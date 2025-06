El futuro de la aviación sin tripulación, en el Salón Aeronáutico de París

(Información remitida por la empresa firmante)

GA-ASI presenta un modelo a tamaño real del nuevo YFQ-42A CCA para un dominio asequible de la masa y el aire

Madrid, 16 de junio de 2025.-

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) vuelve a París en 2025 con una variedad de nuevos productos y conceptos que destacan el futuro de la potencia aérea sin tripulación en su stand del pabellón 3, B-176, a partir del 16 de junio. La pieza central de la exposición es un modelo a escala real del Collaborative Combat Aircraft (CCA) de GA-ASI, denominado YFQ-42A por las Fuerzas Aéreas de EE.UU., en su primera exhibición internacional.



"Estamos encantados de mostrar el diseño de nuestra nueva CCA YFQ-42A en el mayor evento aeronáutico del año", declaró el presidente de GA-ASI, David R. Alexander. "Sabemos que el mundo está prestando atención al desarrollo de nuestro CCA. Las pruebas en tierra están en marcha, y esperamos con impaciencia el primer vuelo en las próximas semanas, mientras reescribimos una vez más las reglas de la potencia aérea".



El CCA es uno de los muchos productos y capacidades que GA-ASI presentará en París. Otros productos que destacará la empresa son su creciente línea de sistemas aéreos no tripulados (UAS), incluidos los MQ-9B SkyGuardian y SeaGuardian, y la capacidad de configurar la plataforma MQ-9B con despegue y aterrizaje cortos (STOL), así como el desarrollo de una capacidad de alerta temprana aerotransportada (AEW) para el MQ-9B.



El stand también contará con una demostración de su nueva versión de TacSit-C2, el software de GA-ASI para el conocimiento de la situación táctica de la carga útil de mando y control (C2) que permite a los operadores planificar y ejecutar misiones como parte de la empresa de software Quadratix de GA.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 8 millones de horas de vuelo, la línea de UAS Predator ha volado durante más de 30 años e incluye el MQ-9A Reaper, el MQ-1C Gray Eagle 25M, el MQ-20 Avenger y el MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La empresa se dedica a ofrecer soluciones multimisión de larga duración que proporcionan un conocimiento persistente de la situación y un ataque rápido.



Más información: www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. registradas en Estados Unidos y/o en otros países.







