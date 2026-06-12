GA-ASI e INTEC Group firman un memorando de entendimiento en ILA Berlín

GA-ASI e INTEC Group firman un Memorando de Entendimiento - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Ambas compañías colaborarán para apoyar la arquitectura e integración de sistemas de misión, la entrada en servicio y el soporte logístico de la serie Gambit de aeronaves de combate colaborativas de GA-ASI, con el objetivo de reforzar capacidades soberanas en Alemania

Madrid, 12 de junio de 2026.- Hoy, en el Salón Aeronáutico ILA Berlín, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) e INTEC Group firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) para que INTEC apoye la arquitectura e integración de sistemas de misión, la entrada en servicio y los servicios de soporte logístico de la serie Gambit de Aeronaves de Combate Colaborativas (CCA, por sus siglas en inglés) de GA-ASI. El trabajo está destinado a proporcionar capacidades soberanas para responder al creciente interés por las CCA en Alemania.



El MoU fue firmado por el consejero delegado de GA-ASI, Linden Blue, y el consejero delegado de INTEC Group, Christoph Otten.



La serie Gambit de CCA de GA-ASI, ya probada en vuelo, proporciona una plataforma común para misiones aire-aire, aire-tierra y de guerra electrónica. Gambit es un avión de combate no tripulado optimizado para funciones de ataque como guerra electrónica, Supresión de Defensas Aéreas Enemigas (SEAD), Destrucción de Defensas Aéreas Enemigas (DEAD) y ataques de precisión a distancia, lo que lo convierte en una opción versátil para responder a las necesidades de seguridad en evolución.



Actualmente, GA-ASI está realizando pruebas de vuelo del YFQ-42A CCA para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha sido seleccionada por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos para su programa de evaluación de aeronaves de combate colaborativas.



"Estamos entusiasmados de trabajar con INTEC. La experiencia de INTEC en arquitectura e integración de sistemas de misión ayudará a GA-ASI a garantizar que las nuevas capacidades para Gambit se desarrollen a tiempo y estén preparadas para satisfacer la creciente demanda de CCA por parte de las naciones europeas", afirmó Linden Blue, consejero delegado de GA-ASI.



"Estamos orgullosos de asociarnos con GA-ASI en uno de los programas de poder aéreo del futuro más importantes", añadió Christoph Otten, consejero delegado de INTEC. "Al combinar la tecnología de primer nivel de GA-ASI con la experiencia de INTEC en integración de sistemas, sostenimiento y soporte operativo, estamos comprometidos con aportar un valor tangible al programa alemán de CCA y reforzar la preparación operativa a largo plazo".



Sobre INTEC

INTEC Group reúne más de 25 años de experiencia en ingeniería, integración de sistemas y soporte logístico. Como proveedor de servicios de ingeniería independiente de fabricantes y neutral en cuanto a hardware, INTEC Group desarrolla soluciones integrales que combinan de forma fluida tecnología, procesos, sistemas y soberanía en todos los ámbitos.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS). Con más de nueve millones de horas de vuelo acumuladas, la familia Predator de UAS lleva más de 30 años operando e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía está dedicada a proporcionar soluciones multimisión de larga autonomía que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.



Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

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