GA-ASI y KONGSBERG avanzan en la integración del misil JSM en la plataforma MQ-9B

Sistema de aeronave no tripulada de GA-ASI - GA-ASI

(Información remitida por la empresa firmante)

Ambas compañías han completado las revisiones de requisitos y diseño preliminar para incorporar el misil Joint Strike Missile al sistema aéreo no tripulado MQ-9B, ampliando sus capacidades de ataque de largo alcance

Madrid, 20 de julio de 2026.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y KONGSBERG Gruppen ASA (KONGSBERG) han completado la Revisión de Requisitos del Sistema (SRR) y la Revisión Preliminar del Diseño (PDR) para la integración del sistema de armamento Joint Strike Missile (JSM) en la plataforma MQ-9B.



Este proyecto de diseño e integración está financiado conjuntamente por ambas compañías con el objetivo de dotar al MQ-9B y a sus operadores de una capacidad de ataque de largo alcance. Las revisiones se completaron con éxito el 30 de junio en Kongsberg (Noruega).



El MQ-9B es un sistema aéreo no tripulado (UAS) líder del sector, fabricado por GA-ASI, que incluye las variantes SkyGuardian y SeaGuardian. Por su parte, KONGSBERG desarrolla el JSM, un sistema de misiles de altas prestaciones diseñado para atacar objetivos de alta prioridad.



"Reconocemos el valor que el JSM aporta a nuestra plataforma MQ-9B", afirmó Niki Johnson, vicepresidenta de Captación Internacional y Asuntos Gubernamentales de GA-ASI.



"Este proyecto de integración demuestra cómo la industria puede colaborar de forma eficaz para incorporar nuevas capacidades y ponerlas rápidamente a disposición de las fuerzas armadas", añadió.



El MQ-9B es una plataforma no tripulada de larga autonomía capaz de desarrollar misiones tanto sobre tierra como sobre el mar. El JSM es un misil aire-superficie furtivo de quinta generación diseñado para atacar objetivos de alta prioridad.



"La integración del JSM en una plataforma aérea no tripulada como el MQ-9B permite disponer de una capacidad de ataque altamente eficaz que puede emplearse tanto de forma conjunta como independiente de aeronaves tripuladas. Se trata de una capacidad operativa que está despertando un creciente interés en el sector de la defensa", señaló Jens Gjestvang, vicepresidente sénior de Misiles y Aeroestructuras de KONGSBERG.



Los MQ-9B son sistemas aéreos no tripulados multimisión y multidominio capaces de operar en cualquier condición meteorológica. Actualmente, estas aeronaves están en servicio en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, la Defensa de Bélgica y la Guardia Costera de Japón. Además, el MQ-9B ha sido seleccionado por Canadá, Dinamarca, Polonia, Alemania, Catar, Taiwán, India y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en apoyo al Mando de Operaciones Especiales.



Asimismo, el MQ-9B ha participado en diversos ejercicios de la Marina de Estados Unidos, entre ellos Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.



Acerca de KONGSBERG

KONGSBERG desarrolla tecnologías y soluciones destinadas a proteger a las personas y las infraestructuras críticas, desde las profundidades marinas hasta el espacio. A través de la innovación, la colaboración y el desarrollo tecnológico, la compañía suministra soluciones para los mercados de defensa, seguridad y vigilancia.



La empresa combina experiencia en los ámbitos militar y civil para impulsar la innovación en aplicaciones de defensa, investigación y uso comercial. El Joint Strike Missile (JSM) es un misil de ataque de quinta generación diseñado para eludir los sistemas de defensa más avanzados y ha sido seleccionado por Noruega, Japón, Australia, Estados Unidos y Alemania.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la familia Predator lleva más de 30 años en servicio e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian.



La compañía desarrolla soluciones de larga autonomía y múltiples misiones destinadas a proporcionar conocimiento continuo de la situación y capacidades de respuesta rápida.



Para más información: www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países.

Contacto

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