Fútbol Emotion inaugura la tienda de fútbol más grande de Vigo en el Centro Comercial Gran Vía

VIGO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca líder en equipamiento de fútbol refuerza su presencia en Galicia con una nueva apertura el 23 de enero

Fútbol Emotion, empresa líder en la distribución de material técnico de fútbol y fútbol sala en el sur de Europa, continúa con su plan de expansión nacional con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo. La inauguración tendrá lugar el próximo 23 de enero y supone un nuevo paso estratégico en el crecimiento de la compañía en Galicia.



Ubicada en uno de los principales centros comerciales de la ciudad, la nueva tienda de Fútbol Emotion contará con un espacio diseñado para ofrecer una experiencia de compra especializada y personalizada, alineada con los valores de la marca. El establecimiento ofrecerá una amplia selección de botas de fútbol, equipaciones oficiales, guantes de portero, material técnico y productos lifestyle vinculados al deporte rey.



Con esta apertura, Fútbol Emotion refuerza su compromiso con el fútbol base, los clubes locales y los aficionados de la región, acercando su modelo de tienda experta a una ciudad con una fuerte tradición deportiva. La compañía apuesta así por un formato omnicanal que integra la experiencia física con su ecosistema digital, uno de los más relevantes del sector a nivel europeo.



Desde su fundación, Fútbol Emotion ha mantenido un crecimiento sostenido basado en la especialización, la innovación constante y una fuerte conexión con la comunidad futbolística. La llegada a Vigo se enmarca dentro de una estrategia de expansión que busca consolidar la presencia de la marca en las principales ciudades del país.



La apertura de la tienda en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo representa no solo una nueva ubicación física, sino también un punto de encuentro para todos aquellos que viven el fútbol como una forma de vida.



Evento de apertura, 23 de enero de 2026

Con motivo de la apertura, Fútbol Emotion ha preparado una jornada especial el 23 de enero para celebrar su llegada a Vigo. Durante el día de inauguración, los primeros 50 clientes que acudan a la tienda vestidos con camiseta de fútbol recibirán un balón de regalo. Además, la compañía ofrecerá descuentos exlusivos en toda la tienda durante todo el fin de semana de apertura.



La apertura marca el inicio de la actividad de Fútbol Emotion en Vigo, con la previsión de nuevas sorpresas y acciones que se darán a conocer próximamente.



Sobre Fútbol Emotion

Fútbol Emotion es una empresa aragonesa nacida en el año 2001 que lidera la venta omnicanal especializada en material de fútbol en el sur de Europa. En la actualidad cuenta 30 tiendas físicas en España, Italia y Portugal y un ecommerce que envía a todo el mundo. En Fútbol Emotion además de encontrar las últimas novedades en botas de fútbol, zapatillas de fútbol sala, camisetas oficiales de equipos locales, nacionales e internacionales, guantes de portero, equipaciones de training, ropa de moda para vestir fuera del campo, prendas de las marcas más top del mercado, accesorios de entrenamiento etc. el cliente podrá vivir el fútbol a otro nivel disfrutando de las experiencias que ofrece cada uno de los exclusivos rincones especializados de la tienda dedicados a hacer las delicias de cualquier aficionado al fútbol.



Cuentan además con millones de seguidores en redes sociales (más de 1.4 millones de suscriptores únicamente en su canal de Youtube), aportando valor más allá de la venta y creando una comunidad en torno al fútbol y las necesidades del futbolista a otro nivel. Además, la compañía cuenta con un servicio de distribución de equipaciones para clubes profesionales y no profesionales a través del cual visten a más de 300 clubes nacionales e internacionales.

