Los Futbolísimos, Policán, El pollo Pepe y los grandes autores infantiles de SM llegan a la Feria del Libro

La caseta 109 de SM reunirá durante tres semanas a autores como Jordi Sierra i Fabra, Nando López, Anna Manso, Begoña Oro o David Lozano. - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

Caseta de SM: 109*

* Roberto Santiago y Pedro Mañas, dos de los autores infantiles más leídos del país, protagonizarán algunas de las firmas más esperadas de la Feria del Libro de Madrid.

* La caseta 109 de SM reunirá durante tres semanas a autores como Jordi Sierra i Fabra, Nando López, Anna Manso, Begoña Oro o David Lozano.

* Los índices de lectura infantil y juvenil siguen creciendo: el 86 % de los adolescentes de 10 a 14 años lee en su tiempo libre. Siendo los que más leen, situándose casi 10 puntos por encima de la media nacional.

Madrid, 26 de mayo de 2026.- SM regresa a la Feria del Libro de Madrid con una intensa agenda de actividades y firmas que se desarrollarán del 29 de mayo al 14 de junio en la caseta 109 del Parque de El Retiro. Durante estas semanas, más de una quincena de autores y autoras de referencia de la literatura infantil y juvenil compartirán con los lectores sus últimas publicaciones y firmarán ejemplares.

El calendario de firmas reunirá a nombres imprescindibles del panorama literario como Jordi Sierra i Fabra, Nando López, Anna Manso, Begoña Oro, David Lozano, Alfredo Gómez Cerdá, María Menéndez-Ponte o Beatriz Giménez de Ory, además de los recientes ganadores de los Premios SM, Josan Hatero y Alba Quintas. La propuesta editorial de SM llegará a la Feria con algunos de los mayores fenómenos de la literatura infantil y juvenil actual, como El Pollo Pepe, Los Futbolísimos y Policán, colecciones que en conjunto superan los 75 millones de ejemplares vendidos entre lectores de todo el mundo.

Ver calendario de firmas de SM

La lectura infantil y juvenil continúa creciendo

La presencia de SM en la Feria coincide con un momento especialmente positivo para la lectura entre niños y jóvenes. Según los últimos estudios de hábitos lectores, el 82,5 % de los niños de entre 6 y 9 años lee por ocio y el 86 % de los adolescentes de 10 a 14 años asegura leer en su tiempo libre, situándose muy por encima de la media nacional.

Además, el 78 % de las familias con menores de seis años afirma leerles habitualmente, consolidando la lectura compartida como una de las principales herramientas de desarrollo emocional, educativo y creativo en la infancia.

Fenómenos editoriales que llenarán la Feria

La propuesta editorial de SM en la Feria del Libro abarca un amplio abanico de géneros -novela juvenil, cuento ilustrado, teatro y poesía-, lo que convierte su caseta en una parada imprescindible para familias, docentes y lectores de todas las edades. Entre sus colecciones más populares destacan El Pollo Pepe, con más de 2 millones de ejemplares vendidos; Policán, saga de cómic infantil dirigida a lectores a partir de 6 años que ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo, de los cuales casi 2 millones corresponden a España; y Los Futbolísimos, convertido en fenómeno literario con cerca de 5 millones de ejemplares distribuidos.

La Feria contará además con la presencia de algunos de los autores más seguidos por el público infantil y juvenil. Roberto Santiago y Pedro Mañas participarán en las firmas especiales organizadas para autores de gran convocatoria. Junto a ellos estará también Begoña Oro, una de las voces más reconocidas de la literatura infantil española y creadora de la popular saga de la ardilla Rasi, que supera ya el millón de ejemplares vendidos. La autora acudirá además a la Feria con sus nuevas colecciones Amigas 100 % y Peluditos.

Los Premios SM también estarán presentes en la Feria

La programación incluirá además encuentros con los autores galardonados en los Premios SM 2026. Josan Hatero, Premio SM El Barco de Vapor por La memoria de las bicicletas, y Alba Quintas, Premio SM Gran Angular por La cuarta vida de Blanca Cuervo, compartirán con los lectores el proceso creativo de unas obras que ya se han convertido en algunas de las grandes novedades del año.

SM y el compromiso con la lectura

Además, SM renovará su colaboración con el certamen Los pequeños gigantes de la lectura, una iniciativa que fomenta el gusto por la lectura en edades tempranas y cuya final se celebrará el próximo 5 de junio en la propia Feria del Libro. Uno de los títulos seleccionados por estos finalistas es El llorón, de Mónica Rodríguez(SM).

La presencia de SM en la Feria del Libro de Madrid reafirma así su compromiso con el fomento de la lectura infantil y juvenil y con el encuentro directo entre autores y lectores, uno de los grandes motores de la experiencia literaria.

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