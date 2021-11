Fútbol: una pasión cultural argentina que une y es admirada, según el INPROTUR

El fútbol en Argentina es cosa seria. Existen los fanáticos, adeptos y quienes a pesar de que no les interesa, siempre lo tienen a la vuelta de la esquina ya sea por un amigo, familiar, etc. Siempre está presente y es un estilo de vida para quienes lo practican y miran que genera a los ojos de los extranjeros mucha intriga. Ir a un partido es una experiencia tan similar y diferente a la vez, que cada año decenas de turistas, futboleros, llegan al país para tratar de compartir y entender la locura argentina

El fútbol tiene como denominador común al hincha, es el gran protagonista después de los jugadores. Es por el hincha, sus formas, cantos, vestimentas, acciones, creencias y promesas, que en el mundo sorprende y atrae el fútbol argentino. No tanto por el espectáculo propiamente dicho que ofrece cada partido, que es de alta competencia y nivel pero que, de no ser por el ámbito que lo rodea no tendría el grado de impacto y admiración de ajenos, a quienes todo ello les provoca viajar a Argentina y ver desde un Boca-River en La Bombonera hasta visitar y conocer estadios.

El show de las tribunas, ese alentar sin parar independientemente del resultado, ese amor incondicional de las hinchadas que alientan con frío, lluvia o pleno calor, que recorren miles de kilómetros para acompañar de visitante, hace de cada partido un show que atrae no solo a turistas que aman al deporte, también a quienes nunca imaginaron que pisarían una cancha.

Diego Maradona, la influencia divina

Hasta la aparición de Diego Armando Maradona en los campos de juego, allá por la década del 70 vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, Argentina era un país en el cual si bien el fútbol era el deporte por excelencia más popular, mirado y jugado, se vio alterado en el buen sentido de la palabra a todos los niveles. Para entender brevemente la influencia de Diego en el fútbol local, es importante recordar que en su momento y previo a la etapa de la globalización mediática, internet y las redes sociales, a la Argentina la reconocían por él, es decir, era más conocido Maradona que Argentina, valga la redundancia.

Nacido el 30 de octubre de 1960, fallecido el pasado 25 de noviembre de 2021, Maradona, para muchos el mejor de la historia dentro del campo, y la expresión más fuerte del argentinismo, defendió la bandera del país a base de inolvidables conquistas que quedaron eternizadas y grabadas en la memoria de una nación que hoy lo extraña y lo recuerda por medio de homenajes varios. Un sitio que todo futbolero/a o no debe ir a conocer es la casa en la que Maradona nació, en Villa Fiorito, una zona humilde del noroeste del partido de Lomas de Zamora, a media hora de la Capital Federal, recientemente declarado como “Lugar histórico Nacional”.

Un partido, evento de todo un día

Es todo un evento ir a un partido. No necesariamente hay que acudir a un Superclásico para sentir la esencia de todo lo que rodea al fútbol argentino. Las parrillas improvisadas en las calles, las tiendas montadas que venden gorras, banderas y vinchas, llaveros e indumentaria en cuestión, los olores a carne asada, el murmullo, los cantos con eco, las caminatas hasta las tribunas y luego, todo lo que pasa adentro. Los insultos creativos y sutiles, ese grito de gol que retumba y hace vibrar al estadio, ese abrazo con desconocidos para celebrar un tanto, algo bien argentino sin dudas. Ir a un partido de fútbol es un programa de no menos de 4 horas. El ideal es llegar con al menos una hora de anticipo para conocer y disfrutar el ambiente.

Gastronomía de cancha

Cada estadio suele tener en las cercanías algunos sitios para comer característicos. Locales que abren toda la semana pero que se han convertido en un punto de encuentro, ya sea para la previa o el después. Sin embargo, los alrededores de los estadios argentinos están cubiertos de improvisadas parrillas en las que se come de pie, y en las que suele haber a modo de clásico el famoso choripan, o ‘chori’, como se pide. Taste Atlas, revista especialista en gastronomía puso al chori argentino como el quinto mejor sandwich del mundo. Otros cortes que suele haber son la bondiola y el vacío, además del tradicional ‘paty’, la hamburguesa de cancha. Todo acompañado de gaseosas o cerveza, siempre.

Buenos Aires, ciudad con más Estadios del mundo

Argentina le rinde por sí solo homenaje al fútbol por la gran cantidad de estadios que nuclea en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre ellos están por supuesto el de River y Boca, el Monumental y la Bombonera, y además están los de San Lorenzo, Huracán, Vélez y Argentinos Juniors, entre otros tantos. En las cercanías de la capital, también se encuentran los de Racing, Independiente, considerados junto al Xeneize, el Millonario y a San Lorenzo, los cinco grandes de Argentina. Por lo que para un turista que quiera conocerlos, los tiene al alcance.

Un partido de turismo

Todas las provincias argentinas respiran fútbol siendo la de Buenos Aires en conjunto con la Capital Federal las regiones que nuclean la mayor cantidad de estadios. Sin embargo, están las provincias de Mendoza, Santa Fe y Córdoba, en las que el fútbol ocupa un lugar de protagonismo absoluto y a su vez, son sitios elegidos por los turistas para conocer y visitar. O las provincias de San Juan, que recibirá el próximo Argentina vs Brasil el 16 de noviembre y la de Santiago del Estero, que posee un moderno y nuevo estadio apto para encuentros internacionales.

Cómo ir a un partido

Para ir a un partido de fútbol existen varios métodos. Se puede ir en colectivo, auto particular, taxi, uber, tren, la Capital Federal ofrece varias formas de llegar a un estadio aunque en este caso, el ideal es definir a qué partido ir para luego, desde el sitio de hospedaje, elegir el medio de transporte. Cada forma de ir comprende un tiempo diferente por lo que es clave tomar dimensión de los horarios.

Entradas y costos

Cada club tiene su propio método. Algunos, como Boca y River, no venden entradas directamente, son para socios y abonados aunque suele haber remanentes por lo que cada duelo es diferente y es importante averiguar. En el resto de los casos de clubes de primera división se pueden adquirir en el estadio mismo, por lo que se recomienda llegar con tiempo de antelación, o bien en boleterías de la capital, en información a la que se accede gracias a la comunicación de cada institución.

Precio/calidad: ejemplo

Dependiendo el método elegido para ir al estadio, pero suponiendo que uno va en taxi ida y vuelta desde la zona del Obelisco hasta por ejemplo el estadio de Racing, comprar una entrada para un sector intermedio, consumir alimentos y bebidas, se estima un gasto de alrededor de 50 euros por persona, en una actividad que aún puede ser más accesible ya que si se comparte con amigos o familia, puede compartirse el gasto de traslados.

En Argentina el fútbol muchas veces marca los ritmos. Es el tema perfecto para entrar en confianza en cualquier ámbito, es que de 10 personas, a más de la mitad le gusta o atrae. A través del deporte, de cómo se vive y la trascendencia que tiene en el país, los turistas pueden conocer la faceta más pasional de los argentinos. En los bares suele haber una TV con fútbol, en las calles muchas personas lucen la camiseta de sus respectivos clubes, los días de cancha son sagrados, y el argentino está orgulloso de la pasión que siente por el deporte, que es sin lugar a dudas un estilo de vida.

