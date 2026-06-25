GA-ASI adapta su estación de control terrestre para operar el MQ-9B

Estación de control terrestre para operar el MQ-9B - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Estados Unidos, 25 de junio de 2026.-

El líder mundial en sistemas aéreos no tripulados invierte en mejoras que facilitan la adquisición del MQ-9B

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) está trabajando en la adaptación de sus estaciones de control terrestre (Ground Control Station, GCS) Block 30 para operar los modelos más recientes de aeronaves pilotadas remotamente MQ-9B SkyGuardian y SeaGuardian de la compañía. Una vez completadas estas mejoras, permitirán a los actuales usuarios del sistema Block 30, diseñado originalmente para operar el MQ-9A Reaper, conservar ese equipo y utilizarlo para manejar estas aeronaves de mayores prestaciones.



Entre los usuarios actuales del sistema se encuentran las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la Fuerza Aérea Italiana, la Fuerza Aérea Francesa, las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, el Ejército del Aire y del Espacio de España y la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.



GA-ASI desarrolló el MQ-9B mediante sus propios programas internos de investigación y desarrollo. La nueva aeronave, con capacidades mejoradas, requería una estación de control terrestre nueva y más potente. Los trabajos en curso sobre la GCS Block 30 permitirán ahora que los futuros usuarios que ya dispongan de este equipo no tengan que adquirir nuevas estaciones de control para operar las aeronaves MQ-9B que incorporen a sus flotas.



"Queremos hacer todo lo posible para ofrecer a nuestros clientes el modelo más avanzado de nuestras aeronaves, y ese es el MQ-9B", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "También sabemos que, invirtiendo nuestros propios recursos en investigación y desarrollo interno, podemos ofrecer el MQ-9B a un menor coste de adquisición adaptando la estación de control terrestre para nuestros clientes actuales".



Los trabajos de actualización de la Block 30 se centran en sus capacidades de enlace de datos para la operación del MQ-9B. Entre las mejoras se incluye la instalación de un nuevo bastidor de enlace de datos, el GA Interface Multiplexor Encryptor, que constituye el núcleo del sistema de comunicaciones y telemetría del MQ-9B. Además de las modificaciones de hardware, el software también se adaptará para interactuar con las capacidades específicas del MQ-9B.



Una vez completadas las modificaciones de la Block 30, la estación de control terrestre podrá operar tanto las aeronaves MQ-9A como MQ-9B, permitiendo cambiar fácilmente de un modelo a otro.



GA-ASI prevé comenzar las pruebas de vuelo de la versión ampliada de la Block 30 antes de que finalice este año.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia Predator de UAS lleva más de 30 años en servicio e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía está especializada en el desarrollo de soluciones multimisión de larga autonomía que proporcionan vigilancia persistente y capacidad de ataque rápido.



Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.







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