GA-ASI y la USN prueban sistema ampliado de lanzamiento de sonoboyas para MQ-9B SeaGuardian

Pruebas de vuelo del MQ-9B duplican la capacidad de sonoboyas - General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Las pruebas de vuelo del MQ-9B SeaGuardian duplican la capacidad de sonoboyas e incorporan tecnología Multi-static Active Coherent (MAC) para mejorar la vigilancia antisubmarina

San Diego, 14 de enero.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) y la Marina de los EE. UU. continúan ampliando la capacidad de Guerra Antisubmarina (ASW) del Sistema de Aeronave No Tripulada (UAS) MQ-9B SeaGuardian. La prueba de vuelo se realizó el 17 de diciembre y contó con cápsulas del Sistema de Lanzamiento de Sonoboyas (SDS), más que en pruebas anteriores, duplicando el número de sonoboyas disponibles.



"Ampliar la capacidad de sonoboyas, incluyendo la tecnología Multi-static Active Coherent (MAC) para SeaGuardian, ha sido una parte integral de nuestra estrategia avanzada de ASW para ampliar y mejorar las áreas de búsqueda", dijo David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "La cobertura marítima más amplia que proporciona la capacidad ASW de nuestro MQ-9B es extremadamente valiosa para nuestros clientes".



Las sonoboyas son sensores navales que se lanzan desde una aeronave al océano y ayudan a detectar submarinos. El SeaGuardian desplegó boyas AN/SSQ-36 Bathythermal, AN/SSQ-53G Directional Frequency Analysis and Recording (DIFAR) (pasiva) y AN/SSQ-62F Directional Command Activated Sonobuoy System (DICASS) (activa). Esta fue la primera vez que se dispusieron boyas Multi-static Active Coherent (MAC) desde una aeronave no tripulada. Las boyas MAC son más eficaces para detectar submarinos sobre grandes áreas y requieren menos boyas en comparación con el uso de DIFAR y DICASS.



Patrocinadas por la Marina de EE. UU., las pruebas de vuelo tuvieron como objetivo específico certificar el SDS. Estas pruebas apoyan el despliegue de Evaluación Operacional del Comandante de la Flota del Pacífico de EE. UU. hacia la Séptima Flota y contaron con supervisión adicional del gobierno y apoyo del Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) AIRWorks.



Tras la finalización de las pruebas y la revisión de datos, se espera que la Marina de EE. UU. otorgue a GA-ASI la autorización de vuelo para operaciones ASW usando el MQ-9B SeaGuardian en enero de 2026.



El SeaGuardian también ha sido utilizado por la Marina de EE. UU. en varios ejercicios recientes, incluidos Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC y Group Sail.



Acerca de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo, la línea Predator de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La compañía se dedica a proporcionar soluciones de larga resistencia y múltiples misiones que brindan conciencia situacional persistente y ataque rápido.



Para más información, visitar www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.







