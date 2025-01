El futuro de la seguridad inteligente: estos son los productos clave del portfolio de IMOU para este año

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía planea seguir desarrollando dispositivos cada vez más inteligentes, con capacidades mejoradas de IA, análisis predictivo y conectividad avanzada. El Smart Alarm Security Kit, la Doorbell 2S 2K Kit y la Bulb Cam 2K son algunos de los productos del portfolio de IMOU en España este 2025. IMOU marca el camino hacia un futuro más sostenible al integrar soluciones de seguridad impulsadas por energía renovable

Madrid, 28 de enero de 2025.- IMOU, marca líder en tecnología de videovigilancia inteligente, ha arrancado 2025 con una visión innovadora para transformar la seguridad en hogares y empresas. Con el desarrollo de tecnologías avanzadas, IMOU se posiciona como un líder en el sector, proporcionando soluciones que combinan inteligencia artificial, conectividad y accesibilidad para crear entornos más seguros y eficientes.



Como parte de su estrategia, la compañía planea seguir desarrollando dispositivos cada vez más inteligentes, con capacidades mejoradas de IA, análisis predictivo y conectividad avanzada, asegurando que cada hogar esté protegido de la manera más eficiente posible. Con un enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del usuario, IMOU continuará liderando el sector con soluciones que ofrezcan seguridad sin precedentes, al alcance de todos.



"Nuestra apuesta por la innovación tecnológica, como la integración de inteligencia artificial de última generación y energía renovable en nuestros productos, redefine los estándares de la industria. Gracias a nuestra experiencia de usuario intuitiva y una expansión estratégica en Europa, IMOU consolida su posición como referente global", ha afirmado George Ma, gerente comercial de IMOU Iberia.



Entre los productos del portfolio de IMOU en España este 2025, se encuentran:



1. Cell PT 4G (2nd) Kit: una cámara totalmente inalámbrica con resolución 2K (3MP), batería de larga duración, visión nocturna en color y detección PIR. Su conectividad 4G y Wi-Fi, junto con características como geoperimetraje, alarmas personalizables y una tarjeta SD de 32GB incluida, la convierten en una solución completa para exteriores.



2. TRV1 Kit: un kit para control inteligente de radiadores que incluye un termostato y un gateway con tecnología Zigbee. Compatible con asistentes como Alexa y Google, permite control remoto, programación y detección de ventanas abiertas, asegurando un confort térmico óptimo.



3. Smart Alarm Security Kit: este sistema Zigbee incluye sensores de movimiento y puertas/ventanas, un botón inteligente y una gateway. Compatible con las cámaras IMOU, permite la integración de dispositivos para una protección total, gestionada desde la app Imou Life.



4. Doorbell 2S 2K Kit: con resolución 2K y visión nocturna, este timbre inalámbrico incorpora detección de movimiento con IA, un ángulo de visión de 166° y una campanilla interna que funciona como extensor de Wi-Fi. Funciona con batería o alimentación fija y es resistente al agua.



5. Cell 3C All-in-One: cámara 100% inalámbrica con resolución 2K, batería recargable, visión nocturna IR y opciones de grabación continua o por eventos. Su diseño compacto y la opción de energía solar la hacen ideal para exteriores.



6. Bulb Cam 2K: una cámara en formato bombilla con visión nocturna en color, detección avanzada y grabación continua. Su diseño único permite una instalación sencilla en cualquier lámpara E27.



7. Cell Go Full Color con Panel Solar: cámara portátil con batería recargable y visión nocturna en color. Su integración con paneles solares y su diseño compacto la convierten en una solución sostenible para la seguridad en exteriores.



8. Ranger Dual 6MP: cuenta con dos lentes de alta resolución que suman un total de 6MP. Una de las lentes es fija con capacidad de giro manual de 0° a 355° en pan y de 0° a 15° en tilt, mientras que la otra es Pan&Tilt completamente motorizada con un rango de movimiento de 0° a 355° en pan y de 0° a 90° en tilt.



9. Cruiser Dual 6MP: está diseñada para exteriores con certificación IP66 y ofrece detección avanzada de humanos y vehículos, seguimiento inteligente, visión nocturna a todo color, y una sirena y reflector integrados.



Tendencias tecnológicas clave para este nuevo año

IMOU marca el camino hacia un futuro más sostenible al integrar soluciones de seguridad impulsadas por energía renovable. Este compromiso con la sostenibilidad redefine el concepto de seguridad inteligente, permitiendo a los usuarios instalar dispositivos donde antes era impensable, sin comprometer el medio ambiente ni la eficiencia.



La inteligencia artificial de IMOU revoluciona la protección del hogar con tecnologías que no solo detectan, sino que comprenden el entorno. Funciones avanzadas como el seguimiento inteligente y la personalización de alertas a través de la app Imou Life posicionan a la marca como líder en un mundo donde la prevención es la nueva seguridad.



Conectividad sin límites y una experiencia de usuario impecable son el núcleo de las innovaciones de IMOU. La app Imou Life conecta personas y dispositivos en tiempo real, otorgando control total y redefiniendo la forma en que se entiende la seguridad, no como una herramienta reactiva, sino como una solución predictiva y elegante.



Para obtener más información sobre IMOU y sus productos, se puede visitar: https://www.imou.com/







Contacto

Nombre contacto: Alejandro Gracia Álvarez

Descripción contacto: Best

Teléfono de contacto: 625512821