Furniture China 2025 alcanza un nuevo récord en su 30ª edición

SHANGHÁI, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Organizada por la Asociación Nacional de Muebles de China y Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 30ª edición de Furniture China (SNIEC, 09.10–13) y Maison Shanghai2025 (SWEECC, 09.09–12), celebrada bajo el tema "MÁS ALLÁ DE LO SIGUIENTE", concluyó exitosamente con una vibrante exhibición de diseño global, innovación y comercio.

Récord de asistencia y alcance internacional

La edición de este año estableció nuevos récords:

163.527 visitas totales durante cinco días, provenientes de 174 países y regiones de todo el mundo, lo que subraya su alcance global.

durante cinco días, provenientes de de todo el mundo, lo que subraya su alcance global. Los visitantes extranjeros alcanzaron los 32.618, un aumento interanual del 13,9%, lo que refleja un creciente reconocimiento internacional.

Redefiniendo el escenario global del mobiliario y el estilo de vida

En ambos recintos, las exposiciones ocuparon 350.000 m con más de 3.200 expositores, desde muebles terminados hasta materias primas y fabricación inteligente. Entre los eventos más destacados se encuentran el Pabellón de Muebles de Exterior y Jardín, así como FMC China y FMC Premium en SNIEC, impulsando la producción sostenible y de alta calidad en toda la industria. Al combinar la capacidad de abastecimiento con la innovación en diseño, Furniture China y Maison Shanghai consolidaron su posición como un centro global de primer nivel para la industria del mueble y el estilo de vida.

En SWEECC, Maison Shanghai presentó más de 800 marcas de diseño en cuatro zonas temáticas, inspirando creatividad e innovación en estilos de vida. El pabellón H3 Design Highland destacó como un punto culminante, atrayendo la atención de líderes de la industria, medios de comunicación y compradores, y estableciendo un nuevo referente para las exposiciones de diseño.

Al mismo tiempo, Maison Shanghai experimentó un crecimiento espectacular, recibiendo a 47.077 visitantes (+55,6%) de 136 países y regiones. La asistencia internacional aumentó un 123% en comparación con el año anterior. La exposición también promovió el diseño de estilo de vida y la creatividad cultural, con el apoyo de más de 100 foros y eventos. Plataformas como el Premio de Diseño Gold Idea, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) y el Maison Design Forum destacan la innovación, el patrimonio, la sostenibilidad y el intercambio entre Oriente y Occidente.

Extendiendo conexiones más allá del área de exposición

Las exposiciones también se extendieron digitalmente a través de la aplicación DTS FurnitureChina, lo que permitió hacer negocios durante todo el año con emparejamiento mediante inteligencia artificial, catálogos de expositores y conexiones fluidas.

Mirando hacia el futuro

Con gratitud a todos los expositores, socios y visitantes por hacer del 30° aniversario de Furniture China un éxito, los organizadores esperan dar la bienvenida a la comunidad mundial de muebles y diseño nuevamente a Shanghai Pudong en 2026.

Información del evento

MAISON SHANGHAI 09.07–10 2026 | SWEECCDiseño vanguardista, mobiliario de estilo de vida y abastecimiento directo de fábrica

FURNITURE CHINA 09.08–11 2026 | SNIECFeria comercial de espectro completo para muebles y materiales

Plataforma DTS: dts.jiagle.com

