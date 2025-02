GA-ASI y CAE se unen para desarrollar la nueva generación del entrenador de misión MQ-9B SkyGuardian(R)

General Atomics Aeronautical Systems, Inc - General Atomics Aeronautical Systems, Inc

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. y CAE se complacen en anunciar un acuerdo a largo plazo para el desarrollo y la producción del entrenador de misión de próxima generación para el sistema de aeronave pilotada por control remoto (RPAS) MQ-9B SkyGuardian de GA-ASI

San Diego, California, 19 de febrero de 2025.- El contrato con GA-ASI incluye un pedido en firme de 11 entrenadores de misión, con la posibilidad de entregar hasta 50 dispositivos en los próximos cinco años. El acuerdo reúne a dos líderes del sector para mejorar las capacidades de formación de los operadores del MQ-9B y se basa en la larga relación comercial entre GA-ASI y CAE.



Reconocida mundialmente como la referencia en entrenamiento sintético para RPAS, CAE aprovecha la última tecnología de visualización en el desarrollo de la próxima generación de entrenadores de misión MQ-9B SkyGuardian. Los entrenadores emplearán el generador de imágenes CAE Prodigy para proporcionar un entorno de entrenamiento altamente realista que reproduzca las operaciones de vuelo. Impulsado por un motor de juego de última generación, CAE Prodigy eleva los estándares de formación a través de un entorno de formación inmersivo mejorado, gráficos de alta fidelidad y simulación basada en la física. Esta tecnología de vanguardia aumenta el realismo y la eficacia de la formación, garantizando que los operadores estén bien preparados para sus misiones.



El MQ-9B es el RPAS más avanzado del mundo, con una resistencia y autonomía excepcionalmente largas, despegue y aterrizaje automáticos bajo control exclusivo por SATCOM de polo a polo, y podrá operar en espacio aéreo no segregado utilizando el sistema Detect and Avoid desarrollado por GA-ASI. El MQ-9B incluye los modelos SkyGuardian y SeaGuardian, así como el nuevo Protector RG Mk1 que se está entregando actualmente a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. La plataforma está creando una lista mundial de operadores, con contratos de adquisición firmados con Bélgica, Canadá, Polonia, la Guardia Costera de Japón, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, Taiwán, India y las Fuerzas Aéreas de EE.UU. en apoyo del Mando de Operaciones Especiales. El MQ-9B también ha prestado apoyo a varios ejercicios de la Marina estadounidense.



"GA-ASI y CAE han trabajado juntos durante más de dos décadas para ofrecer formación de vanguardia a nuestros clients", declaró Jaime Walters, vicepresidente de Desarrollo Estratégico Internacional de GA-ASI. "A través de esta asociación, seguiremos mejorando la preparación operativa y la eficacia para los operadores de MQ-9B en todo el mundo y, en particular, vemos que los nuevos entrenadores de misión SkyGuardian apoyan a nuestro nuevo cliente canadiense". Las completas soluciones de formación de CAE garantizan que el personal esté bien preparado para operar estos RPAS avanzados de forma eficiente y segura.



La asociación de GA-ASI con CAE forma parte de su iniciativa Team SkyGuardian Canada, centrada en la colaboración e inversión de GA-ASI con empresas canadienses tras la selección del MQ-9B SkyGuardian por parte del Gobierno de Canadá.



"Este acuerdo subraya nuestro compromiso con el avance de las capacidades de formación de RPAS y garantiza que los operadores de MQ-9B SkyGuardian de todo el mundo tengan acceso a las mejores herramientas de formación disponibles", declaró Marc-Olivier Sabourin, Presidente de División, CAE Defense & Security, International. "Nuestros conocimientos, pericia y experiencia sitúan a nuestros clientes a la vanguardia de la formación y la preparación. A través de nuestra relación a largo plazo con General Atomics, estamos orgullosos de ser el socio clave de elección para las soluciones de formación que implican sistemas de aeronaves pilotadas por control remote".



CAE es un proveedor líder de formación y servicios de vuelo y trabaja en colaboración con los OEM y las fuerzas de defensa más avanzadas del mundo para ofrecer soluciones de formación integradas que garanticen la excelencia operativa y la preparación de las misiones.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), filial de General Atomics, es uno de los principales diseñadores y fabricantes de sistemas RPA, radares y sistemas electroópticos y de misión relacionados, fiables y de eficacia probada, incluida la serie Predator RPA y el radar multimodo Lynx. Con más de ocho millones de horas de vuelo, GA-ASI proporciona aeronaves de larga duración y aptas para misiones con los sistemas integrados de sensores y enlace de datos necesarios para ofrecer un conocimiento persistente de la situación. La empresa también produce diversos programas informáticos de control de sensores y análisis de imágenes, ofrece formación de pilotos y servicios de apoyo, y desarrolla antenas de metamateriales.



Sobre CAE

En CAE, equipan a las personas que desempeñan funciones críticas con la experiencia y las soluciones necesarias para crear un mundo más seguro. "Como empresa tecnológica, digitalizamos el mundo físico, desplegando formación de simulación basada en software y soluciones de apoyo a operaciones críticas. Por encima de todo, capacitamos a pilotos, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento, aerolíneas, operadores de aviación de negocios y fuerzas de defensa y seguridad para que den lo mejor de sí mismos cada día y cuando más está en juego. Estamos presentes en todo el mundo, donde los clientes nos necesitan, con aproximadamente 13.000 empleados en más de 240 centros y centros de formación en más de 40 países. CAE representa más de 75 años de innovaciones en el sector: simuladores de vuelo y misión de la más alta fidelidad, así como programas de formación basados en tecnologías digitales. Integramos la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Hoy y mañana, nos aseguraremos de que nuestros clientes estén preparados para los momentos importantes".



