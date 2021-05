El futuro de las Stem a debate en el WomenTech21

Se celebra con éxito la 5ª edición del Congreso de Tecnología y Salud, WOMENTECH21 del Women 360⁰ Congress, en realidad virtual 3D. Instituciones y Mujeres pioneras en Blockchain, Inteligencia Artificial y Big Data han participado en esta nueva edición de WomenTech21. Una apuesta por la promoción, el empoderamiento y la visibilidad de la mujer en la ciencia, la investigación, la innovación y la tecnología

El 25 de mayo ha tenido lugar, en realidad virtual 3D y avatares, la nueva edición el Congreso de Tecnología y Salud "WomenTech21", organizado por Women 360° Congress y patrocinado por Naturgy, Carmen Fernández, directora de Talento Directivo y Cultura de Naturgy, inauguró el evento destacando la relevancia que tiene para Naturgy apoyar espacios de visibilidad del rol de influencia y de transformación de las mujeres en sectores de alta innovación y tecnología, como el de la energía.



“La ciencia, innovación y tecnología, deben poner el foco en las personas, en el avance que supone para su bienestar, y en nuestro caso proponemos que así sea, a través de nuestro talento diverso, en el que impulsamos ese protagonismo y perfil digital, comprometidos y al servicio de la sociedad, los clientes y de un futuro mejor”. Carmen Fernández



A continuación, Joana Barbany, directora General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, abrió la mesa de Inauguración en la que también han participado la Dra.Sara Berbel, gerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona; Silvia Cufi, directora de Desarrollo Corporativo en Fundació TicSalut Social y Rosa Cuscó, directora del Women 360° Congress.



Han colaborado la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de Barcelona, el Instituto de Formación Contínua-IL3 de la Universidad de Barcelona, Alastria, Foment del Treball Nacional, la Comissió de Gènere dones COEINF, la Fundación TIC Salut Social, el Colegio de Médicos de Barcelona, el Centro de Tecnología de Catalunya TECNO, la asociación Covidwarriors, ACIA Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, Positiveness, Gynea y Kern Pharma.



La ponencia Inaugural: Mujeres y tecnología, oportunidades y retos de futuro corrió a cargo de la Dra. Karina Gibert, vicedecana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Catalunya y directora de IDEAI-UPC: “estamos en un contexto de crecimiento que va a absorber a más y más profesionales. Por ello, hay espacio para que la mujer irrumpa en este sector, porque se nos va a necesitar”.



Montserrat Guardia Güell, General Manager at Alastria Blockchain Ecosystem & Co-Founder COVIDWARRIORS presentó la primera mesa de debate de la jornada, titulada Mesa debate: La era del Blockchain en femenino y constituida por Marta Vallés, co-fundadora y directora de desarrollo de negocio de VOTTUN; Cristina Martín, CEO en ECustoms; Eva Aponte, directora comercial en SIGNE_Block y Sheila Mendez Núñez, directora digital en Izertis.



Esta mesa de debate destacó la importancia del congreso en cuanto a la interacción y el humanismo en una plataforma 3D, así como la relevancia de la mujer en las TIC sobre la actualidad de esta tecnología, el Blockchain.



“Sin duda alguna, el Blockchain genera un caldo de cultivo para que las empresas rememos hacia lograr equipos que nos permitan despuntar”, asegura Montserrat Guardia.



“El Blockchain permite dotar de agilidad y trazabilidad a la industria, sincronizando a todos los agentes que participan en la cadena, agilizando los procesos, aportándoles valor y reduciendo costes de tiempo y dinero”, afirma Cristina Martín.



Marta Vallés destacó que el Blockchain no es una tecnología complicada y que su nivel de trazabilidad les permite dar servicio desde a granjas de pollos ecológicos, fábricas de piezas de automóvil, diamantes hasta oro en Colombia, contribuyendo a la lucha contra el narcotráfico. Vallés mencionó que Naturgy fue el segundo cliente que tuvo Vottum en un proyecto de gestión de contratos con un gran impacto en el ROI.



“En el caso de empresas que están en procesos de secreto profesional, simplifica y da más seguridad al proceso, por ejemplo” afirmó Eva Aponte explicando como una autoridad de certificación cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la firma, ha creado plataformas que unen las dos tecnologías: Blockchain y seguridad en las transacciones.



COVIDWARRIORS

La segunda mesa: el ingenio, el arma contra el coronavirus presentada y moderada de nuevo por Montserrat Guardia Güell, contó con la presencia de María Visa Boladeras, CEO & Founder en MTS Tech. CovidWarrior; Pilar Forns Casadó, CoFounder Inaudit & Webmaster CovidWarrior; Adela Martínez, fundadora de Huertos in the Sky, Covidwarrior y Helena Mena Zafra, Co-founder y diseñadora en Polariza Studio. CovidWarrior.



CovidWarriors es una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios profesionales, altos directivos y mecenas, de todos los ámbitos, unidos en la lucha contra la COVID-19. Fundada a principios de marzo de 2020 por Andreu Veà, unió a más de 500 voluntarias de todas las áreas para un bien común.



“Tener la suerte de ayudar en pandemia y pensar que todo es posible; si tienes una red y hablas con las personas indicadas y trabajas, podrás conseguir los objetivos que te marques” María Visa.



Helena Mena comentó que se incorporó como voluntaria “para ayudar, aportar algo a la sociedad, atraída por conjunción multidisciplinar de gente que se ha unido para crear unidos. Cuanto más conocimiento, mejores productos haremos.”



María Visa, presentó a un robot autónomo, que emite una luz ultravioleta que mata el virus llamado ASSUM. Antes de la pandemia ya se había desarrollado un robot que servía para desinfectar zonas hospitalarias y se empezó a usar a raíz del Covid-19, realizándose la primera prueba en el Hospital Clínic de Barcelona.



“Prueba, inténtalo, no tener miedo es una gestión del riesgo en sí misma, es una actitud empresarial, que te dirigirá hacia adelante, apoyándote en la filosofía/metodología AGILE” Montserrat Guardia Güell.



La última mesa de la jornada, titulada Investigación e inteligencia artificial en el sector sanitario contó con las ponentes dra. Carolina García-Vidal, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona; Àtia Cortés, Phd, inteligencia artificial RECOGNISED RESEARCHER Life Sciences – Social Link Analytics Life Sciences Group at BSC y Maribel Berges, CEO en AFFIRMA BIOTECH.



La dra. Carolina García-Vidal destacó la necesidad de unir el equipo médico con el equipo informático para crear información: así nació S34M (seam), un sistema que recoge todos los datos y que permite hoy en día compartir y publicar artículos de calidad con asiduidad, recogiendo patrones analíticos específicos, así como mejorar la atención clínica al paciente.



Àtia Cortés: “se necesitarán técnicas de inteligencia artificial: machine learning, deep learing, robótica, Natural Language Processing o Big Data analytics, para ir hacia una medicina más justa e inclusiva que no solo estudie y refleje el caso de hombre alto blanco, de acuerdo con la Declaración de Derechos Universales”



Maribel Berges finalizó el congreso remarcando que los sistemas de Inteligencia Artificial serán esenciales en los análisis de datos y en las tomas de decisiones durante todo el desarrollo, mejorando la calidad de los datos, aumentando la seguridad de los estudios, reduciendo tiempos de desarrollos y reduciendo ligeramente el coste.







Contacto

Nombre contacto: Carla Romagosa

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 935272784

Videos

https://vimeo.com/555788528