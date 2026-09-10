GA-ASI presenta Wildfire, un UAS para funciones militares, civiles y comerciales

GA-ASI presenta Wildfire - General Atomics Aeronautical Systems, Inc

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva aeronave no tripulada combina una autonomía y un alcance excepcionales con una capacidad de carga y una rentabilidad a escala sin precedentes

California, 10 de septiembre de 2026.- El líder mundial en sistemas de aeronaves no tripuladas, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ha anunciado su revolucionario UAS Wildfire, una aeronave diseñada desde cero para maximizar las futuras inversiones en grandes aeronaves no tripuladas e incorporar las lecciones aprendidas durante décadas de operaciones de UAS a gran escala en todo el mundo.



Wildfire se basa en más de 30 años de experiencia en la entrega de más de 1.600 aeronaves no tripuladas que han transformado el sector, entre ellas MQ-1B Predator, MQ-9A Reaper, MQ-9B SkyGuardian, MQ-20 Avenger y FQ-42A Collaborative Combat Aircraft.



Las aeronaves de GA-ASI han acumulado cerca de 10 millones de horas de vuelo en total, principalmente en operaciones de combate, e introducido muchas de las tecnologías y conceptos que actualmente están siendo adoptados por otros operadores en todo el mundo.



"Este es exactamente el diseño adecuado para misiones de alta demanda y clientes sensibles a los costes", afirmó el presidente de GA-ASI, David R. Alexander.



"El Wildfire, diseñado específicamente para estas necesidades y tolerante a las pérdidas, combina las elevadas capacidades por las que son conocidas sus aeronaves con una enorme flexibilidad y una gran escalabilidad. Nunca antes había existido nada parecido", concluyó.



Wildfire es un nuevo tipo de aeronave no tripulada que combina las mejores características de los UAS de eficacia demostrada de GA-ASI con componentes de menor coste, capacidades adaptadas y una modularidad rediseñada.



Para los clientes de defensa, esto permite desplegar Wildfire rápidamente y en grandes cantidades, asumir riesgos en funciones relacionadas con el campo de batalla y aportar una masa significativa al combate de formas que habrían resultado prohibitivas con otros sistemas. En funciones no relacionadas con el combate, la mayor capacidad de carga de Wildfire y sus puntos de anclaje reforzados ofrecen nuevas opciones para el transporte de cargas pesadas y otras actividades comerciales.



"GA-ASI ha definido el límite superior de lo que pueden hacer las aeronaves no tripuladas de media altitud y gran autonomía", señaló Alexander.



"El MQ-9B está demostrando que puede hacer prácticamente cualquier cosa: localizar submarinos, defenderse frente a drones, realizar alerta temprana aerotransportada y muchas otras misiones, y eso no va a cambiar. Pero Wildfire es diferente. Está centrado en funciones esenciales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), ataque y otras similares. Es una aeronave de gran volumen y menor coste que hace muy bien unas pocas cosas", finalizó.



Wildfire contará con un elevado grado de autonomía y estará diseñado para operaciones colaborativas desde el primer día, aprovechando los sistemas del FQ-42A.



GA-ASI ha propuesto Wildfire para la competición Massed Modular Aircraft (MMA) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dentro de la Defense Innovation Unit (DIU), cuyo objetivo es desarrollar una alternativa al MQ-9A Reaper. Wildfire cumple o supera todos los requisitos de dicha convocatoria de forma significativa, con un alcance de traslado superior a 8.000 millas náuticas y capacidad para transportar simultáneamente dos misiles antibuque de largo alcance a una distancia de combate significativa.



Wildfire también puede transportar simultáneamente cuatro Joint Strike Missiles, así como numerosas combinaciones de municiones, efectos lanzados, sensores u otras cargas útiles. La autonomía avanzada permite el control del combate en red y de forma colaborativa de decenas de unidades Wildfire a la vez, mientras que los controles mediante satélites en órbita terrestre baja (LEO) de la aeronave ya han sido probados en numerosas aeronaves de GA-ASI actualmente en servicio.



Wildfire puede entregarse varios años antes del calendario de 2031 establecido por la DIU y producir más del doble de aeronaves en el mismo periodo de tiempo, gracias a la sólida infraestructura de fabricación existente de GA-ASI y a su amplia red de proveedores, subcontratistas y socios.



Para obtener más información sobre Wildfire: aquí. Para ver un vídeo: aquí.

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