El futuro de la energía portátil: UGREEN lanza las ediciones ultradelgadas Nexode y MagFlow Air para tu día a día

(Información remitida por la empresa firmante)

- Una nueva colección de cargadores compactos y baterías externas magnéticas combina la potencia de un portátil, funciones ideales para viajar y diseños ultradelgados que caben fácilmente en tu mochila

BERLINA, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN, líder mundial en tecnología de consumo, presentó hoy las ediciones Nexode y MagFlow Air, una nueva serie de cargadores compactos y baterías externas magnéticas basada en una idea simple: gran potencia en un formato increíblemente delgado para una máxima portabilidad. Disponibles en Europa a partir del 5 de junio, la gama incluye un cargador de bolsillo de 65W para portátiles y dispositivos móviles, un cargador de pared ultradelgado para espacios reducidos y baterías externas magnéticas Qi2 para una carga inalámbrica rápida en cualquier lugar.

Un estudio reciente de UGREEN revela que más de la mitad de los usuarios priorizan ahora la tecnología de carga ligera y de alta potencia para su estilo de vida móvil. Las ediciones Nexode y MagFlow Air se diseñaron específicamente para satisfacer estas necesidades reales, combinando potencia y portabilidad en diseños más delgados y ligeros, ideales para el uso diario.

Potencia compacta de grado S

El protagonista de las últimas novedades es el cargador Nexode Air de 65 W, una potente batería GaN compacta que ofrece carga de alta velocidad en un diseño más pequeño que el estuche de los AirPods Pro. Basado en la tecnología GaNInfinity™ de última generación de UGREEN y la arquitectura apilada Airpyra™, el cargador está diseñado para obtener una calificación de rendimiento de grado S en la última evaluación de carga compacta de alta potencia de TÜV SÜD. Con un tamaño un 70 % menor que un cargador estándar de 65 W, ofrece potencia de alta velocidad en un diseño ultracompacto pensado para llevarlo a diario.

Diseño ultradelgado para espacios reducidos

Para espacios reducidos, el Nexode Air 65W Slim ofrece la misma capacidad de carga de 65W en un diseño ultradelgado con un enchufe plegable, disponible tanto para la versión del Reino Unido como para la de la UE. Además, la compatibilidad con la distribución inteligente de energía ayuda a que los dispositivos conectados se carguen de forma segura y eficiente. Su perfil ultradelgado se ajusta perfectamente a la pared, lo que lo hace ideal para espacios reducidos como detrás de los muebles o junto a la cama. Su diseño ligero garantiza su estabilidad incluso en enchufes sueltos.

Carga magnética para recargas rápidas

Los cargadores MagFlow Air Editions ofrecen a los usuarios una forma más sencilla de mantener su teléfono cargado sin necesidad de llevar un cable adicional. Con carga inalámbrica de 15W con certificación Qi2 y alineación magnética precisa, se acoplan fácilmente y comienzan a cargar sin problemas, ya sea en casa, en el trabajo o de viaje.

El modelo de 5.000 mAh mantiene la ligereza con un diseño ultradelgado tipo tarjeta de tan solo 8,6 mm de grosor, proporcionando energía de respaldo sin que el teléfono resulte voluminoso. Para más dispositivos, el modelo de 10.000 mAh ofrece mayor capacidad e incluye un cable USB-C extraíble que también funciona como correa de transporte, proporcionando a los usuarios una carga bidireccional más rápida de 30 W cuando la necesitan y un cable menos que empacar al salir.

Pensando en la seguridad y la durabilidad, ambos modelos incorporan celdas de litio de alta densidad ATL que ofrecen 13 capas de protección para maximizar la eficiencia y minimizar el peso, combinadas con la tecnología DymondCell™ y el control de temperatura Thermal Guard™ para gestionar el calor y preservar la salud de la batería a largo plazo. Diseñadas para cumplir con los estándares de seguridad para equipaje de mano, las MagFlow Air Editions son compañeras de carga ultracompactas, listas para el uso diario, escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Reimaginación de las herramientas cotidianas con un toque personal

Para celebrar el lanzamiento del producto, UGREEN también lleva a Europa la idea de "Encuentra estilo en las pequeñas cosas", con el objetivo de destacar cómo la tecnología personal puede servir como lienzo para la creatividad. Como parte de la campaña, UGREEN organizará un evento de creación artística colaborativa en todo el continente, invitando a cualquier persona con pasión por la creatividad a usar las Air Editions como lienzo para la expresión visual.

UGREEN también organizará talleres presenciales en la cafetería de la Universidad Técnica de Berlín y la Universidad de las Artes de Berlín en junio, donde se animará a los estudiantes a reimaginar los dispositivos. Fiel a su filosofía de marca "Más para ti", UGREEN busca empoderar a su comunidad de usuarios para que vean los productos más allá de su utilidad, reinventándolos como plataformas para la creatividad personal.

Las Nexode y MagFlow Air Editions estarán disponibles en Europa a partir del 5 de junio de 2026 a través de Amazon y el sitio web oficial de UGREEN. El Nexode Air tiene un precio inicial de 34,99 euros / 29,99 libras, mientras que el MagFlow Air tiene un precio inicial de 49,99 euros / 44,99 libras.

Acerca de UGREEN

UGREEN es una empresa líder mundial en tecnología de consumo. Desde su fundación en 2012, UGREEN ha mantenido sus valores fundamentales: centrarse en el usuario, la sinceridad y la dedicación. Con presencia global bajo la reconocida marca "UGREEN", su negocio abarca más de 180 países y regiones, atendiendo a más de 300 millones de usuarios.

UGREEN se compromete a empoderar a los usuarios de todo el mundo para que desarrollen todo su potencial, cumpliendo con su lema de marca: "Más para ti".

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