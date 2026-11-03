Funditec alerta de los riesgos de la era post cuántica: “ya se puede estar criptografiando cada dato”

Gonzalo Álvarez Marañón en el taller ofrecido en el Madrid Connect 2026 - Alejandro González, Madrid Connect

Revisar la criptología de los datos sensibles es una urgencia para las empresas si quiere evitar las suplantaciones o robos de información sensible mediante ordenadores cuánticos

Durante la segunda edición de Madrid Connect, Funditec ha intervenido en distintos talleres y mesas con expertos como Gonzalo Álvarez Marañon, Dulce Muñoz, Christian Ghidelli y Camila Jiménez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- ‘Cómo prepararse para la era post-cuántica. Riesgos y hoja de ruta para las empresas’ ha sido el taller dirigido por Gonzalo Álvarez- Marañón en Madrid Connect explicando cómo los ordenadores cuánticos pondrán en riesgo la seguridad digital de las empresas. Con la intención de dejar a un lado el alarmismo, Álvarez Marañón ha ofrecido una hoja de ruta con la que protegerse y un calendario realista para que las corporaciones asuman la supervivencia acompañada de confidencialidad de los datos que manejan.

La era post- cuántica: el desafío para las empresas

El doctor en Informática señala que los ordenadores cuánticos pueden “romper la criptografía que hoy por hoy protege las comunicaciones, las firmas electrónicas y las identidades digitales”. El acceso a dicha información confidencial podría desembocar en “suplantación de empresas, personas o incluso vaciar carteras de criptomonedas en cuestión de minutos”.

Durante el taller, se ha lanzado la urgencia de adaptarse con inventarios de la información donde se aplique la criptografía, priorizando los datos confidenciales para los próximos años y la adopción de nuevos estándares post- cuánticos ya aprobados. Desde la Unión Europea se exige que los sistemas críticos estén protegidos antes del 2030, por eso el experto apunta que “la ciberseguridad va más allá del departamento de TI y debe entenderse como una continuidad del negocio bajo la responsabilidad de la dirección”. Las empresas que esperen a la llegada de la implantación de los ordenadores cuánticos “verán expuestos sus datos, quizás ya capturados, y deberán migrar deprisa y corriendo, con mayor coste y errores”.

Un ordenador cuántico, suficientemente potente, puede lograr en horas o días que la seguridad en la que se ha apoyado la criptografía de clave pública-usada en la banca online, el correo, las VPN o los mensajes de Whatsapp-quede totalmente vulnerada.

La biofabricación: una industria más sostenible y competitiva

La doctora en Químicas, Dulce Muñoz, con su intervención en la mesa ‘Fábricas del Futuro: Más allá de los materiales, la nueva revolución bioindustrial, biofabricación, biomateriales y nuevas cadenas de valor para Europa’ de Madrid Connect señala que además de una mayor automatización por parte de las fábricas, existe una gran oportunidad industrial con la biofabricación, reduciendo así la dependencia de las materias fósiles.

La digitalización y la automatización de las fábricas ha marcado el desarrollo de estas en los últimos cincuenta años, haciéndolas cada vez más productivas. Sin embargo, el modelo, como tal, ha cambiado menos y bajo la perspectiva de la directora de Funditec Research Sciences, “seguimos extrayendo materias primas, fabricando, consumiendo y generando residuos. Hemos mejorado mucho la eficiencia del proceso, pero no siempre hemos rediseñado el sistema”.

La imposición de los materiales de base biológica obtenidos mediante residuos agrícolas, forestales o agroalimentarios, reciclados o reciclables para producir de manera más eficiente y sostenible abrirá una nueva revolución industrial. La biofabricación incorporará la circularidad, la seguridad y la sostenibilidad desde el principio. Muñoz explica que la incorporación de los nuevos materiales en las fábricas del futuro permitirá disminuir la vulnerabilidad de Europa en las crisis geopolíticas. Si Europa no evoluciona a estos materiales sostenibles y la producción industrial se instala en otros lugares “perderemos esencia de valor, empleo y capacidad de decisión”, incide la doctora.

España cuenta con condiciones muy favorables para desarrollar el nuevo modelo de fábricas. Muñoz explica que la base científica es una de las grandes fortalezas, sin embargo “la principal debilidad está en el escalado. Es necesaria más inversión privada industrial y mayor capacidad para convertir los resultados científicos en fábricas y empresas que crezcan desde España”.

Funditec en Madrid Connect 2026

Gonzalo Álvarez Marañón, director de Funditec Research y Dulce Muñoz, directora de Funditec Reseach Sciences, han sido los dos expertos de Funditec encargados de abrir las intervenciones de la primera jornada del evento. Durante la segunda jornada Funditec también estuvo presente en el taller ‘Cómo transformar retos industriales en proyectos colaborativos europeos’, con la intervención de Christian Ghidelli, IP agroalimentación, y Camila Jiménez, consultora de agroalimentación de Funditec Research Science. La segunda edición de Madrid Connect se ha impuesto como un punto de encuentro y diálogo entre investigadores, startups, inversores, empresas e instituciones en torno a los grandes desafíos tecnológicos convirtiendo a Madrid en el epicentro. Subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid, incorpora por primera vez el patrocinio de oro del centro de investigación Funditec.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

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