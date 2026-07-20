GA-ASI completa la certificación del armamento del Protector británico basado en el MQ-9B

Armamento del Protector RG Mk1 - GA-ASI

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha finalizado las pruebas de integración del armamento del Protector RG Mk1 de la Real Fuerza Aérea británica, certificando el uso de las bombas Paveway IV y los misiles Brimstone 3

Estados Unidos, 20 de julio de 2026.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha completado las pruebas de armamento del Protector RG Mk1, el sistema de aeronaves pilotadas remotamente de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), certificando tanto la bomba guiada por láser Paveway IV como el misil aire-superficie Brimstone 3 para su lanzamiento desde el MQ-9B de GA-ASI.



Las pruebas concluyeron el 18 de junio en las instalaciones de GA-ASI, en el sur de California, y supusieron la primera ocasión en la que la compañía asumió el papel principal en la certificación de armamento para un cliente.



Las pruebas de certificación se llevaron a cabo con la aprobación del Ministerio de Defensa del Reino Unido y cumplieron todos los requisitos necesarios para certificar el transporte y la liberación seguros del armamento.



"La Real Fuerza Aérea fue nuestro cliente de lanzamiento del MQ-9B y estamos aquí para apoyarla en todo lo que podamos", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Liderar esta certificación ha sido una experiencia única y estamos muy satisfechos de haber completado con éxito el proceso para la RAF", añadió.



El Protector de la RAF está basado en el MQ-9B SkyGuardian de GA-ASI. La Real Fuerza Aérea continúa recibiendo nuevas aeronaves Protector en su base de RAF Waddington.



"La finalización de las pruebas de separación segura del armamento realizadas en Estados Unidos representa un hito para el Protector RG Mk1. Demuestra no solo la madurez de la plataforma, sino también la capacidad del programa para integrar armamento avanzado en un sistema aéreo pilotado remotamente de última generación y certificado, aportando beneficios tanto al Reino Unido como a nuestros socios", señaló el director del programa Protector de la RAF, el Group Captain Rob Evans.



"El Protector proporcionará a los mandos operativos capacidades persistentes de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, combinadas con una capacidad de ataque de alta precisión, garantizando que el Reino Unido siga preparado para afrontar los cambiantes desafíos de seguridad en un entorno cada vez más complejo", concluyó.



En 2025, el Protector obtuvo el Certificado Militar de Tipo otorgado por la Autoridad de Aviación Militar del Reino Unido, convirtiéndose en el primer sistema aéreo no tripulado de gran tamaño en recibir esta certificación. Este reconocimiento permite al Protector operar sin restricciones geográficas, incluso sobre zonas densamente pobladas.



El MQ-9B es el sistema aéreo no tripulado (UAS) de media altitud y larga autonomía más avanzado del mundo e incluye las variantes SkyGuardian, SeaGuardian y Protector. Además de la RAF, el MQ-9B ya está en servicio con la Defensa de Bélgica y la Guardia Costera de Japón, mientras que Canadá, Dinamarca, Polonia, Alemania, India, Catar, Taiwán y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en apoyo al Mando de Operaciones Especiales, han realizado pedidos de esta plataforma.



El MQ-9B también ha participado en diversos ejercicios de la Marina de Estados Unidos, entre ellos Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia Predator lleva más de 30 años en servicio e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian.



La compañía desarrolla soluciones de larga autonomía y múltiples misiones destinadas a proporcionar conocimiento continuo de la situación y capacidades de respuesta rápida.



Para más información: www.ga-asi.com



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Contacto

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Descripción contacto: General Atomics Aeronautical Systems, Inc

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