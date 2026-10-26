GA-ASI se asocia con Spirit Defense para la producción del avión de combate colaborativo FQ-42

Avión de combate colaborativo FQ-42 - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI

(Información remitida por la empresa firmante)

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), ha anunciado hoy su colaboración con Spirit Defense, una empresa de Boeing, para apoyar la producción de la estructura del nuevo avión de combate colaborativo (CCA) FQ-42 Vengeance

Madrid, 26 de octubre de 2026.- En junio, GA-ASI obtuvo un contrato de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para producir el FQ-42. El papel de Spirit Defense como socio encargado del diseño y la fabricación del fuselaje combina las capacidades de ingeniería y fabricación avanzada de la compañía para apoyar el programa desde el diseño hasta la producción.



GA-ASI ha sido el único fabricante de su gama de sistemas de aeronaves no tripuladas, que incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, desde la fundación de la compañía en 1992. Para el programa FQ-42, la colaboración con Spirit Defense supone un refuerzo de las capacidades tanto de la empresa como del país, al aportar capacidad de fabricación y solidez industrial para ampliar más rápidamente la producción de los CCA, al tiempo que fortalece la resiliencia de la producción y reduce el riesgo asociado a los puntos únicos de fallo.



"Estamos encantados de trabajar con Spirit Defense", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Hemos demostrado nuestra capacidad de diseño, desarrollo y fabricación del FQ-42. Con Spirit Defense incorporamos capacidad adicional, que es precisamente el tipo de resiliencia productiva que nuestro cliente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, busca para aumentar la producción de los CCA. Este tipo de colaboración representa la base industrial escalable que la Fuerza Aérea y el Departamento de Guerra de Estados Unidos esperan del sector".



"Estamos orgullosos de aportar nuestra amplia experiencia en fabricación y nuestras capacidades demostradas a este importante programa", afirmó Keith Schrader, presidente y CEO de Spirit Defense. "Nuestro equipo comprende la responsabilidad que implica apoyar programas esenciales para la defensa nacional y estamos preparados para cumplir con las expectativas de nuestro cliente y de los militares que operan sobre el terreno".



El FQ-42 es un avión de combate no tripulado diseñado específicamente para este fin y desarrollado en colaboración con la USAF como parte de la inversión continua en aeronaves de combate semiautónomas de nueva generación. El diseño modular del avión permite integrar rápidamente sistemas de misión y software de autonomía de misión. La arquitectura de software de GA-ASI, demostrada mediante pruebas de vuelo reales en múltiples plataformas aéreas, proporciona la base para la colaboración entre personas y máquinas en escenarios de combate complejos.



Las posibles colaboraciones para la fabricación de CCA no terminan aquí. En todo el mundo, GA-ASI mantiene conversaciones con numerosas fuerzas armadas internacionales interesadas en su serie Gambit de aviones de combate colaborativos modulares. La serie Gambit es una familia de aviones de combate no tripulados derivada del trabajo de la compañía en los modelos FQ-42, XQ-67A Off-Board Sensing Station y MQ-20 Avenger, y optimizada para funciones como la guerra electrónica, la supresión de las defensas aéreas enemigas (SEAD), la destrucción de las defensas aéreas enemigas (DEAD) y los ataques de precisión a distancia, lo que la convierte en una opción versátil para responder a las necesidades de seguridad en evolución.



Los países interesados en adquirir aeronaves de la serie Gambit también tienen la oportunidad de incorporar capacidades de fabricación nacionales a estos programas, así como de integrar sus propios sensores, armamento y otras tecnologías de combate.



Acerca de Spirit Defense

Spirit Defense, una empresa de Boeing, es un proveedor independiente del sector de defensa. Con sede en Wichita, Kansas, la compañía ofrece servicios de ingeniería, diseño y fabricación, producción y apoyo durante todo el ciclo de vida de los programas de defensa. Aprovechando más de un siglo de experiencia en el diseño y la fabricación de aeronaves, Spirit Defense ayuda a sus clientes a llevar conceptos innovadores desde el desarrollo hasta la producción mediante la creación rápida de prototipos, la fabricación escalable y una experiencia demostrada en el sector aeroespacial.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia de sistemas UAS Predator lleva más de 30 años en operación e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger, MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian, XQ-67A y FQ-42 Vengeance. La compañía se dedica a proporcionar soluciones de gran autonomía y múltiples misiones que ofrecen conocimiento continuo de la situación y capacidad de ataque rápido.



Para obtener más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

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