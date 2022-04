Funeralio.com, el comparador de funerarias, da el salto a Latinoamérica

Con más de 1500 servicios realizados, tras dos años de actividad en España, el comparador de servicios funerarios que está cambiando la forma de contratar online, inicia su funcionamiento el 15 de agosto en América Latina

La empresa propietaria de FUNERALIO.com iniciará sus actividades en Latinoamérica con el objetivo de facilitar la comparación y contratación de servicios funerarios, y la transparencia en precios de cara al cliente final. Funeralio, en palabras de sus fundadores, Gustavo Medina del Rosario, M. Luis y Mario Navarro, es el “booking” de los servicios funerarios.



La web ofrece a sus clientes: sistema de precios con oferta geolocalizada por proximidad con el usuario, precios cerrados y presupuestos online inmediatos incluso de servicios complejos, como traslados o repatriaciones, así como la posibilidad de pago aplazado integrado con la plataforma.



En palabras de Gustavo Medina del Rosario -desde Miami-, “hemos escogido LATAM para comenzar la expansión por ser la evolución natural del mercado en español, tanto por el idioma como por el nivel de penetración de Internet en la población”.



Mario Navarro, el CMO de Funeralio.com agregó que “como consecuencia de la pandemia y los confinamientos, clientes y proveedores están preparados para la contratación de un servicio funerario cien por cien online”.



Funeralio.com permite a cualquier empresa funeraria ofrecer sus servicios online las 24 horas del día. La empresa a su vez, cuenta con un call center 24 horas en cada país en el que opera, para facilitar la contratación de los servicios y resolver las dudas que clientes o proveedores puedan tener durante la fase de contratación. “Funeralio.com permite a las empresas familiares adquirir más clientes sin tener que asumir costes fijos”, comenta M.Luis, CEO de la empresa.



Interfaz sencilla y eficiente: Fácil para los usuarios, inmediato para las empresas funerarias

“Las empresas pueden publicar sus servicios en menos de cinco minutos y un particular puede contratar en 3. Esa es la principal ventaja de Funeralio, su simplicidad de uso para usuarios y empresas”, comenta Gustavo Medina CTO de la empresa.



En Latinoamérica, el sistema estará completamente operativo para el próximo 15 de agosto, fecha en la cual se podrán realizar comparaciones y contrataciones de servicios funerarios.



“Contamos con un equipo humano que actualmente ayuda a las empresas funerarias a publicar sus primeros anuncios. Las empresas pueden cambiar el precio de los servicios en cualquier momento, y el efecto es inmediato en la web, eso es muy importante en toda América Latina por la inflación y variaciones de la moneda. Es algo que los proveedores nos han solicitado desde el principio”, resaltó Mario Navarro, CMO de Funeralio.com



El momento de digitalizar el sector funerario

Según la visión de los fundadores de la empresa “ahora es el momento para apostar por la transformación digital del sector funerario, porque cada vez más personas buscan servicios funerarios en Internet y el próximo paso es la comparación”; así lo señalan en el informe anual “Sector funerario, digitalización y sus nuevas tendencias”, que publicaron a finales de 2021 en el viejo continente, el cual resalta que a más del 45% de los usuarios les gustaría poder comparar funerarias y ver los precios online.



“Seguramente hace 15 años nadie había escuchado hablar de la empresa booking para reservar un hotel. Sin embargo, hoy en día, cuando intentas hacerlo, lo primero que te aparece en Internet es este comparador y todos trabajamos con ellos. Es exactamente lo mismo que va a suceder en el sector funerario” resaltó M. Luis.



Comparar funerarias: las ventajas de la digitalización del sector

Las principales ventajas de estar en Funeralio para las empresas son: la disminución de costes de marketing, ampliación del área de influencia y más clientes sin costes fijos. La plataforma FUNERALIO.com no tiene costes fijos mensuales ni anuales para las funerarias. “Esa es la mayor ventaja del sistema para las empresas que anuncian sus servicios, Funeralio.com no es un directorio donde la gente paga por estar, es un comparador de servicios funerarios donde se contratan online servicios”, aclara M.Luis.



Funeralio.com es un marketplace permite dar visibilidad a la pequeña y mediana empresa de servicios funerarios especialmente a las de carácter familiar, que carecen de estructura en Internet, que no pueden permitirse gastos en publicidad, servicios SEO o actualizar constantemente su página web y que a través de este medio podrán aumentar el número de clientes, no solo de su zona, sino de localidades cercanas e incluso llegar a usuarios extranjeros o turistas ya que la plataforma está en 6 idiomas).



“Nuestra recomendación para las empresas funerarias es muy simple, darse de alta en la web lo antes posible y comenzar a acumular servicios contratados y reputación online. Estamos convencidos de que la forma de conseguir más clientes para el futuro es posicionarse en el presente” explica Mario Navarro.







