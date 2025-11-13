Funditec se posiciona como motor de innovación para la defensa y la seguridad nacionales

“Nuestro objetivo es impulsar la innovación orientada a la demanda temprana del sistema de defensa nacional, a través de conceptos que refuercen la autonomía estratégica y la soberanía industrial”, señalan desde Funditec Defence, la unidad del área de defensa

La fundación tecnológica identifica brechas operativas en las que los sistemas autónomos y la inteligencia artificial permiten proponer conceptos innovadores que den respuesta a los nuevos retos de la defensa

Madrid, 13 de noviembre de 2025 – Funditec Defence, que surge dentro de la estructura de Funditec, una fundación tecnológica privada con sede en Madrid se posiciona como el centro de investigación referente en defensa en España. Una división que impulsa la innovación en soluciones electrónicas y sistemas autónomos basados en IA para diseñar conceptos que “refuercen la soberanía de nuestras fuerzas armadas y socios industriales” señalan desde el centro.

La innovación: eje transformador de la defensa

Los datos, la autonomía y la interoperabilidad han tomado un papel de especial relevancia en el contexto actual de conflictos geopolíticos, convirtiéndose la innovación en un eje transformador de la defensa.

Funditec Defence contribuye a esa transformación aportando un impulso a las capacidades tecnológicas que contribuyen a la soberanía estratégica del sistema de defensa nacional y europeo, mediante el diseño, creación y prototipado de conceptos que anticipan la demanda de soluciones electrónicas innovadoras y nuevos sistemas autónomos de uso dual potenciadas por la Inteligencia Artificial e incorporando tecnologías innovadoras como óptica, robótica o ciberseguridad.

“Nuestro trabajo consiste en identificar brechas operativas y concebir conceptos que proporcionan una mayor protección, comunicaciones seguras y un conocimiento de la situación superior, lo que permite la resistencia frente a las amenazas en evolución y garantiza el éxito de la misión en entornos operativos complejos”, explican desde Funditec Defence.

Dar respuesta a los nuevos retos en defensa

Desde el centro tecnológico trabajan sobre un análisis prospectivo de las brechas operativas del sector defensa y seguridad, anticipando la demanda pública de nuevos sistemas autónomos.

“Nuestro enfoque consiste en colaborar con la fuerza pública usuaria para validar el prototipo en condiciones reales de operación, y con ello contribuir a la autonomía estratégica del sistema de defensa nacional mediante la creación de conceptos relativos a tecnologías críticas diseñadas en España y con capacidad de desarrollarse”, matizan.

Esta visión proactiva se refleja en algunos de los proyectos más relevantes de Funditec Defence:

EEBA (Elementos Esenciales del Buque Autónomo), que define las tecnologías clave para el futuro buque autónomo de la Armada.

(Elementos Esenciales del Buque Autónomo), que define las tecnologías clave para el futuro buque autónomo de la Armada. Los acuerdos estratégicos con la Armada y con ISDEFE, que consolidan a Funditec como socio tecnológico clave en innovación abierta.

“Gracias a este modelo, nos hemos convertido en un interlocutor esencial en ámbitos como inteligencia artificial, óptica avanzada, sensores y sistemas de vigilancia autónoma”, destacan. De esta manera, el centro se posiciona como uno de los actores más dinámicos del ecosistema nacional de innovación en defensa.

Funditec Defence, nació “como una evolución natural”, ya que las capacidades en inteligencia artificial y electrónica “responden a algunas de las necesidades tecnológicas del sector defensa”, insisten. Para afrontar este reto han reforzado el equipo con perfiles expertos procedentes del ámbito militar, que se unen a profesionales de carrera y a oficiales con amplia experiencia en los entornos en los que operan.

SOBRE FUNDITEC

Funditec es una fundación tecnológica con más de 20 años de trayectoria, acreditada como centro tecnológico desde 2021, con sedes en Madrid y Barcelona, y un equipo de más de 120 investigadores. Desde su creación en 2003, Funditec ha trabajado en más de 250 proyectos de innovación en ámbitos como la inteligencia artificial, la energía, la salud, los materiales avanzados o la ciberseguridad.

Actualmente, es socio preferente de CDTI y de la Comisión Europea en programas como Horizonte Europa o el Fondo Europeo de Defensa. Su estructura combina dos grandes áreas: Investigación (como centro tecnológico acreditado) e Innovación (a través de sus unidades Innova, Intelligence y Defence), lo que le permite abordar tanto proyectos públicos como colaboraciones con la industria.

