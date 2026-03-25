FutureDial y K.K. MTN amplían la alianza en la renovación de dispositivos inteligentes en Japón

(Información remitida por la empresa firmante)

-FutureDial y K.K. MTN amplían la alianza estratégica para acelerar la innovación en la renovación de dispositivos inteligentes en Japón

La colaboración ampliada incluye la planificación de un centro de soluciones conjunto que destacará las capacidades de automatización de FutureDial y la inversión en FutureDial.

SUNNYVALE, Calif. y TOKIO, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- FutureDial, líder mundial en software y soluciones de automatización para el borrado certificado de datos y el ciclo de vida de los dispositivos, anunció hoy una importante ampliación de su alianza estratégica con K.K. MTN, uno de los principales proveedores de Japón de reacondicionamiento seguro de activos de TI y dispositivos móviles.

Esta alianza ampliada se basa en el sólido crecimiento de K.K. MTN en el mercado de Japón de reacondicionamiento y gestión segura del ciclo de vida de activos de TI. MTN ha experimentado un crecimiento interanual de aproximadamente el 20 % en su negocio de reacondicionamiento, lo que refleja la creciente demanda de servicios seguros en el mercado secundario por parte de operadores, empresas y participantes del ecosistema.

Como parte de la siguiente fase de colaboración, FutureDial y K.K. MTN prevén inaugurar un centro de soluciones conjunto en Japón en 2026. El nuevo centro de soluciones integrará el software y las tecnologías de automatización de FutureDial en los flujos de trabajo de reacondicionamiento de K.K. MTN y servirá como centro de innovación, colaboración y aprendizaje, ayudando a los clientes a identificar nuevas oportunidades de automatización y optimizar sus operaciones para lograr mayor velocidad, precisión y rentabilidad. MTN ya se ha convertido en un usuario importante de los productos de borrado seguro de FutureDial, así como de la solución SMART Receive Watch.

Las organizaciones interesadas en obtener más información sobre el software y las soluciones de automatización de FutureDial, así como sobre el próximo centro de soluciones en Japón, pueden visitar www.futuredial.com/contact/ o ponerse en contacto con el equipo de FutureDial para explorar oportunidades de colaboración.

En relación con esta colaboración, Frank Harbist, consejero delegado de FutureDial, declaró: "El próximo lanzamiento de nuestro centro de soluciones conjunto y la introducción de nuevas capacidades de automatización por parte de MTN representan el siguiente paso en la modernización de los flujos de trabajo de reacondicionamiento en Japón mediante la innovación basada en software. MTN es el socio ideal para que FutureDial aproveche las oportunidades que ofrece el mercado japonés."

Las plataformas de software y automatización de FutureDial han procesado más de 435 millones de dispositivos a nivel mundial, lo que valida la escalabilidad y la madurez de su ecosistema SMART entre operadores, empresas y participantes del mercado secundario en todo el mundo.

Para respaldar esta nueva fase de crecimiento e innovación tecnológica que FutureDial está impulsando, K.K. MTN actuará como inversor principal en la ronda de inversión de acciones preferentes Serie D de FutureDial. Este compromiso refleja la confianza de K.K. MTN en la hoja de ruta a largo plazo de FutureDial en software y automatización, así como su importancia estratégica para el mercado japonés.

"Liderar esta ronda de inversión se alinea con nuestra visión a largo plazo de mejorar las capacidades de reacondicionamiento seguro en Japón", declaró Masaaki Suzuki, presidente y consejero delegado de K.K. MTN. "Un Centro de Soluciones conjunto y el próximo despliegue de la tecnología de automatización FutureDial representan un paso importante para fortalecer nuestra colaboración y expandir la innovación".

"La decisión de K.K. MTN de liderar nuestra inversión de Serie D subraya la solidez de nuestra alianza y nuestro compromiso compartido con el avance de soluciones seguras para el ciclo de vida", añadió Harbist. "Juntos, estamos construyendo la infraestructura necesaria para respaldar la siguiente fase de innovación en el reacondicionamiento en Japón."

Acerca de FutureDial

FutureDial es líder mundial en software y soluciones de automatización para la gestión del ciclo de vida de dispositivos móviles, proporcionando tecnologías certificadas de borrado, prueba, clasificación y procesamiento de datos a operadores, fabricantes de equipos originales (OEM), clientes empresariales y proveedores de reacondicionamiento en todo el mundo. Su plataforma SMART permite un procesamiento seguro, escalable y basado en software para smartphones, tabletas, dispositivos portátiles y otros dispositivos conectados. Hasta la fecha, las tecnologías de FutureDial han procesado más de 435 millones de dispositivos a nivel mundial.

Para más información, visite www.futuredial.com.

Acerca de K.K. MTN

K.K. MTN es un proveedor japonés líder en servicios de gestión segura de activos informáticos, reacondicionamiento y reventa. La empresa se especializa en el borrado certificado de datos, el reciclaje y la gestión del ciclo de vida de teléfonos inteligentes, equipos de red y otros activos informáticos, prestando servicios a operadores, empresas y participantes del mercado secundario en todo Japón.

Para más información, visite www.m-trade.jp.

Contacto para mediosBrad TreeseVP, Marketing & Desarrollo Empresarial415-623-8000pr@futuredial.com

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