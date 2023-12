Futursat CB revoluciona el servicio técnico de calderas en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Por estas fechas invernales el tener una avería en los equipos de climatización puede ocasionar graves trastornos. Por ello es fundamental que el servicio técnico de calderas en el que se confié ofrezca una respuesta eficaz e inmediata. Las últimas tendencias en Barcelona apuntan a esta dirección; ofrecer asistencia en menos de 3 horas sin la obligación de tener contratado un seguro con ninguna empresa de climatización.

A la hora de solicitar un servicio de asistencia hay que poner en valor la capacidad del SAT o servicio técnico en conocer claramente el aparato a reparar, qué tipo de piezas va a necesitar y si necesita de un cuidado especial debido a su ubicación o antigüedad. En Futursat CB se ofrece asistencias urgentes para particulares y empresas en tan solo 3 horas para toda la zona del Garraf, Barcelona y parte de Tarragona (Baix y Alt Penedés).

Cuando se realiza una revisión anual, se asegura que el climatizador va a funcionar como el primer día y que sus incidencias no sean graves, de ahí la importancia de este tipo de revisiones. Es recomendable realizarlas siempre con antelación a la navidad para evitar posibles incidencias.

En la actualidad existen muchas marcas de calderas de gas, gasoil, biomasa y eléctricas en el mercado, cada una con sus propias características técnicas y de funcionamiento. De igual forma ocurre con los equipos de aire acondicionado por conductos, split, bombas de calor, frío industrial, cámaras de frío, etc. cada uno de ellos creado para una finalidad concreta, ya sea para uso residencial, profesional, industrial, etc. Para poder ofrecer una solución ágil y eficaz a cada avería o mantenimiento, los técnicos de Futursat CB disponen de diversas unidades móviles capaces de solucionar todo tipo de incidencias en un tiempo récord.

Solución de incidencias.

Los errores más habituales en calderas de gas suelen ser originados por perdida de presión, agua, problemas de encendidos y apagados, condensación, ruidos extraños y radiadores que no calientan, solo una parte o uno si y otro no (purgado). En frío serían los relacionados con goteos del aparato, cambios de filtros, encendido, no enfría lo suficiente, olores fuertes, termostatos defectuosos, conductos con fugas, fallos del compresor, etc.

En cuanto a los termos es muy parecido a las erratas anteriores, desagües, fallos de resistencias y ruidos, de igual forma en calentadores de gas se puede llegar a experimentar falta de agua caliente durante la ducha, o apagones de forma intermitente por insuficiencia de gas o por problemas de rotación del ventilador.

Sea cual sea la avería (sin que importe si el equipo es residencial o industrial) el equipo técnico de Futursat CB ofrece una solución óptima para su reparación.

Contacto.

Nombre contacto: Anais.

Descripción contacto: Futursat CB / Gerente.

Teléfono de contacto: 931 81 94 81.