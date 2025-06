GA-ASI anuncia el nuevo pequeño UAS PELE para clientes internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Inspirado en Pele, la diosa hawaiana de las poderosas fuerzas naturales del Pacífico, el Precision Exportable Launched Effect - PELE - es una pequeña aeronave no tripulada, tolerante al desgaste y propulsada por hélice, diseñada para ampliar las capacidades de detección y de otro tipo de una aeronave nodriza y su servicio al usuario. PELE es un sistema de aeronave no tripulada (UAS) semiautónomo con una envergadura de más de 3.000 metros y un motor de 16 caballos que amplía el alcance del usuario dentro de entornos difíciles con efectos potentes. PELE también puede lanzarse desde tierra.



El nuevo PELE está optimizado para su uso en el MQ-9B SkyGuardian, el avión sin tripulación más importante del mundo para misiones múltiples, de gran autonomía y altitud media. El MQ-9B es utilizado o está siendo considerado para su uso por un número cada vez mayor de naciones de todo el mundo. El PELE puede volar con un sensor electroóptico de infrarrojos a bordo para vídeo de movimiento completo, así como con otros sensores integrados. La aeronave también dispone de estiba interna para sus propias cargas útiles de misión.



"PELE aporta aún más versatilidad a las crecientes flotas de MQ-9B en todo el mundo", afirmó David R. Alexander, Presidente de GA-ASI. "Un día, una fuerza aérea podría volar un MQ-9B sin cargas externas para maximizar su tiempo de patrulla. Al día siguiente, la misma aeronave podría despegar y volar con varios PELE que se enfrentarían al adversario y asumirían los riesgos inmediatos para preservar la aeronave más grande".



Por ejemplo, el MQ-9B podría acercarse a una frontera disputada desde aguas internacionales y soltar el PELE para explorar la zona en disputa y evaluar el orden de batalla de una fuerza hostil o detectar y geolocalizar con precisión sistemas antiaéreos. PELE mide casi 3 metros de largo, tiene un peso bruto máximo al despegue de 113 kilogramos, 7 horas de autonomía y un alcance de 500 millas náuticas.



General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 8 millones de horas de vuelo, la línea de UAS Predator ha volado durante más de 30 años e incluye el MQ-9A Reaper, el MQ-1C Gray Eagle 25M, el MQ-20 Avenger y el MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La empresa se dedica a ofrecer soluciones multimisión de larga duración que proporcionan un conocimiento persistente de la situación y un ataque rápido.



