GA-ASI vuela la pila de autonomía de referencia gubernamental en Orange Flag 25-1

Interfaz de vehículo piloto suministrado por el Gobierno para vehículos aéreos de combate no tripulados

San Diego, 5 de marzo de 2025.- General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) logró otro importante hito en el desarrollo de vehículos aéreos de combate no tripulados (UCAV) al hacer volar el software de autonomía proporcionado por el gobierno estadounidense a bordo de un MQ-20 Avenger propiedad de la compañía. La demostración formaba parte de la serie de pruebas en todos los dominios del Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea, denominada Orange Flag 25-1, que tuvo lugar del 19 al 21 de febrero en la base Edwards de la Fuerza Aérea (California).



La demostración incluyó el uso de una interfaz de vehículo piloto (PVI) proporcionada por el gobierno, mostrando el compromiso de GA-ASI con el avance de su ecosistema UCAV a través de la colaboración con socios y entidades gubernamentales y la integración de tecnologías de vanguardia. Avenger es un UAS propulsado a reacción utilizado ampliamente por GA-ASI como banco de pruebas para futuras plataformas autónomas de colaboración.



GA-ASI también demostró la capacidad de cambiar rápidamente entre sistemas de autonomía en pleno vuelo sobre satélites en órbita terrestre baja proliferada (PLEO) utilizando un producto de autonomía de Shield AI.



Orange Flag 25-1 forma parte de la serie Orange Flag Evaluation and Demonstration Event. Este evento reunió a varias partes interesadas para probar y validar tecnologías aeroespaciales avanzadas en escenarios operativos realistas.



El software de autonomía proporcionado por el gobierno -conocido como pila de autonomía de referencia- se integró en el GA-ASI Avenger y demostró capacidades de vuelo autónomo centradas en la realización de combates aire-aire. El PVI proporcionado por el gobierno permitió el control y la supervisión sin fisuras de la pila de autonomía, destacando la interoperabilidad y flexibilidad del ecosistema UCAV de GA-ASI. La pila de IA de Shield demostró habilidades de autonomía para fases administrativas seguras de vuelo.



Los vuelos demostraron que las aeronaves de GA-ASI pueden pasar rápidamente del software desarrollado por la empresa, al suministrado por el gobierno y al de otros proveedores, según sea necesario. Esto refuerza la idea de que las nuevas generaciones de UCAV de GA-ASI pueden recibir actualizaciones sin problemas tan rápido como los desarrolladores las terminen. Al igual que un teléfono móvil puede obtener nuevas y mejores funciones con cada actualización, los nuevos UCAV también pueden ser más capaces y versátiles.



"Esta demostración supone un logro significativo en nuestros esfuerzos por hacer operativa la autonomía de los UCAV", declaró Michael Atwood, Vicepresidente de Programas Avanzados de GA-ASI. "Volar con la pila de autonomía de referencia del gobierno en Orange Flag 25-1 y utilizar el PVI proporcionado por el gobierno subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones de autonomía sólidas y adaptables para el combatiente. Apreciamos y saludamos especialmente el apoyo que recibimos del 309º Grupo de Ingeniería de Software".



El éxito del vuelo Orange Flag 25-1 confirma aún más la dedicación de GA-ASI a la maduración de su ecosistema de software de autonomía basado en estándares abiertos. Al adherirse a los estándares de propiedad y mantenimiento gubernamentales, GA-ASI garantiza la rápida integración de las mejores capacidades de terceros proveedores, mejorando la eficacia operativa global de las plataformas UCAV.



GA-ASI sigue demostrando su compromiso con el avance de la autonomía de los UCAV mediante una serie de pruebas de vuelo y colaboraciones con socios gubernamentales e industriales. El objetivo de estos esfuerzos es desarrollar una infraestructura de autonomía que permita la rápida integración y validación de aplicaciones de software táctico, manteniendo la seguridad del vuelo y proporcionando a los combatientes las capacidades más avanzadas posibles. GA-ASI ha sido seleccionada por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para construir y pilotar el Collaborative Combat Aircraft (CCA).



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), filial de General Atomics, es uno de los principales diseñadores y fabricantes de sistemas RPA, radares y sistemas electroópticos y de misión relacionados, fiables y de eficacia probada, incluida la serie Predator RPA y el radar multimodo Lynx. Con más de ocho millones de horas de vuelo, GA-ASI proporciona aeronaves de larga duración y aptas para misiones con los sistemas integrados de sensores y enlace de datos necesarios para ofrecer un conocimiento persistente de la situación. La empresa también produce diversos programas informáticos de control de sensores y análisis de imágenes, ofrece formación de pilotos y servicios de apoyo, y desarrolla antenas de metamateriales.



Más información: www.ga-asi.com.



Avenger, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. registradas en Estados Unidos y/o en otros países.







