las puertas abiertas para los jóvenes creativos. Junto con Shannon, priorizaron la defensa de oportunidades equitativas para los talentos emergentes, y en 2020 se asociaron con el Fashion Scholarship Fund para establecer el Virgil Abloh™ "Post-Modern" Scholarship Fund.

"Dana siempre ha estado comprometida con empoderar a la próxima generación. Sin importar la situación, ella lidera con gracia, integridad, creatividad, optimismo y una ética de trabajo inquebrantable que inspira a todos los que la rodean", dijo Michael Strautmanis, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Externos de la Fundación Obama. "He visto de primera mano su capacidad única para unir a personas de todos los ámbitos de la vida, ya sea personal, miembros de la comunidad, personas influyentes, donantes, el gobierno o líderes corporativos, aprovechando sus fortalezas para lograr una misión común. No solo se confía en Dana para que haga el trabajo; ella eleva cada esfuerzo con su visión y determinación. No puedo imaginar un mejor líder para dirigir la Fundación Virgil Abloh. Si bien la extrañaremos mucho, no podría estar más orgulloso de verla asumir este papel, y estoy seguro de que su liderazgo preparará a la Fundación para el éxito y espero asociarnos para invertir en la próxima generación de líderes creativos".

Marc Eckō, un veterano líder de la moda y de impacto con múltiples facetas, forma parte de la vasta comunidad de personas y organizaciones que han ayudado a formar la Fundación. Al expresar su apoyo a Loatman, Eckō afirmó: "Desde el momento en que conocí a Dana, su autenticidad y entusiasmo por la visión de VAF se destacaron. Sus contribuciones desinteresadas en los primeros días de la Fundación demostraron no solo su pasión, sino también su compromiso de empoderar a otros para que alcancen su máximo potencial, una creencia que Virgil encarnaba tan profundamente. En mis breves pero preciadas conversaciones, Virgil compartió su pasión: inspirar a los niños que se parecían a él a perseguir su creatividad en cualquier campo que pudieran imaginar. El liderazgo reflexivo de Dana, arraigado en su respeto por el trabajo de Virgil y la comunidad que él inspiró, honrará esa pasión. Estoy seguro de que Dana sobresaldrá como directora ejecutiva, dedicada a mantener las puertas que Virgil abrió de par en par mientras forja nuevas oportunidades para que las exploren las generaciones futuras".

Al reflexionar sobre su nueva responsabilidad, Loatman expresó su profundo compromiso con la misión de la Fundación: "Virgil fue un visionario que creía profundamente no solo en abrir puertas, sino en mantenerlas abiertas, para los jóvenes creativos de color que vendrían después de él. Me siento profundamente honrada de dirigir la Fundación Virgil Abloh y llevar adelante el increíble legado que él imaginó. Junto con Shannon, socios y colaboradores, trabajaré sin cesar para crear caminos ilimitados y construir una industria más equitativa e inclusiva para la próxima generación de creativos".

Loatman comienza este trabajo con el apoyo de una Junta Directiva inaugural, que incluye líderes de los ecosistemas de la moda, las organizaciones sin fines de lucro, la filantropía y la creatividad. Entre los miembros se encuentran Shannon Abloh, fundadora y presidenta de la Fundación Virgil Abloh; Marc Eckō, director fundador de Complex NTWRK; Howard Feller, presidente de H Feller Enterprises; Naecia Dixon, investigadora posmoderna de Virgil Abloh y diseñadora de color de calzado masculino de Nike; Monica Haslip, directora ejecutiva de Little Black Pearl; y Corey Smith, vicepresidente y director de Diversidad, Equidad e Inclusión de LVMH Norteamérica.

Actualmente, la Fundación está llevando a cabo sus propios programas piloto, así como iniciativas en curso con una variedad de socios, entre ellos el Royal College of Arts y el Fondo de Becas Virgil Abloh™ "Post Modern", administrado por el Fashion Scholarship Fund. La Fundación planea ampliar significativamente sus esfuerzos en 2025. Puede encontrar más información en virgilablohfoundation.com .

